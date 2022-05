Tendances du marché des capteurs LIDAR automobiles, principales entreprises, perspectives régionales et prévisions d’ici 2030

Le rapport de recherche couvre l’analyse COVID-19 du marché mondial LIDAR Automotive et propose un résumé détaillé et complet des segments de marché, des développements émergents, des projections de croissance et des défis de l’industrie pour identifier les opportunités d’investissement.

Le système LIDAR (Light Detection and Ranging) est utilisé pour déterminer le moment auquel le laser à impulsions atteint une certaine distance dans un milieu spécifique. En général, l’industrie automobile utilise des impulsions laser d’une durée de 3 à 20 nanosecondes. Les capteurs LIDAR du secteur automobile sont capables de détecter des objets dans un rayon de 300 mètres.

Joueurs clés

Les géants de l’industrie sur le marché des capteurs LIDAR automobiles comprennent Delphi Automotive (Royaume-Uni), First Sensor AG (Allemagne), Continental AG (Allemagne), ZF Friedrichshafen (Allemagne), Velodyne LiDAR (États-Unis), Infineon Technologies (Allemagne), Texas Instruments Incorporated (États-Unis), Robert Bosch (Allemagne), Ibeo Automotive (Allemagne), Quanergy Systems (États-Unis), Valeo SA (France), LeddarTech (Canada), Denso (Japon), PulsedLight (États-Unis), Teledyne Optech (Canada), Trilumina (États-Unis), TetraVue (États-Unis), Princeton Lightwave (États-Unis) et HELLA GmbH (Allemagne).

Dynamique du marché

Le marché automobile mondial des capteurs LIDAR est principalement porté par les points forts des capteurs LIDAR, tels qu’une résolution angulaire élevée et une vue large requise pour une détection de milieu de gamme appropriée. Les données numérisées par le LIDAR peuvent être capturées par des outils logiciels qui peuvent être utilisés pour créer un modèle des véhicules environnants. Les capteurs LIDAR agissent également comme un lien parfait entre les systèmes de capteurs à courte portée et à longue portée.

Le marché des capteurs automobiles LIDAR est également principalement tiré par son utilisation croissante dans les voitures autonomes. Les capteurs LIDAR permettent de faire la distinction entre une personne à vélo et une personne qui marche et à la vitesse et la direction dans laquelle ils vont. Le LIDAR est un capteur crucial pour les voitures autonomes avec une combinaison de navigation, de prévisibilité et de suivi d’objets à haute résolution.

L’industrie des capteurs LIDAR automobiles devrait se développer à l’avenir, car les principaux acteurs se concentrent à la fois sur la réduction des coûts et sur l’augmentation de la portée et de la résolution des capteurs LIDAR.

Analyse régionale

Géographiquement, les capteurs LIDAR mondiaux automobiles ont été segmentés en quatre grandes régions d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

La région européenne devrait stimuler le marché mondial en raison de la présence d’un grand nombre d’OEM et de fabricants de LIDAR dans la région. Les principaux acteurs du marché européen prennent des mesures pour étendre géographiquement leur portée en concluant des alliances et des collaborations avec des acteurs mondiaux et régionaux.

Segmentation du marché

Le marché mondial des capteurs LIDAR automobiles a été segmenté en fonction du type d’application, du type d’image, du placement et du marché final.

Sur la base du type d’application, le marché mondial des capteurs LIDAR automobiles a été segmenté en véhicules semi-autonomes et véhicules autonomes.

Sur la base du type d’image, le marché mondial des capteurs LIDAR automobiles a été segmenté en image 2D et image 3D.

Sur la base du placement, le marché mondial des capteurs LIDAR automobiles a été segmenté en phares et feux arrière, toit et autres.

Sur la base du marché final, le marché mondial des capteurs LIDAR automobiles a été segmenté en OEM et en marché secondaire. Parmi eux, le segment OEM devrait dominer le marché mondial en termes de revenus du marché. La croissance des OEM a été attribuée à des facteurs tels que les progrès technologiques et le lancement de nouveaux capteurs LIDAR avancés.

