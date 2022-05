Opportunités de marché des écrans LED et OLED , analyse des revenus et – Prévisions de 2017 à 2027

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) affirme que d’ici la fin de 2027, le marché mondial des écrans LED et OLED 2020 peut atteindre une valorisation énorme de 121 milliards. Le marché peut également s’attendre à obtenir un TCAC de 24% entre 2017 et 2027 (période d’évaluation). Nous fournirons une analyse d’impact covid-19 avec le rapport, offrant un examen approfondi après l’épidémie de maladie à coronavirus.

Analyse COVID-19

Le confinement qui a suivi l’épidémie de COVID-19 a entraîné une crise économique qui a frappé diverses industries. Alors que de nombreux secteurs d’activité ont été les plus touchés par la pandémie, l’industrie des semi-conducteurs a été la plus touchée. Après l’épidémie de SARS-CoV-2, diverses entreprises ont été confrontées à des décisions difficiles, en termes de finances et de mesures de réduction des coûts pour assurer un flux ininterrompu d’opérations. La situation de confinement a été l’impact à court terme du nouveau coronavirus, affectant les secteurs manufacturiers et entraînant une chute de la demande parmi les fournisseurs d’électronique grand public. La faiblesse de la demande a eu un effet domino dans l’ensemble de l’industrie des semi-conducteurs, avec la baisse des prix. L’épidémie de COVID-19 et le confinement qui en a résulté ont entraîné la fermeture des opérations, ainsi que du commerce électronique et des magasins de détail, affaiblissant les chaînes d’approvisionnement et créant un écart plus important entre l’offre et la demande.

Cependant, malgré l’impact de la COVID-19 sur le marché, l’escalade des applications de l’affichage LED et OLED dans l’électronique grand public, l’automobile, l’entreprise, la santé, les médias et le divertissement et l’éducation peut renforcer la position sur le marché tout au long de la période considérée.

Inducteurs de croissance et principaux facteurs de dissuasion

Le rapport se concentre sur l’impact à long terme de la COVID-19, les gouvernements du monde entier faisant tout ce qu’ils peuvent pour faire face à la situation actuelle. Ils mettent en œuvre des initiatives et des politiques favorables, notamment des taux d’intérêt plus bas, des exceptions en matière fiscale et financière. Alors que les pays ont du mal à trouver une percée COVID-19, le marché des écrans LED et OLED peut s’attendre à prendre de l’ampleur dans un proche avenir en raison de la demande croissante de produits d’affichage flexibles.

L’utilisation croissante des écrans LED et OLED dans les promotions et les publicités extérieures peut être un stimulant de croissance critique sur le marché mondial. Des caractéristiques attrayantes telles que le respect de l’environnement, l’efficacité énergétique, la durabilité élevée et le faible coût d’exploitation conduisent à une utilisation accrue de ces écrans par les annonceurs et les spécialistes du marketing pour les campagnes promotionnelles ainsi que les publicités. L’augmentation des concerts en direct, des expositions d’entreprise et des compétitions sportives stimule également la vitesse de croissance du marché dans le monde entier.

La croissance rapide du marché des écrans LED et OLED peut également être attribuée à l’attention croissante des utilisateurs finaux sur la conservation de l’énergie. Avec la pénétration croissante de la technologie LED et OLED dans les rétroéclairages des ordinateurs portables, des moniteurs et des téléviseurs, le marché observe des investissements plus élevés de la part des principaux fabricants mondiaux. Sentant les opportunités importantes dans l’industrie, de plus en plus de nouveaux fournisseurs entrent sur le marché, avec plus d’acteurs qui devraient entrer dans les années à venir.

Obtenez un exemple gratuit de copie du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1096

Segmentation du marché

L’industrie de l’affichage LED et OLED a été prise en compte pour le type, le type d’affichage, la taille de l’écran et l’utilisateur final.

Les types couverts par l’étude sont l’OLED à matrice active (AMOLED), l’OLED à matrice passive (PMOLED), l’OLED inorganique, la LED haute luminosité et la LED organique (OLED).

Les types d’affichages considérés dans le rapport sont l’affichage à écran plat, l’affichage à panneau transparent ainsi que l’affichage flexible.

Les catégories de marché en fonction de la taille de l’écran sont jusqu’à 20 », 20 »-50 » et 50 » au-dessus.

Les principaux utilisateurs finaux de l’industrie comprennent les médias et le divertissement, les soins de santé, l’automobile, l’éducation, l’électronique grand public, l’entreprise, l’industrie, le commerce et autres.

Acheter maintenant @ https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=1096

Aperçu régional

La dissection géographique du marché des écrans LED et OLED a été réalisée pour l’Amérique du Nord, l’APAC ou l’Asie-Pacifique, l’Europe et RoW ou le reste du monde.

L’adoption généralisée des écrans LED et OLED dans l’industrie de l’électronique grand public a conduit à la domination de l’Amérique du Nord sur le marché mondial. Avec des entreprises largement reconnues présentes dans la région, les progrès techniques fréquents et la chute des prix des écrans LED et OLED qui en résulte profitent également au marché régional dans une large mesure.

L’utilisation croissante de smartphones, tablettes et autres produits électriques grand public à Taïwan et en Chine induit la croissance du marché des écrans LED et OLED dans la région APAC. L’amélioration des infrastructures ainsi que le nombre croissant d’événements sportifs, en particulier en Inde, ajoutent également à la force du marché dans la région.

Acteurs de premier plan

Les principaux acteurs identifiés par MRFR sont LG Electronics Inc. (Corée du Sud), OSRAM GmbH (Allemagne), Samsung Electronics Co. Ltd. (Corée du Sud), Universal Display Corporation (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), Microchip Technologies (États-Unis), Sony Corporation (Japon), Philips Electronics (Pays-Bas), Corning (États-Unis), etc.

Parmi les autres acteurs répertoriés dans le rapport figurent Futaba Corporation (Japon), Dresden Microdisplay GmbH (Allemagne), Shenzhen China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd. (Chine), Fraunhofer-Gesellschaft (Allemagne), EverDisplay Optronics (Shanghai) Limited (Chine), BOE Technology Group Co., Ltd. (Chine), eMagin, Inc. (États-Unis), Newvision Corporation (Chine), AU Optronics Corp. (Taïwan), Chunghwa Picture Tubes, LTD. (Taïwan), pour n’en citer que quelques-uns.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/led-oled-display-market-1096

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) est une société mondiale d’études de marché qui prend grand plaisir à ses services, fournissant une étude détaillée et fiable de diverses industries et consommateurs dans le monde entier. La méthodologie de MRFR intègre des informations exclusives à différentes sources de données pour fournir au client une compréhension complète des tendances clés actuelles, des événements à venir et des mesures à prendre en fonction de ces aspects.

Notre société d’études de marché en pleine expansion est assistée par une équipe compétente d’analystes de recherche qui fournissent des analyses et des données utiles sur les développements technologiques et économiques. Nos analystes réputés effectuent des visites industrielles et recueillent des informations précieuses auprès d’acteurs influents du marché. Notre objectif principal est de tenir nos clients informés des nouvelles opportunités et des nouveaux défis sur divers marchés. Nous offrons une assistance étape par étape à nos précieux clients par le biais de services stratégiques et de conseil pour prendre des décisions managériales et exploitables.

Personne-ressource pour les médias :

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com