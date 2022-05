Le marché indien des purificateurs d’eau se concentre sur les tendances et les innovations au cours de la période de prévision

Le rapport intitulé « India Water Purifier Market Overview, 2021-2026 » de Bonafide Research fournit une analyse complète du marché des purificateurs d’eau en Inde. Le rapport propose un guide complet sur la taille totale du marché indien – Par secteurs organisés et non organisés. Part de marché Par technologies, par région, par État, par entreprises, par utilisateur final et par secteur organisé et non organisé. Outre les données historiques de l’année 2014-15, il fournit également les dernières données de vente de 2019-20, permettant ainsi d’aider à identifier les segments de marché en croissance. Le rapport identifie également les stratégies des principales entreprises et marques, tout en examinant la concurrence entre elles et les prévisions sur six ans montrent comment le marché est en train de changer dans les années à venir.

Selon le rapport de recherche Bonafide «Aperçu du marché des purificateurs d’eau en Inde, 2021-2026», le marché a augmenté avec un TCAC d’environ 13% au cours de la période considérée en termes de volume. Le marché devrait atteindre une valeur supérieure à 9 000 crores INR d’ici la fin de la période de prévision. Il est composé d’un purificateur d’eau RO+, d’un purificateur d’eau UV et d’un purificateur d’eau hors ligne ou basé sur la gravité. Le marché total des purificateurs d’eau a été segmenté entre les purificateurs d’eau organisés et non organisés en valeur et en volume. Le purificateur d’eau RO+ est une combinaison de RO+UV, RO+UF, RO+UV+UF, etc. Parmi ceux-ci, R- de base est un actionnaire majeur du marché mais sera battu par RO+UV+UF en fin de année 2025-26. En 2019-2020, les purificateurs d’eau RO+ et les purificateurs d’eau UV ont contribué à plus de 80 % du marché total des purificateurs d’eau en termes de valeur. Le rapport a présenté les principaux acteurs opérant sur le marché indien des purificateurs d’eau, tels que Eureka Forbes, Kent RO, Hindustan Unilever, Tata Chemicals, Livpure, Blue Star, Ion Exchange et Okaya Power.

Selon les experts, les stratégies clés pour les acteurs organisés consistent à adopter de solides stratégies de marketing, à proposer des purificateurs d’eau intelligents et à plusieurs étages compatibles pour envoyer des détails sur la qualité de l’eau, le débit d’eau et la notification de maintenance. Parallèlement, les entreprises doivent se concentrer sur la fourniture d’une solution unique pour l’eau potable en ajoutant un système de refroidissement et d’ébullition fournissant des services et le remplacement des filtres. Les principaux défis pour les acteurs organisés sont la pénétration de produits à bas prix et de mauvaise qualité provenant d’acteurs non organisés et de la Chine. En sensibilisant par le biais de la publicité aux normes essentielles de qualité pour l’eau potable et au guide de sélection des meilleurs produits en fonction des exigences domestiques, commerciales et industrielles en fonction des différentes régions, de la qualité de l’eau et du taux d’utilisation. En outre, la fourniture d’un service continu et d’installations de maintenance régulières est essentielle au développement.

Considéré pour le rapport :

Géographie : Inde

Données de l’année historique : exercice 2014-2015

Données de l’année de référence : exercice 2019-20

Données estimées pour l’année : exercice 2020-21

Données de l’année de prévision : exercice 2025-26

« India Water Purifier Overview, 2020-2026′ » examine les aspects suivants du marché des purificateurs d’eau en Inde :

– Démographie de l’Inde et scénario de l’eau

– Taille du marché des purificateurs d’eau en Inde en valeur et en volume par secteur organisé et par secteur non organisé

– Part de marché des purificateurs d’eau en Inde en valeur par technologies, par région, par État, par entreprise, par utilisateur final, par secteur organisé et par secteur non organisé

– Part de marché des purificateurs d’eau en Inde en volume par technologies, par secteur organisé et par secteur non organisé

– Taille du marché des purificateurs d’eau RO + en Inde en valeur et en volume

– Part de marché des purificateurs d’eau RO+ en Inde par type de produit (RO, RO+UV, RO+UF, RO+UV+UF)

– Développements technologiques du marché des purificateurs d’eau RO + en Inde

– Taille du marché des purificateurs d’eau UV en Inde

– Développements technologiques du marché des purificateurs d’eau UV en Inde

– Taille du marché des purificateurs d’eau basés sur la gravité hors ligne en Inde

– Développements technologiques du marché des purificateurs d’eau basés sur la gravité hors ligne en Inde

– Politiques et réglementation

– Dynamique commerciale : Import et Export

– Analyse concurrentielle et profils d’entreprises

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie des purificateurs d’eau, aux organismes gouvernementaux et aux autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du t-marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

