Le marché mondial des vélos électriques devrait croître avec un TCAC de plus de 8.85 % d’ici 2026

Un vélo électrique est un vélo équipé d’un moteur électrique qui peut être activé pour assister ou remplacer le pédalage. L’image antérieure de ces vélos était qu’il s’agissait d’un véhicule pour les colporteurs paresseux ou les personnes âgées. Ces vélos/vélos permettent de pédaler plus facilement en puisant l’énergie de la batterie attachée. L’exercice fatigant peut être transformé en une balade amusante avec une simple accélération en appuyant sur un bouton. Le rapport intitulé «Global E-Bikes Market Outlook, 2026» publié par Bonafide Research identifie et discute des développements récents de la mobilité électrique à travers le monde. Ce rapport contient non seulement des faits, des chiffres et des prévisions, mais contient également une étude détaillée sur l’effet Covid sur l’industrie du vélo électrique.

Les vélos électriques sont désormais considérés comme une alternative écologique et tendance pour les transports en commun, les véhicules à essence et les voitures intelligentes. C’est principalement parce qu’ils sont moins chers par rapport aux autres alternatives et qu’ils sont également faciles à charger. Il s’agit de stimuler les ventes de vélos électriques au cours de la période à venir, ce qui se traduira par une valeur marchande de 53 milliards USD et un TCAC en volume prévu de 8,85 %. De nombreux gouvernements à travers le monde prennent des initiatives pour réduire l’empreinte carbone et encourager l’utilisation des vélos électriques est l’une des mesures les plus importantes. Cela devrait être le principal moteur du marché dans les années à venir. Par type de propulsion, le marché du vélo électrique est classé principalement en deux segments : le mode pédale assistée et le mode accélérateur. La principale différence entre les deux est qu’en assistance au pédalage, le cycliste doit pédaler parallèlement à la puissance reçue du moteur, alors qu’en mode accélérateur, aucun pédalage n’est nécessaire et le vélo se déplace uniquement sur la puissance reçue du moteur. Le marché est dominé par l’assistance au pédalage, compte tenu de son avantage de permettre au cycliste de rouler plus loin et plus vite et de conquérir des terrains plus difficiles. D’autre part, les vélos électriques à accélérateur permettent au cycliste de faire avancer le vélo par le moteur à la simple pression d’un bouton ou d’une torsion, et le pédalage est facultatif. Avec de tels avantages, ce segment devrait avoir un TCAC prévu de 9,88 % en termes de volume au cours de la période de prévision.

En fonction du type de classe, les vélos électriques peuvent être classés dans la classe 1 : assistance au pédalage, classe 2 : accélérateur à la demande et classe 3 : Speed ​​Pedelec. Sur ce marché, le marché est dominé par le vélo électrique de classe 1 qui est assisté par pédale, détenant environ 70 % de part de marché. Dans la majorité des États, les vélos électriques de classe 1 sont traités comme des vélos de montagne/de chaussée qui sont légalement autorisés à circuler sur les voies cyclables régulières. Les vélos électriques qui sont uniquement à assistance au pédalage, sans accélérateur et à une vitesse maximale assistée de 28 mph, sont inclus dans le segment des VAE rapides, qui devrait croître avec le TCAC de volume prévu le plus élevé de 13,41%, au cours de la période de 2021-2026. Le marché global des vélos électriques peut être divisé en trois segments en fonction de la batterie utilisée : lithium-ion, plomb-acide et autres. Le segment des batteries lithium-ion devrait dominer le marché d’ici la fin de 2026, avec peu de différence de part par rapport au segment plomb-acide suivant. Cependant, en 2015, le segment des batteries au plomb était en tête du marché. D’ici la fin de l’année prévue, le segment du marché des vélos électriques à batterie lithium-ion devrait atteindre 34 millions d’unités, tandis que le segment plomb-acide devrait connaître une baisse de sa part de marché. La croissance des batteries lithium-ion peut être attribuée au respect de l’environnement et au rapport poids/cycle de vie par rapport aux autres batteries. La baisse du prix de cette batterie est également l’une des principales raisons de sa forte préférence dans les années à venir.

L’application principale des vélos électriques est observée dans les déplacements urbains et urbains, car avec les vies de plus en plus occupées, il y a une augmentation du besoin de déplacements quotidiens. La fiabilité décroissante et la nécessité de maintenir la distance sociale entravent les transports en commun. D’autre part, il y a eu une prise de conscience croissante de la nécessité de préoccupations environnementales durables. Afin de donner une solution à de tels défis, les vélos électriques sont une solution idéale pour la mobilité urbaine. L’utilisation des vélos électriques dans les habitations urbaines représentait plus de 50 % de la part de marché. L’une des principales tendances d’application dans les régions développées est l’utilisation de vélos électriques par les fournisseurs de services de commerce électronique et de livraison de nourriture. Il s’agit de donner un énorme coup de pouce sur le marché. Parmi les principaux segments d’application, le segment du fret devrait connaître la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 9,77 %.

À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique est la première région avec plus de 60 % de part de marché en termes de valeur et de volume. En Chine, il y a plus de vélos électriques que de voitures sur la route. La Chine détenait près de 75% des vélos électriques dans le monde en 2020. Compte tenu d’un si grand nombre en Chine, il n’est pas inattendu de voir une croissance plus lente de la production de vélos électriques à l’avenir car le marché pourrait devenir saturé . Les ventes de vélos électriques ont connu une croissance rapide en Europe ces dernières années, après l’Asie. Le marché est extrêmement fragmenté, les principaux acteurs détenant une part considérable de la part de marché totale. La majorité de la présence de ces entreprises est concentrée en Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord étant les autres marchés importants.

Entreprises citées :

Yadea Group Holdings Ltd., Accell Group, Giant Manufacturing Co., Ltd., Merida Industry Co. Ltd, Pon Bikes, Rad Power Bikes Llc, Riese & Müller Gmbh, Trek Bicycle, Brompton Bicycle Limited, Specialized Bicycle Components, Inc., La société de vélos électriques, vélos électriques Pedego

CONSIDÉRÉ DANS LE RAPPORT

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année historique : 2015

• Année de prévision : 2026

RÉGIONS COUVERTES :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Amérique latine

• Moyen-Orient et Afrique

ASPECTS COUVERTS DANS LE RAPPORT

• Taille du marché mondial par valeur pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché mondial par volume pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché régional par valeur pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché régional par volume pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché par pays par valeur pour la période (2015-2026F)

• Taille du marché par pays par volume pour la période (2015-2026F)

• Part de marché par type de propulsion (assistance par pédale et accélérateur) par volume

• Part de marché par classe (Classe 1 : Assistance au pédalage, Classe 2 : Throttle On Demand et Classe 3 : Speed ​​Pedelec) Par volume

• Part de marché par application (ville/urbain, trekking, fret et autres) par volume

• Part de marché par batterie (lithium-ion, plomb-acide et autres) en volume

• Part de marché par région

• Part de marché par pays

• Part de marché par entreprise

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché Vélo électrique (E-Bikes)?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché des vélos électriques (E-Bikes) au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque sur le marché Vélo électrique (E-Bikes)?

4. Quels sont les segments dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché Vélo électrique (E-Bikes)?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché des vélos électriques (vélos électriques)?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché Vélo électrique (E-Bikes)?

7. Quelles sont les principales entreprises du marché Vélo électrique (E-Bikes)?

