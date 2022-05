Croissance du marché des arbres de transmission automobiles, part des revenus, profils d’entreprise et prévisions jusqu’en 2030 | ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis), Meritor, Inc. (États-Unis), Showa Corporation (Japon)

Les facteurs de croissance du marché des arbres porte- hélice automobiles sont les progrès de la technologie des matériaux, la croissance de l’industrie automobile et l’augmentation des ventes de véhicules neufs. Le marché devrait être tiré à l’avenir par les progrès technologiques dans les arbres de transmission automobiles. Pour réduire le poids total du véhicule, des innovations telles que des arbres de transmission allégés ont vu le jour. L’augmentation des ventes de véhicules neufs se traduira par l’utilisation croissante de l’arbre de transmission dans le véhicule pour entraîner le véhicule. C’est un composant essentiel du véhicule car il fournit le couple et permet au véhicule de se déplacer.

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché mondial des arbres de transmission automobiles affichera un TCAC de 8,50 % de 2020 à 2027 (période de prévision).

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5370

Marché mondial des arbres de transmission automobiles – Analyse régionale

La région Asie-Pacifique est en tête du marché mondial des arbres de transmission automobiles. La plus grande part de marché est attribuée à la demande croissante d’arbres porte-hélice parmi les équipementiers et les pièces de rechange. De plus, des investissements substantiels en R&D pour le développement de produits, les progrès des technologies des matériaux et l’augmentation des ventes de véhicules stimulent la croissance du marché régional.

Par ailleurs, la région avec ses atouts en matières premières attire les investisseurs étrangers et voit donc se multiplier les usines de production. De plus, l’économie et la population en constante augmentation dans la région accélèrent les ventes du marché des arbres de transmission automobiles. La Chine est en tête du marché des arbres porte-hélice APAC Automotive, suivie de l’Inde.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial des arbres porte-hélice automobiles. Le marché est porté par la présence de plusieurs fournisseurs de technologies automobiles dans cette région. L’Europe est la plaque tournante mondiale de la recherche et de l’innovation automobile, ce qui a un impact positif sur la croissance du marché régional. De plus, les énormes progrès des technologies automobiles et la croissance économique croissante de la région propulsent la croissance du marché. De plus, les secteurs automobiles importants et bien établis de la région justifient la croissance du marché.

De plus, les préoccupations accrues en matière de sécurité des véhicules influencent la croissance du marché régional. De plus, les normes gouvernementales strictes en matière de sécurité des véhicules influencent la croissance du marché dans la région. Le marché européen des arbres porte-hélice automobiles devrait créer une immense poche de revenus au cours de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord est également un marché considérablement important pour les arbres de transmission automobiles, à l’échelle mondiale. Le développement d’arbres de poids réduit et la demande croissante du secteur des transports sont les dernières tendances du marché des arbres porte-hélice. En outre, des facteurs tels que la croissance importante du PIB et le revenu par habitant élevé de la démographie favorisent la croissance du marché régional. De plus, des politiques gouvernementales favorables, des équipementiers de premier plan et des infrastructures automobiles bien développées dans la région influencent les ventes d’arbres porte-hélice automobiles.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché des arbres de transmission automobiles sont ZF Friedrichshafen AG (Allemagne), American Axle & Manufacturing, Inc. (États-Unis), Meritor, Inc. (États-Unis), Showa Corporation (Japon), GKN plc (Royaume-Uni), les arbres de transmission Wilson ( Angleterre), Nexteer Automotive (États-Unis), JTEKT Corporation (Japon), Gestamp (Espagne), Dana Holding Corporation (États-Unis), D & F Propshafts (Royaume-Uni), Bailey Morris limited (Angleterre), B & F limited (Royaume-Uni), American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. (États-Unis) et Hyundai Wia Corporation (Corée du Sud).

L’arbre de transmission automobile est un composant mécanique utilisé pour entraîner les roues et transmettre le couple. L’arbre de transmission est généralement utilisé pour relier d’autres composants du groupe motopropulseur qui ne peuvent pas être reliés directement en raison de leur grande distance entre les deux composants. L’arbre d’entraînement contient un ou plusieurs joints universels, un accouplement à mâchoires et, parfois, un joint prismatique. Un arbre longitudinal est utilisé pour transférer la puissance du moteur à l’autre côté du véhicule avant de se déplacer vers les roues.

Il utilise un arbre de transmission pour transférer la puissance du moteur aux roues. C’est l’un des composants les plus importants de la roue puisqu’il supervise la conduite du véhicule. L’arbre porte-hélice influençant les performances du véhicule, sa construction doit être réalisée avec beaucoup de soin. De nombreux constructeurs automobiles investissent activement dans la R&D pour innover leur gamme de produits. De nombreux fabricants se concentrent sur le développement d’arbres légers pour minimiser le poids total du véhicule, ce qui se traduira par une meilleure efficacité énergétique. Par conséquent, la diminution du poids total des véhicules stimulera la demande à l’avenir.

De plus, les progrès rapides des technologies d’arbres et des matériaux utilisés pour fabriquer les arbres accélèrent la croissance du marché. L’augmentation des ventes de véhicules de luxe et de voitures de sport pousse la croissance du marché. Simultanément, la hausse constante des ventes de véhicules intelligents et autonomes dope les revenus du marché. À l’inverse, la fluctuation des prix et l’écart entre la demande et l’offre de matières premières nécessaires à la production sont les principaux facteurs susceptibles d’entraver la croissance du marché.

De même, les arbres de transmission contrefaits à faible coût flottant sur le marché devraient entraver la croissance du marché au cours de la période prévue. Néanmoins, la croissance fulgurante de l’industrie des composants automobiles soutiendrait la croissance du marché tout au long de la période considérée.

Marché des arbres de transmission automobile – Segments

Le rapport est segmenté en cinq dynamiques.

Par position : arbre d’hélice avant, arrière et inter-essieux.

Par type : essieu direct, mort et tandem.

Par type d’arbre porte-hélice : simple, multipièce et autres.

Par matériau : alliage et fibre de carbone.

Par régions : Amériques, Europe, APAC et reste du monde.

Marché des arbres de transmission automobile – Analyse concurrentielle



Très concurrentiel, le marché des arbres de transmission automobile apparaît diversifié avec la présence de plusieurs acteurs bien implantés. Pour gagner une plus grande part concurrentielle du marché, l’innovation, les fusions et acquisitions et le renforcement de la marque restent des tendances clés pour les fabricants d’arbres porte-hélice.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées :

27 octobre 2020 —– Scania AB (Suède), une importante entreprise de fabrication de véhicules utilitaires, a lancé un véhicule poids lourd – XT Heavy Tipper pour les industries minières et de la construction lourde. Le nouveau concurrent poids lourd réduirait considérablement les coûts et augmenterait la productivité des opérateurs de ces entreprises. Scania est à nouveau à la pointe de l’innovation pour dépasser les attentes des clients et affronter les équipementiers jaunes.

Scania fabrique spécifiquement des camions lourds, des camions et des bus. Ce poids lourd exceptionnel est équipé d’un essieu poussé à suspension pneumatique et directeur devant le bogie arrière et l’arbre de transmission supportant un couple plus élevé, la plus grande résistance du différentiel et la réduction du moyeu pour supporter des charges plus élevées, l’ensemble de la suspension – ressorts, anti-roulis barre et amortisseurs – a été renforcé.

Parcourez le rapport d’étude de marché approfondi @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-propeller-shaft-market-5370

Parcourir plus de rapport

Marché de la clé intelligente automobile

Marché des composants estampés automobiles

Marché des fusées de direction automobile

Marché des pare-soleil automobiles

Marché des systèmes de suspension automobile

À propos de l’avenir de l’étude de marché :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact

Avenir de l’étude de marché

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les États-Unis d’Amérique

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com