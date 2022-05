Rapport sur le marché des enregistreurs de données automobiles 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, croissance régionale, principaux fournisseurs, perspectives futures et prévisions jusqu’en 2030

L’ enregistreur de données automobile est un système d’amélioration des fonctionnalités automobiles qui est utilisé à des fins diverses allant de la simple évaluation des performances au développement complexe des dernières applications. Market Research Future (MRFR) a publié un rapport de recherche sur le marché mondial des enregistreurs de données automobiles qui mesure l’augmentation de ce marché à 7,2% CAGR (taux de croissance annuel composé) entre 2020 et 2027. En valeur, le marché a été estimé à une valeur les 3,13 milliards de dollars américains d’ici la fin de la période de prévision.

Le facteur déterminant pour le marché mondial des enregistreurs de données automobiles est l’incorporation accrue de solutions technologiquement avancées dans l’industrie automobile pour surveiller divers facteurs des automobiles. Ces facteurs automobiles comprennent l’accélération, les chocs, la température, les vibrations et autres. Parmi les autres facteurs contribuant à la croissance du marché, citons l’architecture électronique avancée dans les véhicules modernes, l’amélioration des caractéristiques de sécurité des véhicules, l’amélioration des caractéristiques de sécurité des passagers, la prolifération de l’utilisation des véhicules électriques et l’augmentation de la demande de tests de véhicules autonomes. Cependant, certains facteurs pouvant entraver la croissance du marché comprennent le coût élevé des systèmes d’acquisition de données, le manque de main-d’œuvre qualifiée pour l’installation et la maintenance des enregistreurs de données.

Le marché mondial des enregistreurs de données automobiles a été segmenté en fonction de l’application, des canaux, du type de connexion et enfin de la région. La segmentation basée sur les applications segmente ce marché en application avant-vente et application après-vente. Les applications après-vente ont été subdivisées en systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et sécurité, assurance automobile, gestion de flotte et diagnostics embarqués (OBD).

Sur la base des canaux, le marché a été segmenté en réseau de contrôleur (CAN) et CAN FB, Ethernet, FlexRay et réseau d’interconnexion local (LIN). Par type de connexion, le marché a été segmenté en Bluetooth/Wi-Fi, carte numérique sécurisée (SD) et bus série universel (USB).

La segmentation régionale du marché mondial des enregistreurs de données automobiles segmente le marché en marchés régionaux, à savoir l’Europe, les Amériques (Amérique du Nord et Amérique du Sud), l’Asie-Pacifique et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA). Les Amériques détiennent actuellement la plus grande part de marché car l’Amérique du Nord seule a le potentiel de détenir cette part en raison de l’industrie automobile établie aux États-Unis. Le statu quo est attendu au cours de la période de prévision. Le deuxième facteur soutenant la croissance du marché dans cette région couvre toutes les innovations technologiques et leur adoption précoce. Parmi les autres facteurs qui contribuent à la croissance du marché, citons l’inclinaison rapide observée vers l’adoption des voitures électriques et la présence d’acteurs clés sur les marchés nationaux importants. Après les États-Unis, le Canada est le plus grand marché national, suivi par les autres pays des Amériques. En Amérique du Sud, l’Argentine et le Brésil sont deux économies fortes qui peuvent être des marchés appropriés à l’avenir.

L’Europe est un autre marché très lucratif qui, au cours de la période de prévision, devrait devenir la région à la croissance la plus rapide. Cette région a adopté des architectures électroniques pour l’automobile. Dans cette région, la demande de véhicules électriques augmente et de nombreux acteurs clés sont basés dans cette région. Par conséquent, le marché est en croissance dans cette région. Les marchés nationaux vitaux de cette région sont la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, suivis des autres pays d’Europe.

Au cours de la période de prévision, l’Asie-Pacifique devrait également croître en tant que marché régional en raison de la forte densité de population, des économies en croissance, de l’augmentation du revenu disponible et de la demande d’automobiles. Dans cette région, les principaux marchés spécifiques à chaque pays sont la Chine, l’Inde et le Japon, suivis des autres pays de cette région. La région MEA est un petit marché régional en raison des pays pauvres, du manque de sensibilisation, du manque d’éducation, du manque d’infrastructures et du manque de progrès technologique.

Joueurs clés

Les principaux acteurs du marché mondial des enregistreurs de données automobiles sont Continental Automotive GmbH (Allemagne), Danlaw Technologies India Limited (Inde), Delphi Technologies (Royaume-Uni), Dewesoft doo (Slovénie), Harman International (États-Unis), HEM Data Corporation (États-Unis) , Influx Technology (Royaume-Uni), Intrepid Control Systems Inc. (États-Unis), Ipetronik GmbH & Co. KG. (Allemagne), MadgeTech Inc (États-Unis), MEN Micro Inc. (États-Unis), myCarma (Canada), National Instruments (États-Unis), NSM Solutions (Inde), Racelogic (Royaume-Uni), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Transtron Inc. (Japon), TTTech Computertechnik AG (Autriche), Vector Informatik GmbH (Allemagne) et Xilinx (États-Unis).

Questions clés abordées par le rapport

Quelle était la taille historique du marché ?

Quelle segmentation (Produit/Capacité) est le moteur du marché ?

Quel sera le taux de croissance ?

Comment sont les acteurs clés de ce marché ?

Quelles sont les stratégies adoptées par les principaux acteurs ?

