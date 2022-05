Marché de la location d’électricité – Application en croissance pour stimuler la croissance du marché mondial 2030

Marché de la location d’électricité – Paysage concurrentiel

Très concurrentiel, le marché de la location d’électricité apparaît fragmenté du fait de la présence de plusieurs acteurs bien implantés. Ces acteurs intègrent des initiatives stratégiques telles que l’acquisition, le partenariat, la collaboration, l’expansion et le lancement de technologies pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché. De telles initiatives soutiennent les plans de croissance et d’expansion des joueurs, les aidant à maintenir leur position sur le marché.

Les fabricants s’engagent à fournir des chargeurs fiables et à la pointe de la technologie ainsi qu’un service après-vente complet. Des acteurs bien établis investissent massivement dans la R&D pour développer des produits avec des technologies adaptées à un niveau différent de celui de leurs concurrents.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial de la location d’électricité sont Caterpillar Inc. (États-Unis), Aggreko Plc. (Royaume-Uni), Cummins, Inc. (États-Unis), Speedy Hire Plc. (Royaume-Uni), Herc Rentals Inc. (États-Unis), Ashtead Group Plc. (Royaume-Uni), APR Energy (États-Unis), United Rentals, Inc. (États-Unis), Bredenoord Exploitatiemij BV (Pays-Bas) et LM Generating Power Co. Ltd. Ltd (Canada), entre autres.

Le marché de la location d’électricité est en plein essor à l’échelle mondiale. L’équipement électrique de location fournit des machines de production d’électricité hautement spécialisées sur la base de la location. En outre, les coupures de courant fréquentes causent de graves dommages aux équipements et appareils industriels et perturbent les processus de production. En conséquence, les industries adoptent de plus en plus des équipements électriques de location pour obtenir un approvisionnement énergétique durable et donc redémarrer immédiatement la production et la rentabilité.

La commodité est le principal moteur de croissance, augmentant la préférence des services de location d’électricité dans le monde entier, permettant au marché de se renforcer davantage. Selon Market Research Future (MRFR), la valorisation du marché mondial de la location d’électricité devrait atteindre 21 765,1 MN USD d’ici 2023, enregistrant un TCAC de 9,06 % au cours de la période considérée (2017 – 2023). L’augmentation fulgurante des industries des utilisateurs finaux, y compris le pétrole et le gaz, les services publics, le transport maritime, la fabrication, l’exploitation minière, la construction et autres, augmente la taille du marché.

Les récentes découvertes de réservoirs O&G alimentent les activités P&E dans le monde entier, présageant les beaux jours que le marché est sur le point de connaître au cours des cinq prochaines années. De plus, l’augmentation de la population et l’urbanisation et l’industrialisation croissantes stimulent la croissance du marché. D’autre part, les réglementations sur les émissions des moteurs diesel devraient entraver la croissance du marché. Néanmoins, de lourds investissements réalisés par de nombreux pays pour développer leurs infrastructures soutiendraient la croissance du marché tout au long de la période d’évaluation.

Marché mondial de la location d’électricité – Segments

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques ;

Par type de carburant : Diesel, essence et autres.

Par application : charge de base, alimentation en veille, écrêtement des pics et autres.

Par utilisateur final : pétrole et gaz, services publics, transport maritime, fabrication, exploitation minière, construction et autres.

Par Régions : Amériques, Europe, APAC et Reste du Monde.

Marché mondial de la location d’électricité – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la location d’électricité. La plus grande part de marché est attribuée à la présence de plusieurs acteurs de premier plan et aux plans de location faciles fournis par eux. En outre, les infrastructures de réseau vieillissantes et les catastrophes naturelles stimulent la croissance du marché régional, provoquant de fréquentes pannes de courant et une demande croissante du secteur industriel. De plus, les progrès technologiques et l’adoption accrue d’équipements électriques de location dans les industries d’utilisation finale créent une demande de marché substantielle. Le marché nord-américain de la location d’électricité est sur le point de conserver sa domination tout au long de la période considérée.

La région Asie-Pacifique occupe la deuxième place sur le marché mondial de la location d’électricité. La région possède de nombreuses infrastructures de transmission et de distribution anciennes, ce qui crée un besoin en équipements électriques de location de qualité. Le marché est tiré par l’adoption proliférante d’équipements électriques de location dans le secteur industriel. De plus, la demande accrue et la disponibilité d’équipements électriques de location de haute qualité augmentent la taille du marché.

L’Inde, la Corée du Sud, la Chine et le Japon sont les principaux marchés de la région. L’Inde est un marché en croissance rapide pour la location d’électricité, où la demande d’électricité a toujours été supérieure à l’offre, ce qui conduit à la croissance de ce marché. Le gouvernement indien a créé de nombreuses sociétés telles que NTPC Limited, State Electricity Boards (SEB) et NHPC limited, qui stimulent le développement des infrastructures d’alimentation électrique.

Le marché européen de la location d’électricité connaît une expansion rapide. Des facteurs tels que l’adoption croissante d’équipements électriques de location dans le secteur industriel et la croissance fulgurante des secteurs des services publics favorisent la croissance du marché. En outre, la demande croissante de diverses industries en plein essor, notamment le pétrole et le gaz, les services publics, le transport maritime, la fabrication, l’exploitation minière et la construction, stimule la croissance du marché régional. Le marché européen de la location d’électricité devrait croître à un TCAC impressionnant au cours de la période considérée.

Industrie/Innovation/Actualités connexes :

12 octobre 2020 —- Aggreko Plc. (Royaume-Uni), l’un des principaux fournisseurs d’équipements de production d’électricité et d’équipements de contrôle de la température en location a lancé une nouvelle offre de location d’énergie solaire. Le nouveau plan permettrait aux entreprises d’emprunter des solutions photovoltaïques de 1 MW sans engagement à long terme. Les systèmes sont disponibles pour une durée minimale de cinq ans, ce qui limite l’engagement financier et technique, car

L’équipement d’Aggreko Solar Power combine des onduleurs de chaîne PV avec des commandes conteneurisées pour améliorer la résilience grâce à un temps d’installation réduit. Le système s’intègre aux produits de stockage de batterie et aux générateurs thermiques d’Aggreko, avec un logiciel intelligent capable de contrôler le système hybride.