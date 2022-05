Étude de marché sur les systèmes de reconnaissance vocale: taille internationale, croissance, tendances, perspectives et analyse de la portée future 2030

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile devrait connaître une croissance exponentielle à un TCAC impressionnant au cours de la période considérée. Les capacités impressionnantes des systèmes d’apprentissage automatique ont montré d’immenses améliorations dans le système de suivi et de reconnaissance de la voix. De plus, l’IA a montré des capacités importantes dans ces systèmes au cours de la dernière décennie, indiquant clairement qu’elle est là pour rester, ce qui a un impact sur les tendances d’adoption.

Le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile connaît une croissance rapide. La croissance du marché est due à l’évolution des systèmes VR vers les systèmes d’assistants intégrés. En outre, la demande croissante de dispositifs de sécurité dans les automobiles, dirigée par des normes gouvernementales strictes et une sensibilisation croissante à la sécurité, stimule la croissance du marché. De plus, l’augmentation des dépenses en caractéristiques de confort personnalisées et prioritaires accélère la croissance du marché.

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale automobile sont Microsoft (États-Unis), Nuance (États-Unis), Alphabet (États-Unis), Apple (États-Unis), Harman (États-Unis), BMW (Allemagne), Ford (États-Unis) et Daimler (Allemagne) , entre autres.

Obtenez un exemple de rapport gratuit @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/5154

Ces systèmes impliquent des capteurs de mouvement et de reconnaissance vocale et fonctionnent selon deux types d’intégration, de l’homme à la machine et de la machine à l’homme. Avec l’interface homme-machine avancée ou l’interface ordinateur-homme, les véhicules comblent l’écart entre les conducteurs en utilisant le mécanisme de détection des conditions extérieures. Le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale automobile devrait bientôt connaître une demande explosive en raison de l’émergence de tendances telles que les voitures sans conducteur ou autonomes.

De plus, le développement de nouveaux produits et les avancées technologiques stimulent le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale automobile. Certaines des dernières tendances incluent un système de reconnaissance vocale basé sur l’intelligence artificielle qui peut être utilisé pour faire fonctionner plusieurs fonctionnalités telles que le contrôle de la navigation, les appels téléphoniques vers le haut/bas de la fenêtre du conducteur, les informations météorologiques, la climatisation, le calendrier, le contrôle des médias et même les vacances. & informations de billetterie, le tout via des commandes vocales.

Marché du système de reconnaissance vocale pour le marché automobile – Segments

Le rapport est segmenté en quatre dynamiques ;

Par type de véhicule : Véhicule de tourisme et véhicule utilitaire .

Par technologie : embarquée et hybride.

Par application : IA et non IA

Par régions : Europe, Amériques, Asie-Pacifique et Reste du monde.

Marché du système de reconnaissance vocale pour l’automobile – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile. La plus grande part de marché est attribuée à l’augmentation de la demande de véhicules utilitaires dotés d’un système de reconnaissance vocale avancé. En outre, la présence de grands constructeurs et les dépenses considérables en systèmes automobiles augmentent l’adoption de la reconnaissance vocale et donc les ventes sur le marché.

De plus, le revenu élevé par habitant et un nombre plus élevé de voitures par famille favorisent la croissance du marché. Avec la présence d’entreprises technologiquement avancées et l’adoption rapide de la technologie, les États-Unis représentent une part de marché importante dans la région.

La région Asie-Pacifique occupe la deuxième place sur le marché mondial des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile. Le marché a connu une croissance rapide tirée par la hausse des ventes de voitures particulières et des pays en développement rapide comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud. De plus, le changement des bases de production d’un certain nombre de constructeurs automobiles mondiaux et les avancées technologiques influencent la croissance du marché régional.

Parlez à l’analyste @ https://www.marketresearchfuture.com/ask_for_schedule_call/5154

Le Japon, suivi de la Corée du Sud, est le principal centre de fabrication des systèmes de reconnaissance vocale en raison de ses entreprises technologiquement avancées et de son leadership dans les données et l’électronique. Le pouvoir d’achat croissant de la démographie augmente la demande de systèmes de reconnaissance vocale automobile dans la région APAC.

Le marché européen des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile occupe une part substantielle du marché mondial. Il y a un afflux important de technologie dans la région. Des facteurs tels que la présence de grandes industries automobiles avancées en Allemagne, en France et en Suède ont un impact positif sur la croissance du marché régional. De plus, l’industrie italienne des voitures de luxe donne une impulsion supplémentaire à la croissance du marché régional. Le marché européen des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile devrait connaître une croissance excessive au cours de la période d’évaluation.

Marché des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile – Paysage concurrentiel

Très concurrentiel, le marché des systèmes de reconnaissance vocale pour l’automobile apparaît fragmenté avec la présence de plusieurs acteurs bien établis. Pour gagner une plus grande part concurrentielle, les acteurs de l’industrie dans les initiatives stratégiques d’entreprise telles que les fusions et acquisitions, la collaboration, l’expansion et le lancement de produits/technologies. Des investissements substantiels sont transpirés en R&D pour développer une technologie complètement différente par rapport à leur concurrence.

Une autre stratégie de ces entreprises est une collaboration étroite avec les constructeurs automobiles pour fournir des solutions personnalisées. L’intégration des fournisseurs de systèmes de reconnaissance vocale automobile avec les constructeurs automobiles fournit une demande centralisée qui profite aux deux partenaires.

Industrie/ Innovation/ Actualités liées :

8 août 2020 – – Kia Motors India, l’un des principaux constructeurs automobiles, a révélé les faits saillants des débuts mondiaux de Kia Sonet en termes de moteur, de fonctionnalités, de prix attendu et autres. Kia est la première marque automobile indienne pour les voitures « connectées » sur la route. Sonet pourrait être la prochaine grande chose sur le marché avec ses nouvelles fonctionnalités de transmission et de connectivité sans embrayage.

La technologie de « voiture connectée » UVO de Kia offre une gamme de 57 fonctionnalités pour la commodité, la télécommande, la navigation, la sûreté et la sécurité, la fonction d’assistance vocale et la gestion du véhicule. L’UVO — Hello de Kia est un système de reconnaissance vocale alimenté par l’intelligence artificielle qui peut être utilisé pour faire fonctionner plusieurs fonctions.

Parcourir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-voice-recognition-system-market-5154

À propos de l’avenir des études de marché –

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et études de marché et conseils sur les produits comestibles.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre toutes leurs questions les plus importantes.

Afin de rester à jour avec la technologie et les processus de travail de l’industrie, le MRFR planifie et organise souvent des rencontres avec les experts de l’industrie et des visites industrielles pour ses membres analystes de recherche.

Contact:

Avenir de l’étude de marché®

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les États-Unis d’Amérique

Téléphone : +1 628 258 0071 (États-Unis) +44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com