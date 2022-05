Suivant Marché de la technologie d’imagerie 2017 Tendances clés, opportunités, chiffre d’affaires, développements et perspectives 2027

Aperçu

Le marché mondial de la prochaine technologie d’imagerie devrait progresser à un TCAC rapide au cours de la période de prévision de 2016 à 2027, selon le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des technologies d’imagerie est principalement stimulé par la demande croissante de mises à niveau dans plusieurs domaines d’application, notamment les dispositifs médicaux, les caméras pour smartphones et la surveillance.

La demande croissante de visualisation précise de la zone touchée dans le secteur de la santé est susceptible d’être un moteur majeur de l’impact du Covid-19 sur le marché des technologies d’imagerie suivantes au cours de la période de prévision. Le secteur des dispositifs médicaux a connu une croissance rapide au cours des dernières années grâce aux progrès progressifs des technologies d’imagerie médicale et de visualisation, et le même schéma devrait être observé au cours de la période de prévision, car les principaux fabricants de dispositifs médicaux ont investi des sommes importantes dans le développement d’une technologie de nouvelle génération permettant une visualisation plus précise et détaillée de la maladie ou de la partie du corps touchée.

La demande croissante de smartphones dotés de capacités de caméra avancées est également susceptible d’être un moteur majeur pour le prochain marché des technologies d’imagerie au cours de la période de prévision. Les caméras pour smartphones sont devenues une partie de plus en plus importante de l’écosystème des smartphones ces dernières années, plusieurs fabricants se concentrant sur la capacité de leur appareil photo en tant qu’USP majeur dans la promotion de leurs produits. L’importance croissante de la photographie mobile, motivée par la commodité d’avoir l’appareil photo prêt dans votre poche sans avoir à compter sur un équipement photo encombrant ainsi que la croissance de la popularité des applications de partage d’images telles que Instagram et Snapchat, est susceptible d’être un moteur majeur pour le prochain marché de la technologie d’imagerie au cours de la période de prévision.

Acteurs clés

Parmi les principaux acteurs du marché mondial des technologies d’imagerie Next, citons Karl Storz (États-Unis), Olympus (Japon), Sony (Japon), Barco (Belgique), Imaging Technology Solutions (États-Unis), Flir Systems Inc. (États-Unis), SK Hynix Inc. (Corée du Sud), TOSHIBA CORPORATION (Japon), Qualcomm (États-Unis) et Galaxy Core Inc. (Chine), entre autres.

Suivant Marché mondial de la technologie d’imagerie – Segmentation

Le marché Next Imaging Technology est segmenté en fonction du type, de la technique, de l’application et de la région. Ces segments sont ensuite sous-segmentés comme suit :

Segmentation par type : elle est segmentée en tomographie par induction, imagerie CMOS et imagerie électromagnétique

: elle est segmentée en tomographie par induction, imagerie CMOS et imagerie électromagnétique Segmentation par technique : les segments sont sur la base de l’optique , thermique, de la radiographie et du balayage

: les segments sont sur la base de l’optique , thermique, de la radiographie et du balayage Segmentation par application : ce segment est sous-segmenté en médical, électronique grand public, automobile, génie civil et surveillance

: ce segment est sous-segmenté en médical, électronique grand public, automobile, génie civil et surveillance Segmentation par région : ce segment est sous-segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Suivant Marché mondial de la technologie d’imagerie – Analyse régionale

L’analyse régionale de la prochaine technologie d’imagerie est effectuée pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et le reste du monde.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché avec la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. La sensibilisation croissante aux dernières avancées technologiques, aux nouveaux produits et à l’utilisation croissante des smartphones sont les principaux facteurs de la domination de la région sur le prochain marché des technologies d’imagerie. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé du marché, car la région est tirée par le revenu disponible élevé des consommateurs et leur sensibilisation croissante à la santé. L’Europe devrait enregistrer une croissance positive sur le prochain marché des technologies d’imagerie au cours de la période de prévision.

Mise à jour de l’industrie

Juillet 2019 : Celeno a récemment annoncé ses nouvelles solutions Wi-Fi innovantes connues sous le nom de Wi-Fi Doppler Imaging. Il s’agit d’une technologie d’imagerie haute résolution basée sur le Wi-Fi, qui utilise cet effet Doppler et des paquets Wi-Fi standard pour une caractérisation et une représentation précises des mouvements complexes et des mouvements des personnes, des animaux domestiques et des objets.

