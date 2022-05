Opportunités de marché de l’affichage des smartphones, analyse des revenus et – Prévisions de 2018 à 2027

Aperçu du marché

La plupart des écrans sur les smartphones principalement lancés étaient entre 3 et 4 pouces qui ont été compactés avec une densité de pixels et une résolution inférieure. Actuellement, les consommateurs recherchent des smartphones avec un écran supérieur similaire aux ordinateurs portables, capables d’afficher des images HD, possédant une luminosité accrue et des vidéos HD. Les écrans tête haute du smartphone sont classés en écrans capacitifs et résistifs. L’écran capacitif est une forme d’affichage de contrôle qui facilite le contact humain conducteur. Lorsque l’affichage du condensateur est contacté, la plage de charge ou de champ électrostatique transmise au point de contact convertit un condensateur bien conçu. D’autre part, l’écran résistif est constitué de deux fines feuilles de polyéthylène téréphtalate (PET) recouvertes d’oxyde d’indium-étain (ITO). Comme ces deux couches s’associent l’une à l’autre, une certaine mesure de tension est transmise au moyen d’un cadre qui propulse le processus tactile au point spécifié. À l’heure actuelle, l’écran tactile capacitif signifie une taille de marché plus grande que le type résistif en raison de sa grande clarté et de sa sensibilité tactile élevée.

Il existe plusieurs technologies d’affichage incorporées dans la fabrication d’écrans de smartphones, notamment IPS-LCD, AMOLED, TFT-LCD et OLED. L’écran à cristaux liquides à transistor à couche mince (TFT-LCD) est utilisé le plus souvent dans les meilleurs smartphones à écran qui utilisent la technologie TFT pour améliorer la résolution et la qualité de l’image. D’autre part, l’écran à cristaux liquides à commutation dans le plan (IPS-LCD) étend l’excellent affichage avec un angle de vision amélioré qui utilise moins d’énergie par rapport au TFT-LCD. Propulser la demande de tablettes et de smartphones collectivement avec des fonctionnalités de commodité et de confort qui alimentent le marché de l’affichage des smartphones dans une large mesure. Cependant, l’augmentation du coût des écrans AMOLED et OLED est susceptible de restreindre le développement du marché des écrans pour smartphones. Samsung a présenté Galaxy On8, un smartphone de milieu de gamme sur le marché indien composé d’un écran HD + super AMOLED de 6 pouces avec une meilleure résolution d’affichage du smartphone, une qualité d’image élevée et une flexibilité accrue. Samsung a également créé un écran incassable pour son smartphone Samsung Galaxy Note 8.

Acteurs clés :

Les principaux acteurs du marché des écrans pour smartphones comprennent SAMSUNG (Corée du Sud), Japan Display Inc. (Japon), Toshiba Corporation (Japon), LG Electronics Inc. (Corée du Sud), Sharp Corporation (Japon), Fujitsu Ltd. (Japon), Sony Corporation (Japon), Apple Inc. (États-Unis), Motorola Inc. (États-Unis), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), entre autres.

Les autres acteurs sur les marchés sont NEC Corporation (Japon), Tianma Microelectronics (Chine), BOE Technology Group Company (Chine), AU Optronics Corp. (Taiwan) et Chi Mei Corporation (Taiwan)

Segmentation

Selon le type, le marché a été regroupé en écrans d’affichage résistifs et capacitifs. Sur la base de la taille, le marché a été trié en 0 à 4 pouces, 4 à 5 pouces, 5 à 6 pouces et plus de 6 pouces. Selon la technologie d’affichage, le marché a été séparé en IPS-LCD, TFT-LCD, AMOLED, OLED et autres. Sur la base de la résolution, le marché a été divisé en 1920 x 1080, 720 x 1280 et autres. Selon la région, le marché a été divisé en Asie-Pacifique, En Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Analyse régionale

L’étude géographique du marché des écrans de smartphones couvre l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord et le reste du monde. Le marché de l’APAC devrait dominer la verticale de l’affichage des smartphones tout au long de la période d’estimation. L’expansion sur le marché de l’Asie-Pacifique est menée par le Japon, l’Inde et la Chine, en raison de la prévalence d’un grand nombre de fabricants de smartphones. Le marché nord-américain devrait également se développer tout au long de la période d’estimation en raison de la prévalence d’acteurs renommés tels que Google et Apple Inc. sur le marché. En raison de l’adoption rapide des technologies mises à jour telles que L’AMOLED, l’OLED, l’Amérique du Nord devrait se développer à un rythme accéléré après l’APAC.

Public visé

Organismes de normalisation technologique, forums, alliances et associations

Analystes et planificateurs d’affaires stratégiques

Organismes de recherche

Investisseurs technologiques

Fabricants de smartphones

Fournisseurs de commerce électronique

Fournisseurs de matières premières

