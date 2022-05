Rapport d’étude de marché sur les circuits intégrés photoniques – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Analyse du marché des circuits d’intégration photonique

Le marché mondial des circuits intégrés photoniques devrait afficher un fort TCAC de 25,9 % sur la période de prévision de 2018 à 2023, selon le dernier rapport de recherche de Market Research Future (MRFR). Le marché mondial des circuits intégrés photoniques était évalué à 385,5 millions USD en 2017 et devrait atteindre une valorisation de près de 1,5 milliard USD d’ici 2023.

Le rapport présente une analyse détaillée de la trajectoire de croissance historique du marché mondial des circuits intégrés photoniques afin d’éclairer les lecteurs sur la progression du marché au cours de la période de revue historique. Cette base de données d’informations historiques sur le marché des circuits intégrés photoniques est également utilisée pour faire des prévisions précises sur la trajectoire de croissance probable du marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision de 2018 à 2023.

Classement compétitif :

Les principaux acteurs du marché mondial des circuits intégrés photoniques comprennent Mellanox Technologies Ltd., Kaiam Corporation, JDS Uniphase Corporation, Intel Corporation, Infinera Corporation, Hewlett-Packard Company, Finisar Corporation, Enablence Technologies Inc., EMCORE Corporation, CyOptics Inc., Ciena Corporation , Broadcom Inc., Alcatel-Lucent SA, Aifotec AG et Agilent Technologies Inc.

Obtenez un échantillon gratuit sur : https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7480

Les circuits intégrés photoniques sont une combinaison de capteurs photoniques et d’autres composants électroniques. Ils utilisent des photons (lumière) pour remplir diverses fonctions optiques. Dans un circuit intégré photonique, les signaux sont traités à l’aide d’une combinaison de rayonnement visible et infrarouge. Les capteurs photoniques sont utilisés dans les PIC pour convertir la lumière en un signal électrique. Les circuits intégrés photoniques sont devenus très populaires dans diverses applications, notamment la nanoélectronique, le LIDAR, la calorimétrie et diverses technologies à base de silicium.

L’utilisation croissante des circuits intégrés photoniques dans l’informatique quantique est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision. L’informatique quantique est devenue un incontournable dans diverses applications cruciales ces dernières années en raison de sa vitesse de traitement plus élevée et de sa capacité à être facilement multifonctionnelle. Les développements de l’informatique quantique se sont également accélérés ces dernières années en raison des investissements importants réalisés par les principaux acteurs technologiques dans l’informatique quantique. Cela a augmenté la demande du marché des circuits intégrés photoniques ces dernières années et devrait être un moteur majeur pour le marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision.

La vitesse élevée et la bande passante élevée fournies par les circuits intégrés photoniques ont été les principaux moteurs du marché mondial des circuits intégrés photoniques ces dernières années. Outre leur vitesse et leur bande passante élevées, les circuits intégrés photoniques consomment également moins d’énergie que les circuits intégrés conventionnels, ce qui les rend doublement attrayants pour les utilisateurs finaux. Cela devrait rester le principal moteur du marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision.

Segmentation:

Le marché mondial des circuits intégrés photoniques est segmenté en fonction du type d’intégration, du composant, de l’application et de la région.

Par type d’intégration, le marché mondial des circuits intégrés photoniques est segmenté en hybride, monolithique et module.

Par composant, le marché mondial des circuits intégrés photoniques est segmenté en lasers, modulateurs, photodétecteurs, atténuateurs et amplificateurs optiques.

Par application, le marché mondial des circuits intégrés photoniques est segmenté en communication par fibre optique, capteur à fibre optique, biomédical, informatique quantique et autres. Le segment de l’informatique quantique devrait conserver une part importante du marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision. La communication par fibre optique est également susceptible d’être un segment d’application important du marché mondial des circuits intégrés photoniques au cours de la période de prévision.

Analyse régionale :

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial des circuits intégrés photoniques et devrait rester en tête au cours de la période de prévision. La technologie avancée des circuits intégrés photoniques est disponible dans la région, en raison de la présence croissante des principaux acteurs du marché dans la région.

Obtenez les détails complets du rapport sur : https://www.marketresearchfuture.com/reports/photonic-integrated-circuit-market-7480

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché au niveau mondial, régional et national, permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et de faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (partie de Wantstats Research et Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

les États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com