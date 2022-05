Le marché mondial de la viande d’origine végétale devrait croître avec un TCAC de plus de 14% d’ici 2026

Les viandes végétales souvent appelées viandes alternatives sont dépourvues de tout produit animal. Les produits à base de viande à base de plantes se déclinent en de nombreuses variétés comme les hamburgers, les boulettes de viande, les steaks, les pépites, les saucisses, les filets et d’innombrables autres versions d’aliments à base de viande populaires à base de poulet, de porc, de bœuf, de poisson, d’agneau ou de dinde. Les burgers végétariens classiques, sont composés majoritairement de légumes et de légumineuses. Grâce aux avancées technologiques et à une cuisine créative, utilisation de protéines et d’extraits de plantes telles que les pois, le soja ou le blé, pour imiter véritablement le goût, la texture et l’apparence de la viande animale.

Selon le rapport de recherche « Global Plant-Based Meat Market Outlook, 2026 » publié par Bonafide Research, le marché des produits de viande à base de plantes se développe rapidement. Les produits de viande à base de plantes sont plus sains que les viandes traditionnelles. Ils sont faibles en cholestérol et riches en La sensibilisation croissante à la santé, la cruauté envers les animaux et l’environnement ont conduit à changer les habitudes des consommateurs pour passer de la viande et des produits d’origine animale aux produits à base de viande végétale.

Le marché mondial des produits de viande à base de plantes devrait croître avec un TCAC de plus de 14 % d’ici 2026. L’Europe est la principale région génératrice de revenus. Un étiquetage clair peut être une force motrice majeure pour ce marché. Les États-Unis dominent le marché en termes de consommation et de production de produits carnés à base de plantes.

Le processus de création de produits à base de viande aussi réalistes à partir de plantes pourrait en dérouter certains, une chose dont les consommateurs peuvent être certains est qu’ils ne sont pas fabriqués de la manière tortueuse que sont ses analogues à base d’animaux. Les aliments à base de plantes aident non seulement la santé des consommateurs, mais soutiennent également la santé de la planète.

Les aliments d’origine végétale nécessitent moins de ressources comme la terre et l’eau, plutôt que les aliments d’origine animale. Près de 20 % de l’eau douce de la planète est utilisée dans la production de viande et de produits laitiers, et l’élevage est un moteur majeur du changement climatique, contribuant à environ 14,5 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Un élevage d’animaux n’est pas non plus obligatoire chaque année.

Selon une étude de l’Université du Michigan de 2018, commandée par Beyond Meat, a révélé que le Beyond Burger « génère 90% moins d’émissions de gaz à effet de serre, nécessite 46% moins d’énergie, a 99% moins d’impact sur la pénurie d’eau et 93% moins d’impact sur l’utilisation des terres qu’un quart de livre de bœuf américain. C’est une différence monumentale !

Pendant la pandémie de COVID-19, l’industrie alimentaire a connu des changements importants, mais les entreprises à base de plantes se sont adaptées et ont continué à lancer de nouveaux produits et à augmenter leurs ventes. La distribution des canaux de restauration a été considérablement altérée, et le stockage du garde-manger et les achats de panique ont entraîné une forte augmentation des ventes au détail par rapport à l’année précédente. La pandémie de COVID-19, les fermetures, ont encouragé les consommateurs à commander des biens en ligne, ce qui, à son tour, a stimulé les canaux de vente en ligne.

Principales entreprises présentes sur le marché

Amy’s kitchen, Beyond meat, Conagra (Pinnacle Foods), Impossible food, Kellog (Morning star farms), Kraft Heinz Company (Boca Burger), Maple leaf, Nestle (Garden Gourmet), Quorn, Tayson (Raised and Rooted), Unilever ( Le Boucher Végétarien)

Considéré dans ce rapport

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année estimée : 2021

• Année de prévision : 2026

Aspects couverts dans ce rapport

• Marché mondial des produits de viande à base de plantes avec sa valeur et ses prévisions ainsi que ses segments

• Analyse du marché des produits de viande à base de plantes par région

• Divers moteurs et défis

• Tendances et évolutions en cours

• Cinq modèles de force

• Entreprises les mieux profilées

• Recommandation stratégique

Régions couvertes par le rapport

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Amérique latine

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

Types de produits carnés dans le rapport

• Burger Pattie

• Saucisses

• Lanières et pépites

• Boulettes de viande

• Les autres

L’approche du rapport :

Ce rapport consiste en une approche combinée de recherche primaire et secondaire. Initialement, la recherche secondaire a été utilisée pour comprendre le marché et répertorier les entreprises présentes sur le marché. La recherche secondaire consiste en des sources tierces telles que des communiqués de presse, des rapports annuels d’entreprises, en analysant les rapports et les bases de données générés par le gouvernement. Après avoir recueilli les données de sources secondaires, une recherche primaire a été menée en réalisant des entretiens téléphoniques avec les principaux acteurs sur le fonctionnement du marché, puis en effectuant des appels commerciaux avec des concessionnaires et des distributeurs du marché. Après cela, nous avons commencé à faire des appels primaires aux consommateurs en segmentant également les consommateurs selon les aspects régionaux, les aspects de niveau, le groupe d’âge et le sexe. Une fois que nous avons des données primaires avec nous, nous avons commencé à vérifier les détails obtenus à partir de sources secondaires.

Public visé

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie du chocolat, aux organismes gouvernementaux et aux autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

Mots-clés : Global, Amérique du Nord, Sud, Amérique, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Asie-Pacifique, Inde, Japon, États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Italie, France, viande, poulet, boulettes de viande, saucisses, végétalien, viande animale, viande alternative, bœuf, porc, galette de burger, blé, soja, pois, gluten, poisson, quinoa, légumineuses, seitan, agneau, dinde.

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la taille du marché et les prévisions du marché mondial des produits de viande à base de plantes?

2. Quels sont les facteurs inhibiteurs et l’impact du COVID-19 sur le marché mondial des produits de viande à base de plantes au cours de la période de prévision ?

3. Quelle région se démarque sur le marché mondial des produits de viande à base de plantes?

4. Quels sont les segments dans lesquels investir au cours de la période de prévision sur le marché mondial des produits de viande à base de plantes?

5. Quelle est la fenêtre stratégique concurrentielle pour les opportunités sur le marché mondial des produits de viande à base de plantes?

6. Quelles sont les tendances technologiques et les cadres réglementaires sur le marché mondial des produits de viande à base de plantes?

7. Quelles sont les principales entreprises du marché mondial des produits de viande à base de plantes?

8. Quels sont les moteurs de la croissance du marché de la viande végétale ?

