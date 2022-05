Le marché mondial du lait à base de plantes connaîtra une croissance robuste pour plafonner la taille du marché à plus de 25 milliards USD d’ici 2026

Le lait à base de plantes est une alternative au lait laitier, qui est fabriqué à partir d’ingrédients de base comme le soja, l’amande, l’avoine, le riz, la noix de coco, la noix de cajou, la noisette, le chanvre, le pois et autres. Il est de deux types, lait nature ou lait aromatisé. Les laits végétaux aromatisés se déclinent en saveurs variées comme le chocolat, la fraise, la vanille et le café, la noisette, le moka, la baie, la banane, la noix de coco et autres. Les changements climatiques mondiaux, la déforestation croissante, l’intolérance au lactose, les problèmes gastriques, l’indigestion et la cruauté envers les animaux ont conduit à une poussée vers les produits alimentaires végétaliens ou à base de plantes. Pour ces raisons, de plus en plus de gens dans le monde deviennent végétariens, végétaliens ou même flexitariens. La tendance végétalienne est dans l’air, en raison de sa forte présence sur diverses plateformes de médias sociaux sur Internet. Il joue un rôle central pour inciter les jeunes à se tourner vers le lait à base de plantes.

Obtenez un exemple de rapport gratuit : https://www.bonafideresearch.com/samplereport/211229761/global-plant-based-milk-market

Selon le rapport de recherche « Global Plant Based Milk Market Outlook, 2026 » publié par Bonafide Research, le marché du lait à base de plantes se développe rapidement pour atteindre un chiffre d’affaires de 25 milliards de dollars d’ici la fin de la période de prévision. Le marché mondial du lait à base de plantes est de trois fois plus que le marché de la viande à base de plantes, il est prudent que le marché du lait à base de plantes soit un marché mature.Le marché du lait à base de plantes en Asie-Pacifique a un pourcentage exorbitant sur le marché mondial du lait à base de plantes car il s’agit d’une terre agricole. Le marché représente 50 % à 60 % du marché mondial des produits laitiers alternatifs. Le lait de soja est l’un des plus anciens laits à base de plantes et il est donc largement disponible et largement accepté dans le monde entier. Alors que le lait d’amande a récemment captivé, la raison vitale étant que les laits de soja sont allergènes. propriété.Le rapport analyse les tendances influentes qui déterminent actuellement la croissance du marché.Il interprète en outre les dynamiques importantes, telles que les moteurs, les contraintes et les opportunités pour les principaux acteurs du marché ainsi que les nouveaux entrants avec la fabrication du marché du lait végétal. Les analyses indiquent également le maintien du statut futur du marché du lait d’origine végétale au cours de la période de prévision. Un aperçu détaillé de l’analyse de la chaîne de valeur, de l’exécution des activités et de l’analyse de la chaîne d’approvisionnement sur les marchés régionaux a été couvert dans le rapport. Une liste d’entreprises de premier plan opérant sur le marché du lait d’origine végétale, ainsi que leurs portefeuilles de produits, améliore la fiabilité de cette étude de recherche approfondie.

Un nombre croissant de personnes deviennent végétaliennes et les statistiques de 2020 montrent qu’il y a 5 % de végétaliens, 20 % de flexitariens et 11 % de végétariens dans le monde. Les habitants des pays occidentaux sont plus enclins au lait végétal que les pays en développement. La prise de conscience généralisée de la consommation d’aliments à base de plantes et de ses effets positifs sur la santé est un moteur majeur pour ce marché. L’obésité est en augmentation, à l’échelle mondiale, indépendamment des cultures alimentaires variées dans les différentes régions du monde. Le lait à base de plantes fournit plus d’énergie, améliore la santé, équilibre le poids corporel et ajoute de la saveur au lait.

Le marché du lait à base de plantes au Moyen-Orient et en Afrique en est à ses balbutiements, tout comme un marché émergent au cours de la période de prévision. Le lait d’avoine a ouvert la voie pour devenir l’un des marchés à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, avec le pouvoir de franchir plus de 10 % de part de marché dans le monde. Les autres types de lait comme le lait de cajou, le lait de noisette gagnent également du terrain sur le marché, car les consommateurs sont toujours pressés de goûter de nouvelles variantes. Le marché du lait aromatisé à base de plantes devrait connaître une croissance considérable, car les fabricants proposent de nouvelles saveurs sur les étagères comme les baies, les noisettes, le café, le moka et la noix de coco. Alors que le chocolat, la vanille et la fraise sont bien établis et ont réussi à conquérir la majorité des parts de marché. Les ventes en ligne de laits à base de plantes se développent rapidement car elles offrent des programmes de réduction et des options de livraison à domicile gratuites. Les consommateurs pressés d’aujourd’hui veulent profiter d’un magasinage facile d’accès dans leur maison de luxe. De nombreux guichets uniques se sont mis sur le web pour faciliter le processus d’achat des consommateurs. Les principales chaînes de supermarchés ont leurs propres applications d’achat en ligne, ce qui ouvre davantage le marché pour réussir.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact négatif sur l’économie mondiale dans son ensemble. Les principales économies ont été durement touchées, ce qui a entraîné une baisse significative du PIB. La demande et la perturbation de la chaîne d’approvisionnement ont entraîné une baisse notable du marché du lait d’origine végétale en 2020. Avec l’arrêt total de l’industrie du tourisme, le marché du lait d’origine végétale, inversement lié, a souffert. Cependant, la pandémie est désormais considérée comme un avantage pour les produits alimentaires à base de plantes, car les consommateurs adoptent des habitudes alimentaires saines. Les consommateurs veulent s’abstenir de tout produit d’origine animale en raison de la propagation de maladies.

Principales entreprises présentes sur le marché :

The Hain Celestial (États-Unis), Blue Diamond Growers (États-Unis), SunOpta (Canada), Sanitarium Health and Wellbeing Company (Australie), Danone (France), Freedom Foods Group (Australie), Earth’s Own Food Company (Canada), Triballat Noyal (France), Valsoia S.p.A (Italie), Panos Brands (États-Unis), Melt Organic (États-Unis), Oatly (Suède), Living Harvest Foods (États-Unis), Ripple Foods (États-Unis), Kite Hill (États-Unis), Califia Farms (États-Unis ), Hudson River Foods Inc. (États-Unis), Daiya Foods Inc. (Canada), Pureharvest (Australie), Yoconut Dairy Free (États-Unis) et Yumbutter (États-Unis)

Considéré dans ce rapport

• Géographie : mondiale

• Année de base : 2020

• Année estimée : 2021

• Année de prévision : 2026

Aspects couverts dans ce rapport

• Marché mondial du lait à base de plantes avec sa valeur et ses prévisions ainsi que ses segments

• Analyse du marché du lait à base de plantes par région

• Divers moteurs et défis

• Tendances et évolutions en cours

• Entreprises les mieux profilées

• Recommandation stratégique

Régions couvertes par le rapport

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Amérique latine

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

Types de lait dans le rapport

• Lait de soja

• Lait d’amande

• Lait de coco

• Riz au lait

• Lait d’avoine

• Autre lait (cajou, noisette, autre)

Type de lait par formulation :

• Lait nature

• Lait aromatisé

Type de lait par saveur :

• Chocolat

• Vanille

• Fraise

• Baie

• Noisette

• Autres (café, noix de coco, moka)

Par canal de vente :

• Supermarchés/Hypermarchés

• Dépanneurs

• En ligne

• Autres (aéroports, stations-service, cafés, magasins de santé)

L’approche du rapport :

Ce rapport consiste en une approche combinée de recherche primaire et secondaire. Initialement, la recherche secondaire a été utilisée pour comprendre le marché et répertorier les entreprises présentes sur le marché. La recherche secondaire consiste en des sources tierces telles que des communiqués de presse, des rapports annuels d’entreprises, en analysant les rapports et les bases de données générés par le gouvernement. Après avoir recueilli les données de sources secondaires, une recherche primaire a été menée en réalisant des entretiens téléphoniques avec les principaux acteurs sur le fonctionnement du marché, puis en effectuant des appels commerciaux avec des concessionnaires et des distributeurs du marché. Après cela, nous avons commencé à faire des appels primaires aux consommateurs en segmentant également les consommateurs selon les aspects régionaux, les aspects de niveau, le groupe d’âge et le sexe. Une fois que nous avons des données primaires avec nous, nous avons commencé à vérifier les détails obtenus à partir de sources secondaires.

Public visé

Ce rapport peut être utile aux consultants de l’industrie, aux fabricants, aux fournisseurs, aux associations et aux organisations liées à l’industrie du lait végétal, aux organismes gouvernementaux et aux autres parties prenantes pour aligner leurs stratégies centrées sur le marché. En plus du marketing et des présentations, cela augmentera également les connaissances concurrentielles sur l’industrie.

Mots-clés : Global, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient, Afrique, Asie, Asie-Pacifique, Inde, Japon, États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Italie, France, lait de soja, lait d’amande, lait de coco, lait d’avoine , lait végétalien, végétalien, lait de chanvre, lait de cajou, lait de quinoa, lait de noisette, lait au chocolat, lait de café, lait de noix, lait de baies, lait aromatisé, lait nature, lait vanille, lait de fraise, lait alternatif, soja, pois, lactose , allergie, légumineuses, lait bio.

Ce rapport vous aiderait à répondre aux questions suivantes :

Quel est l’impact des médias sociaux sur le marché Lait végétal?

Quelles sont les directives d’étiquetage pour les produits laitiers à base de plantes ?

La demande pour le marché du lait végétal aromatisé est-elle en hausse ?

Le véganisme booste le marché du lait végétal ?

Quel est le plus grand marché pour le lait végétal ?

À quel rythme le marché mondial du lait végétal va-t-il croître en 2021 ?

Obtenez un accès complet au rapport : https://www.bonafideresearch.com/product/211229761/global-plant-based-milk-market

NOUS CONTACTER:

Steven Thomas – Responsable des ventes et du marketing

Courriel : sales@bonafideresearch.com

Asie-Pacifique : +91 7878231309

Europe : +44 20 8089 0049

Amérique du Nord : +1 201 793 8545

https://www.bonafideresearch.com/

À PROPOS DE NOUS:

Bonafide Research est la société mondiale d’études de marché et de conseil à la croissance la plus rapide, fournissant des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil à une gamme de secteurs verticaux. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec une large clientèle allant des entreprises Fortune 1000 aux petites et moyennes entreprises en les aidant à suivre le scénario de marché en constante évolution.

Bonafide a continuellement fait des efforts pour évoluer et améliorer la qualité du rapport chaque jour qui passe. Bonafide Research dispose d’une base solide d’analystes et de consultants de divers domaines d’expertise qui suivent les dernières données économiques, démographiques, commerciales et de marché à l’échelle mondiale et aident les clients à prendre des décisions commerciales éclairées. Ils mettent périodiquement à jour leurs études de marché pour s’assurer que leurs clients obtiennent les informations les plus récentes, pertinentes, exploitables et précieuses pour le développement de stratégies et pour extraire des résultats tangibles.