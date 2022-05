Méthodologie d’étude de marché des plates-formes élévatrices, structure, prévisions jusqu’en 2030

Aperçu du marché

La demande internationale d’énergie augmente régulièrement, ce qui devrait encourager le marché des plates-formes auto-élévatrices en 2020. Les rapports de forage, d’intervention et d’achèvement sont produits par Market Research Future, qui présente des options d’expansion du marché. Un CAGR optimiste est estimé pour guider le marché dans la période à venir.

La demande de plates-formes de forage mobiles auto-élévatrices augmente à un rythme constant au cours de la période à venir. Les principaux bassins de production offshore dans les régions du monde devraient transformer le marché des plates-formes élévatrices dans la période imminente.

Analyse segmentaire

L’étude segmentée du marché des plates-formes auto-élévatrices est réalisée sur la base du type, de l’application, de la profondeur de fonctionnement et des régions. Sur la base du type, le marché des plates-formes auto-élévatrices est segmenté en auto-élévatrices de type tapis et en type de jambe indépendante. Sur la base de l’application, le marché des plates-formes autoélévatrices est segmenté en installations d’éoliennes pétrolières et gazières et offshore. Sur la base de la profondeur d’exploitation, le marché des plates-formes auto-élévatrices est segmenté en eau profonde, eau peu profonde et eau ultra-profonde. En fonction des régions, le marché des plates-formes élévatrices est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d’autres régions du marché mondial.

Analyse régionale détaillée

L’évaluation régionale du marché des plates-formes élévatrices englobe des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique et d’autres régions du marché mondial. La détection de nouvelles réserves de pétrole et de gaz dans des zones isolées, conjuguée aux développements technologiques croissants en termes d’équipement, a rendu les opérations de forage offshore plus rentables et réalisables. Le marché mondial des plates-formes élévatrices a perçu une croissance appropriée causée par la demande internationale croissante d’énergie. En plus de cela, il y a eu des investissements substantiels de la part des opérateurs dans les activités d’exploration pétrolière et gazière en eaux profondes. Actuellement, les régions nord-américaines d’Europe et d’Afrique sont les principaux marchés pour les plates-formes de forage offshore, et il y a eu des investissements collectifs dans le mouvement d’ingénierie et d’approvisionnement dans les activités de prospection pétrolière et gazière dans ces régions.

Analyse compétitive

On estime que la concurrence sur le marché est axée sur l’atténuation de l’effet des forces externes plutôt que sur le traitement exclusif de la concurrence interne. On estime que le rôle du gouvernement sera prononcé à court terme car son soutien est essentiel pour remettre sur les rails la croissance des marchés régionaux. Le marché est dans une phase qui nécessite une planification minutieuse et stratégique pour garantir que la croissance réalisée jusqu’à présent ne soit pas compromise. Le marché devrait revitaliser ses options de développement alors qu’il surmonte cette période d’incertitude de manière prudente et calibrée, l’amélioration des chaînes d’approvisionnement devrait se concentrer sur l’incorporation d’actifs robotiques afin d’élargir la portée de l’offre qui peut attendus du marché dans son ensemble. Le marché devrait également mettre l’accent sur l’innovation pour amplifier la portée du développement sur le marché mondial. Le besoin d’intégration devrait devenir encore plus important sur le marché au cours de la période à venir.

Les principales entreprises des marchés des plates-formes autoélévatrices sont Noble Corporation PLC (Royaume-Uni), Seadrill Limited (Bermudes), KCA DEUTAG Ltd. (Écosse), Maersk Drilling (Danemark), Rowan Companies Inc. (Royaume-Uni), Diamond Offshore Drilling, Inc. (États-Unis), COSL (Chine), Transocean Ltd. (Suisse), ENSCO PLC (Royaume-Uni), Halliburton (États-Unis) et autres.

Mises à jour de l’industrie :

Juin 2020 Keppel Offshore & Marine a engagé un effort cadre pour soumettre la distribution prévue de cinq plates-formes autoélévatrices à Borr Drilling jusqu’en 2022. En vertu des stipulations de l’acte-cadre, la distribution d’une plate-forme sera reportée au deuxième trimestre, tandis que les quatre plates-formes restantes doivent être fournies d’ici le troisième trimestre de 2022.

