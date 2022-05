Le marché européen des grues offshore connaîtra une croissance dynamique d’ici 2030

Aperçu du marché des grues offshore

On estime que l’escalade des activités offshore pour le pétrole et le gaz et la pêche favorisera l’expansion du marché des grues offshore en 2020. Les rapports sur l’industrie de l’énergie et de l’électricité sont produits par Market Research Future, qui met en évidence les options d’expansion du marché. Un revenu de 26,21 milliards USD est susceptible d’être gagné avec un TCAC de 9,01% d’ici 2025.

La reprise des opérations de production et de forage devrait créer une dynamique favorable pour le marché des grues offshore. L’industrie du montage des navires de construction sous-marine et des grues offshore devrait transformer le marché des grues offshore dans la période imminente.

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché des grues offshore est réalisée en fonction du cycle de service, du type de conception, du type, de l’utilisation finale, de la capacité de levage et de la région. En fonction du type, le marché des grues offshore est segmenté en grue fixe, grue mobile et grue marine et portuaire. Sur la base des types de conception, le marché des grues offshore a été segmenté en grues télescopiques, à flèche articulée, en treillis et autres. Sur la base de la capacité de levage, le marché des grues offshore a été segmenté en 500 à 3 000 mt, jusqu’à 500 tonnes métriques (mt) et au-dessus de 3 000 mt. Sur la base du cycle de service, le marché des grues offshore est segmenté en service intermédiaire, service de production et service de forage. Sur la base des régions, le marché des grues offshore a été segmenté en Amérique du Sud, Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

Analyse régionale détaillée

L’examen régional du marché des grues offshore a été segmenté en Amérique du Sud, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Le marché régional Asie-Pacifique devrait contrôler la principale part de marché tout au long de la période de prévision. En raison de l’essor de l’exploration et de la production offshore d’opérations pétrolières et gazières dans des pays tels que l’Australie, la Malaisie, la Chine et la Thaïlande, ce qui devrait encourager le développement du marché des grues offshore dans ces pays tout au long de la période de prévision.

Analyse compétitive

La fortification de la ressource humaine est estimée être le point critique abordé en ces temps d’incertitude. Le redémarrage des activités de fabrication est un autre aspect stratégique sur lequel l’accent est mis pour s’assurer que l’approvisionnement du produit final peut être raisonnablement assuré aux utilisateurs sur le marché. On estime que le soutien de l’administration dans les pays du monde entier aura un impact significatif sur le développement du marché dans la période à venir. Le marché est dans un état de flux en raison des changements rapides et graves de l’économie mondiale. Les acteurs du marché prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que le marché survit à la période de turbulences et émerge récupéré à l’avenir.

Les principaux concurrents du marché sont Huisman Equipment BV (Pays-Bas), Cargotec (Finlande), Liebherr (Suisse), XCMG Group (Chine), National Oilwell Varco (États-Unis), Zoomlion (Chine), Konecranes (Finlande), Manitowoc (États-Unis) , Kenz Figee (Pays-Bas), Palfinger (Autriche), Seatrax, Inc (États-Unis) et American Crane, TEREX Corporation (États-Unis) et Equipment Corporation (États-Unis).

Mises à jour de l’industrie :

Mar 2020 Zamil Shipyards, qui fait partie de Zamil Offshore Services Company, et KenzFigee ont signé un protocole d’accord de coopération au Royaume d’Arabie saoudite pour la fourniture de services de grues offshore et la construction restreinte de grues et d’équipements offshore KenzFigee .

Février 2020 Sparrows Group fournira trois grues pour le projet d’expansion offshore de Qatargas North Field dans le cadre d’un sous-contrat avec McDermott International ; la société distribuera une grue EC1000 pour une plate-forme montante et deux de ses grues EC750 pour une installation sur des plates-formes de tête de puits.

