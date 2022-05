Tendances du marché des véhicules à basse vitesse, principaux fabricants, opportunités et prévisions d’ici 2030

Les véhicules à basse vitesse ou véhicules électriques de quartier (NEV) sont de petite taille et leur poids est bien inférieur à celui des véhicules ordinaires. Un permis spécial est nécessaire pour conduire ces véhicules et ils ne peuvent pas circuler sur les routes régulières. En conséquence, ces véhicules trouvent leurs usages dans les usines, les gares, les aéroports et les terrains de golf pour transporter des colis et du personnel. Ces véhicules sont principalement alimentés par batterie avec des risques minimes d’émission.