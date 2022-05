Marché des nématicides par type et utilisateurs, facteurs de croissance de l’industrie et prévisions commerciales 2027

Scénario de marché

Les nématicides sont une classe de pesticides utilisés pour tuer les nématodes en agriculture. Les nématodes sont des vers parasites microscopiques qui peuvent causer des pertes importantes dans les cultures. Market Research Future (MRFR) a récemment publié un rapport sur le marché mondial des nématicides indiquant que le marché devrait atteindre 1,56 milliard usd à un TCAC de 3,1% d’ici la fin de la période d’examen 2019-2024.

Les nématodes attaquent les fleurs, les tiges, les racines, le feuillage et d’autres parties des plantes, ce qui peut avoir un effet néfaste tel que des lésions racinaires, un retard de croissance du système racinaire et des nœuds racinaires. Ils sont largement utilisés par les agriculteurs pour contrer ces effets sur les cultures. Ces dernières années, la production végétale a diminué dans une large mesure en raison de l’infestation de nématodes, ce qui a entraîné l’adoption de nématicides. En outre, la lutte intégrée contre les ravageurs trouve progressivement son chemin dans diverses pratiques agricoles, ce qui crée en outre un environnement propice à la croissance du marché.

En raison de l’augmentation des préoccupations concernant les effets nocifs des nématicides chimiques, de nouvelles classes de nématicides ont été développées. Les bionématicides sont efficaces et respectueux de l’environnement. Ils ont réussi à attirer l’attention de divers gouvernements qui mettent l’accent sur l’utilisation de nématicides biosourcés. En outre, la diminution de la fertilité et la prise de conscience de l’utilisation de composés chimiques nocifs ont entraîné des mesures législatives contre l’utilisation de pesticides chimiques, ce qui signale une croissance du marché des nématicides.

Inversement, l’utilisation de nématicides est limitée dans divers pays, ce qui peut entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

Le marché mondial des nématicides a été segmenté en fonction du type, de la forme, du type de culture et de l’application.

Par type, le marché des nématicides a été segmenté en fumigants, carbamates, organophosphates et autres.

Par forme, le marché des nématicides a été segmenté en liquide et sec.

Par type de culture, le marché des nématicides a été segmenté en fruits et légumes, céréales et céréales, oléagineux et légumineuses, etc.

Par application, le marché des nématicides s’est segmenté en fumigation, irrigation, traitement des semences et autres.

Analyse régionale

Au niveau régional, le marché des nématicides a été segmenté en Amérique du Nord, reste du monde (RoW), Europe et Asie-Pacifique (APAC).

L’Amérique du Nord représente la principale part du marché mondial des nématicides. Un niveau élevé de sensibilisation dans la région, concernant les avantages de l’utilisation des nématicides, stimule la demande dans la région. De plus, la forte demande de légumes et de fruits biologiques dans la région a propulsé la demande de nématicides. Les organismes de réglementation de la région encouragent l’utilisation de nématicides pour contrer les effets néfastes de divers pesticides nocifs.

Le marché européen des nématicides est stimulé par la prise de conscience croissante de la consommation de fruits et légumes biologiques dans la région. En outre, diverses réglementations dans la région empêchant l’utilisation de composés chimiques nocifs dans l’utilisation agricole sont également à la base de la croissance du marché.

Le marché des nématicides de la région APAC devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L’explosion démographique et la perte de terres arables dues à l’industrialisation rapide ont exercé une pression immense pour cultiver des cultures à grande échelle, ce qui a stimulé le marché du nématicide.

Le marché RoW devrait afficher une croissance substantielle au cours de la période de prévision, qui sera soutenue par une augmentation perpétuelle de la demande de pays tels que l’Argentine et le Brésil.

Paysage concurrentiel

American Vanguard Corporation (États-Unis), Nufram Limited (Australie), Ishihara Sangyo Kaisha Ltd. (Japon), Isagro Group Spa (Italie), The Monsanto Company (États-Unis), ADAMA Agricultural Solutions Ltd. (Israël), The DOW Chemical Company (États-Unis), Sumitomo Chemical Co., Ltd (Japon), BASF SE (Allemagne), Syngenta AG (Suisse), Marrone Bio Innovations Inc. (États-Unis), Valent USA (États-Unis), FMC Corporation (États-Unis), Bayer Cropscience AG (Allemagne), et Simbiose Agrotecnologia Biologica (Brésil).

