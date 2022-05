Marché des désinfectants pour les mains, statistiques, tendances, stratégie, analyse de segmentation et prévisions jusqu’en 2027

Aperçu du marché

La flambée de COVID-19 a exercé une pression considérable sur la demande de désinfectants, car ils sont considérés comme un outil important dans le contrôle de la transmission. Les rapports créés par MRFR détaillent les développements de l’industrie auxquels on peut s’attendre sur le marché au cours de la période de prévision. D’ici 2025, le marché devrait afficher un TCAC de 9,1%.

L’amélioration du potentiel de fabrication et la disponibilité facile des matières premières devraient créer un champ de développement prometteur pour la part de marché des désinfectants pour les mains. On estime que l’amélioration du potentiel de distribution grâce aux plateformes de commerce électronique propulsera le développement des entreprises du marché des désinfectants pour les mains. En outre, l’introduction de différentes variantes devrait améliorer le marché des désinfectants pour les mains au cours de la période de prévision.

Analyse segmentaire

L’enquête segmentaire sur le marché des désinfectants pour les mains est réalisée sur la base du type de produit, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de la région. Le segment de type de produit du marché des désinfectants pour les mains se compose de liquides, de sprays et de gels. Le segment régional du marché des désinfectants pour les mains comprend l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et d’autres marchés régionaux vitaux. Le segment d’utilisateurs finaux du marché des désinfectants pour les mains comprend les entreprises / institutions, les ménages, les hôpitaux et les centres de santé. Le segment des canaux de distribution du marché des désinfectants pour les mains se compose de magasins et de non-magasins.

Analyse régionale

L’évaluation régionale du marché des désinfectants pour les mains comprend l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et d’autres marchés régionaux vitaux. La région nord-américaine régissait le marché des désinfectants pour les mains en raison du maintien par les États-Unis de préférences élevées en matière d’hygiène. Une meilleure compréhension des consommateurs, une disponibilité facile et l’existence de certains des rares producteurs mondiaux bien connus de désinfectants pour les mains sont les principaux aspects préconisant l’expansion du marché des désinfectants pour les mains dans la région nord-américaine. Le marché des désinfectants pour les mains en Asie-Pacifique devrait produire de nouvelles perspectives rentables pour le marché des désinfectants pour les mains au cours de la période de prévision. Le début effréné de contagions mondiales telles que COVID-19, Ebola et H1N1 devrait stimuler la demande de désinfectants pour les mains tout au long de la période de prévision. La capacité d’achat croissante, combinée à l’augmentation du nombre d’économies en développement, devrait générer des perspectives rentables pour les producteurs de désinfectant pour les mains de la région.

Analyse concurrentielle

On estime que le marché profite de la contribution globale des concurrents qui ont des points forts différents pour la croissance. Le dynamisme du sentiment du marché agira comme un outil pour la croissance future. La présence de canaux en ligne devrait améliorer l’avancement du marché dans les années à venir. On estime que le rôle de l’innovation devient encore plus important pour le progrès à mesure que le marché se développe. L’amélioration des politiques commerciales et de distribution devrait en outre motiver le développement du marché au cours de la période à venir. On estime que l’expansion de l’empreinte géographique pour exploiter des segments non découverts aura probablement un effet favorable sur l’évolution du marché. L’effet de la nouveauté et des politiques de prix efficaces aidera le marché mondial à revenir à un niveau de fonctionnement optimal au cours de la période de prévision. La tendance à l’investissement sur le marché devrait afficher une tendance aux fusions et acquisitions. On estime que le rôle des organismes gouvernementaux est essentiel au développement du marché.

Les entreprises renommées sur le marché des désinfectants pour les mains sont L Brands (États-Unis), GOJO Industries, Inc. (États-Unis), Reckitt Benckiser Group Plc (Royaume-Uni), Unilever Group (Royaume-Uni), Kimberly-Clark Corporation (États-Unis), Smith & Nephew plc (Royaume-Uni), Procter & Gamble Co. (États-Unis), C. Johnson & Son, Inc. (États-Unis), Edgewell Personal Care (États-Unis) et PAUL HARTMANN AG (Allemagne).

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

