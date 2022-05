Marché de la literie à domicile, analyse de la structure des coûts de fabrication, opportunités de croissance et contraintes jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Selon l’évaluation de Market Research Future (MRFR), le marché mondial de la literie domestique devrait acquérir une valeur marchande de 63,12 millions USD tout en augmentant à un TCAC de 5,35% d’ici 2025.

Dynamique du marché

La demande croissante d’articles de literie de luxe devrait exercer une influence significative sur le marché mondial tout au long de la période de prévision. L’augmentation des dépenses en produits de literie devrait stimuler l’industrie dans un proche avenir. La popularité croissante du commerce électronique est susceptible de contribuer à une augmentation de la demande de literie, propulsant le marché vers l’avant au cours de la prochaine période. En outre, la prévalence croissante des troubles du dos parmi la population croissante devrait alimenter la demande d’un produit capable de faire croître considérablement le marché au cours de la période d’évaluation.

L’innovation accrue dans les tissus tels que le coton égyptien et la soie devrait créer un potentiel considérable qui stimulera le marché mondial tout au long de la période d’évaluation. De plus, la fréquence croissante de remplacement des produits devrait accroître la demande de literie, ce qui profitera au marché.

Tout au long de la période de prévision, le marché de la literie domestique devrait être limité par le coût élevé de la logistique. La forte concentration d’entreprises non organisées dans les économies émergentes et développées devrait constituer un obstacle important, entravant l’expansion du marché au cours de la période d’étude.

Analyse segmentaire

Le marché mondial de la literie pour la maison est segmenté en fonction du canal de distribution et du type de produit.

Le marché mondial de la literie pour la maison est segmenté par canal de distribution en catégories basées sur les magasins et les non-magasins. Entre les deux segments, on s’attend à ce que le secteur des magasins domine le marché au cours de la période de projection.

Le marché mondial de la literie domestique est segmenté par produit en oreillers, matelas, couvertures et linge de lit, entre autres. Le secteur des matelas, en particulier, devrait dominer le marché au cours de la période de projection.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord devrait continuer à dominer le marché mondial tout au long de la période de prévision, en raison de la prise de conscience croissante de la nécessité d’une literie appropriée. Le marché régional devrait également se développer à mesure que la demande de literie haut de gamme augmente. En outre, la préférence croissante pour le design d’intérieur moderne est susceptible de renforcer le marché tout au long de la période de projection. En outre, l’existence d’entreprises célèbres dans la région devrait contribuer de manière significative au développement du marché régional

Le marché de l’APAC devrait croître au taux le plus rapide de 5,92% au cours de la période de recherche. Le marché régional devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années en raison de l’urbanisation accrue et de l’augmentation du pouvoir d’achat. La préférence accrue pour les intérieurs modernes devrait avoir un impact significatif au cours de la période d’évaluation. La prise de conscience croissante des problèmes de dos devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion du marché régional dans les années à venir. En outre, la pénétration croissante de nouveaux acteurs dans les pays en développement devrait stimuler la demande de literie, ce qui profitera au marché régional tout au long de la période de projection.

Le marché européen devrait se développer considérablement au cours de la période de prévision, en raison de la demande croissante de literie haut de gamme. En outre, la disponibilité des consommateurs potentiels et leur investissement croissant devraient considérablement stimuler le marché régional.

En raison de l’existence de pays sous-développés et économiquement instables, la zone Moyen-Orient et Afrique devrait afficher une augmentation constante au cours de la période d’évaluation. Le marché régional devrait se renforcer grâce à la participation des pays du Moyen-Orient. La région devrait présenter une pléthore de potentiel de marché inexploré, ce qui pourrait entraîner une accélération de la croissance du marché régional au cours de la période d’évaluation.

Acteurs clés

Les acteurs notables du marché sont Kingsdown, Inc. (États-Unis), Serta Simmons Bedding, LLC (États-Unis), Sleep Number Corporation (États-Unis), Crane and Canopy (États-Unis), Boll & Branch LLC (États-Unis), Portico, Inc. (Inde), Acton & Acton (Royaume-Uni), Hollander Sleep Products (États-Unis), Westpoint Home LLC (États-Unis) et Casper Sleep (États-Unis).

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

