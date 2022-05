Marché tables de billard, types, régions et rapport de recherche d’application Prévisions jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché des tables de billard devrait atteindre 258,8 millions USD d’ici 2025 à un TCAC de 3,6% de 2019 à 2025.

Dynamique du marché

Avec un nombre croissant d’académies officielles en cours de développement dans le monde entier, la qualité des installations de snooker continue de s’améliorer. L’une des principales tendances derrière les ventes mondiales d’équipement de billard et de snooker est l’augmentation du nombre d’initiatives locales dans les écoles, les universités et les clubs. Divers organes directeurs et organisations ont contribué de manière significative à la promotion du billard et du snooker en tant que sport. La popularité croissante des sports de queue comme le billard, la piscine et le snooker pour le divertissement et les loisirs a incité les salles de sport, les centres de loisirs et les clubs à installer ces jeux pour les clients, propulsant l’industrie des tables de billard vers l’avant.

La compétition a été plus consolidée grâce à la participation de divers acteurs internationaux et régionaux. Des fabricants tels que Olhausen Billiard MFG, Inc. vendent également des tables de billard personnalisées adaptées aux spécifications de l’acheteur. Parmi les autres grands fabricants de tables de billard, citons Diamond Billiard Products Inc., Valley Sports L.L.C., Beijing Xingpai Weiye Sporting Goods Co., Ltd. et Valley-Dynamo, Inc. Grâce à leurs gammes de produits diversifiées, à leur haute qualité, à leurs prix agressifs et à leur large présence sur le marché, ces sociétés étrangères dominent le marché. La dynamique de l’industrie des tables de billard est stimulée par la popularité des sports et des activités de loisirs. Les prix élevés des tables de billard, en revanche, limitent l’expansion du marché. Peu de fabricants, tels que Blatt Billiards Corp. aux États-Unis, vendent des tables de billard artisanales et sur mesure à usage résidentiel et industriel. Au cours de la période de prévision, le marché mondial des tables de billard devrait augmenter en raison de l’introduction de produits personnalisés. Le prix des matières premières utilisées pour fabriquer les tables de billard, telles que l’ardoise, le bois et le tissu, est imprévisible, ce qui a un impact sur le prix du produit fini. En outre, la plupart des fournisseurs de tables de billard facturent un supplément pour l’expédition et l’installation, ce qui augmente les prix des tables de billard pour le client.

Analyse segmentaire

Par type, le marché a été segmenté en tables de billard américaines, tables de billard anglaises et autres.

Par taille, le marché a été segmenté nit o7 ft, 8 ft, 9 ft, et autres. Les tables de billard de style bar, également connues sous le nom de tables de billard de 7 pieds, sont utilisées dans les pubs, les clubs de loisirs et les ligues amateurs. Les sports de queue comme le billard, la piscine et le snooker augmentent l’attention et la concentration tout en améliorant les capacités cognitives, de sorte que les clients, principalement des adolescents, aiment jouer à ces jeux dans les établissements susmentionnés. La catégorie devrait s’élargir en raison d’une augmentation du nombre de salles de sport et de clubs sportifs dans les pays en développement tels que les États-Unis et l’Allemagne.

Le marché a été divisé en trois catégories en fonction de l’utilisation finale: domestique, industrielle et technique. Les applications domestiques se développent en raison de l’utilisation de tables de billard personnalisées ou fabriquées à la main à diverses fins. Ces dernières années, le besoin de tables de billard personnalisées a augmenté en raison de la nécessité de conserver de l’espace et de la nécessité d’utiliser des tables de billard pour le stockage. En dehors de cela, l’industrie est motivée par le besoin de tables de billard anciennes fabriquées à la main pour la décoration intérieure. Blatt Billiards Corp., un détaillant de tables de billard situé aux États-Unis, par exemple, propose un grand choix de tables de billard à manger, de tables de billard vintage et de tables de billard en marbre fabriquées à la main. Ces tendances devraient stimuler la demande de tables de billard dans les années à venir.

Analyse régionale

Au cours de la période d’étude, l’Asie-Pacifique devrait être le marché régional à la croissance la plus rapide pour les tables de billard. La demande de tables de billard augmente en raison de l’essor du commerce électronique et des chaînes de vente au détail intégrées, ainsi que de la popularité croissante des sports de queue dans des pays comme l’Inde. L’Amérique latine, en revanche, augmentera à un rythme modeste dans les années à venir. Dans les années à venir, le développement au Moyen-Orient et en Afrique serait lent.

La demande de la région pour les équipements de billard et de snooker devrait augmenter en raison d’une forte pénétration des sports de queue et de diverses activités de loisirs, ainsi que de nombreuses associations promouvant ce sport. La demande d’équipements de billard et de snooker dans la région est stimulée par un financement favorable de nombreux organismes de réglementation tels que la United States Billiard Association (USBA). Les principaux acteurs de l’industrie mettent en œuvre des plans d’achat en ligne pour réduire les prix et augmenter les marges, ce qui devrait favoriser le marché au cours de la période projetée.

Acteurs clés

Les joueurs notables sont Olhausen Billiard MFG, Inc. (ÉTATS-UNIS), Diamond Billiard Products Inc. (États-Unis), Rene Pierre (France), Chevillotte (France), Brunswick Billiards (États-Unis), S. Billard et table de billard (Inde), Legacy Billiards (États-Unis), Valley-Dynamo, Inc. (États-Unis), Blatt Billiards Corp. (États-Unis), Imperi, l International (États-Unis), Gabriels Billard (Belgique), Riley England (Royaume-Uni), American Heritage Billiards (États-Unis), Maestro Nitschke Kozakiewicz General Partnership (Pologne), et Beijing Xingpai Weiye Sporting Goods Co., Ltd. (Chine).

