Marché des cafetières portables, croissance, tendances, analyse, perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2027

Aperçu du marché

La demande croissante de la consommation de café devrait promouvoir le marché des cafetières portables. Le rapport du marché est analysé efficacement selon MRFR, qui fournit des perspectives pour les marchés mondiaux. D’ici 2025, le marché devrait gagner 2 299 millions USD avec le soutien d’un TCAC de 7,96%.

L’amélioration des canaux de distribution au détail à l’échelle mondiale devrait favoriser le développement du marché des cafetières portables au cours de la période à venir. La préférence accrue pour le café devrait améliorer la part de marché des cafetières portables de la période de prévision .

Analyse segmentaire

L’aperçu segmentaire du marché des cafetières portables est réalisé sur la base du type, de la catégorie, de l’utilisation finale, du canal de distribution et de la région. Le segment de type du marché du café portable se compose de manuel et automatique. Le segment de catégorie du marché du café portable se compose du marché premium et du marché de masse. Le segment du canal de distribution du marché du café portable se compose de magasins et non en magasin. Le sous-segment des magasins est en outre segmenté en magasins spécialisés, hypermarchés et supermarchés. Le segment de type utilisateur final du marché du café portable comprend la maison, les services alimentaires, les entreprises et les personnes à l’extérieur. Le segment régional du marché du café portable comprend l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et d’autres régions vitales.

Analyse régionale

L’étude régionale du marché du café portable comprend l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et d’autres régions vitales. Le marché des machines à café portables de la région européenne était responsable de la partie centrale du marché en raison de la fréquence élevée de consommation de café dans la région, à la fois en voyage et à la maison. L’Allemagne, suivie par les marchés nationaux de la France et de l’Italie, fait partie des marchés rentables pour les producteurs de la région. Les stratégies de développement et l’introduction régulière des produits des membres du marché ont également accéléré les ventes des fabricants de café portable dans la région européenne. Le marché du café portable en Asie-Pacifique devrait afficher la croissance maximale au cours de la période de prévision. Le Japon, l’Inde et la Chine sont parmi les principaux marchés du café dans la région Asie-Pacifique en raison de l’énorme population et de la recrudescence exponentielle de la consommation de café dans ces pays ces dernières années. Les influences telles que l’urbanisation rapide, une recrudescence des revenus disponibles par habitant et une intensification de la demande de boissons gazeuses devraient stimuler le développement du marché du café portable dans la région.

Analyse concurrentielle

On estime que les grandes entreprises du marché s’engagent dans des stratégies qui renforceront et renforceront leur position mondiale par le biais de fusions et de lancements de nouveaux produits. L’amélioration des dépenses des entreprises en recherche et développement devrait stimuler davantage l’avancée du marché. Le marché devrait connaître une phase de croissance turbulente à venir, car le retour à la normale pourrait se produire de manière échelonnée. De nombreux pays lèvent ou imposent des mesures de confinement par intermittence, ce qui peut entraîner un ralentissement des progrès du marché. On s’attend à ce que les gouvernements du monde entier s’amplifient car ils sont motivés à remettre la reprise économique sur les rails. L’investissement dans le développement des canaux de commerce électronique ainsi que du réseau de distribution devrait accélérer la croissance mondiale. L’assouplissement des mesures réglementaires par plusieurs pays devrait favoriser la résurgence du marché dans les années à venir. L’utilisation avancée des matières premières de manière efficace devrait créer des pistes de développement au cours de la période de prévision. L’accent mis sur les objectifs liés à la durabilité devrait rationaliser la prochaine phase de développement sur le marché mondial.

Les principaux acteurs du marché des machines à café portables sont Keurig Green Mountain, Inc. (États-Unis), Electrolux AB (Suède), Wacaco Company Limited (Hong Kong), Newell Brands (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), illycaffè SpA (Italie), Hamilton Beach Brands, Inc. (États-Unis), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Nestlé SA (Suisse), Dualit Limited (Royaume-Uni) et Handpresso Sas (France).

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

