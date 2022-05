Marché du vinaigre de fruits, stratégie des concurrents, analyse régionale et prévisions de croissance jusqu’en 2027

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) estime que le marché du vinaigre de fruits pourrait enregistrer un taux de croissance sain entre 2020 et 2027, compte tenu de l’augmentation rapide des habitudes alimentaires saines chez les consommateurs du monde entier.

Boosters de croissance et dissuasion

Le vinaigre de fruits est développé en utilisant une variété de fruits comme la cerise, la pomme, la fraise, la framboise et la pêche. Lors de sa production, le sucre est transformé en alcool suite à l’ajout de levure sauvage. Le vinaigre de fruits agit principalement comme un agent aromatisant ainsi qu’un conservateur. Le vinaigre de fruits le plus populaire et préféré parmi les consommateurs est le vinaigre de cidre de pomme et est largement utilisé pour conserver les vinaigrettes et les aliments, et a également des applications de nettoyage. La croissance économique significative dans diverses parties du monde, en ligne avec la capacité d’achat croissante des consommateurs, garantira que la demande de vinaigres de fruits continuera d’augmenter au cours des années suivantes.

Une foule d’avantages nutritionnels, y compris la réduction du cholestérol sanguin et la réduction des risques de maladie cardiaque, ont augmenté la consommation de vinaigre de fruits chez les consommateurs. L’utilisation croissante dans le secteur de la restauration dans les principaux pays facilite également la croissance du marché. la disponibilité de diverses saveurs et la fourniture d’une longue durée de conservation ainsi que la préférence croissante pour les produits prêts à manger peuvent accélérer la demande de vinaigres de fruits dans les années à venir. En outre, compte tenu des modes de vie trépidants menés par les consommateurs, le fait que le vinaigre de fruits reste frais pendant longtemps stimule également sa demande.

L’industrie des cosmétiques et des soins personnels est devenue un utilisateur final de premier plan sur le marché mondial. Les activités exhaustives de R & D menées par les fournisseurs de cosmétiques et de soins personnels pour proposer des produits efficaces et innovants contenant du vinaigre de fruits sur le marché du renforcement de leurs marges bénéficiaires devraient être favorables à l’industrie mondiale. En dehors de cela, des politiques gouvernementales de soutien en Europe ainsi que des directives qui encouragent l’utilisation d’ingrédients naturels dans les produits pourraient créer des perspectives optimistes pour les fabricants mondiaux dans les années à venir.

Analyse segmentaire

La source, la forme, l’application et le canal de distribution sont les principaux segments de marché répertoriés dans le rapport.

Le vinaigre de fruits provient généralement d’agrumes, de baies, de pépins, de melons, de drupes et de fruits tropicaux. Les baies représentent la part de marché la plus élevée, tandis que la croissance la plus rapide sera représentée par le vinaigre d’agrumes au cours des deux prochaines années.

Le vinaigre de fruits est disponible sous différentes formes, à savoir gel et liquide.

Les principales applications du vinaigre de fruits sont dans les boissons cosmétiques et de soins personnels, les aliments et autres.

Le vinaigre de fruits est vendu via des canaux de distribution qui sont basés sur un magasin ou hors magasin.

Analyse régionale

Géographiquement, le marché du vinaigre de fruits peut être considéré pour l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Asie-Pacifique (APAC) et RoW / reste du monde.

L’Asie-Pacifique restera le principal concurrent entre 2020 et 2027, car les consommateurs de la région sont de plus en plus conscients des avantages pour la santé du vinaigre de fruits et l’incluent dans leur alimentation quotidienne. L’adoption croissante d’habitudes alimentaires saines ainsi que l’augmentation frappante du revenu disponible des habitants de la région ajoutent également à la valeur marchande. Les fabricants lancent constamment de nouveaux vinaigres aromatisés, ce qui suscite l’intérêt d’un plus grand nombre de consommateurs, entraînant des marges bénéficiaires plus élevées et une croissance du marché. En dehors de cela, l’incroyable augmentation du nombre de restaurants à service rapide, de salons, d’hôtels, de restaurants gastronomiques et de cafés semble jouer en faveur de l’industrie de l’APAC. La croissance rapide du secteur de la vente au détail organisée assurera également une expansion accélérée du marché au cours des prochaines années.

Le marché européen devrait profiter des importantes dépenses de consommation en produits alimentaires santé, quels que soient les prix. La grande popularité des sites de réseautage social et la population en plein essor de la classe moyenne avec un intérêt croissant pour les achats en ligne peuvent encore élever la position sur le marché. L’évolution des goûts des consommateurs ainsi que la prise de conscience croissante des avantages pour la santé du vinaigre de fruits favorisent également le marché régional.

Paysage concurrentiel

Les principales entreprises répertoriées dans l’étude MRFR de l’industrie du vinaigre de fruits comprennent ACETUM SRL (Italie), Fleischmann’s Vinegar Company, Inc. (États-Unis), Mizkan Group (Japon), Australian Vinegar, Inc. (Australie), Acetificio Marcello De Nigris (Royaume-Uni), Vitacost, Inc. (États-Unis), Bragg Live Food Products, Inc. (États-Unis), pour n’en citer que quelques-unes.

