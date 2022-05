Marché des huiles et graisses comestibles, segments de l’industrie, développement, opportunités, prévisions jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Market Research Future (MRFR) a étudié le marché mondial des huiles et graisses comestibles en 2021 au cours de la période d’analyse jusqu’en 2023. Selon l’étude MRFR, le marché des huiles et graisses comestibles devrait croître à un TCAC de 4,29% au cours de la durée de l’évaluation. D’ici 2023, la valeur du marché mondial des huiles et graisses comestibles peut atteindre 153,11 milliards de dollars.

L’augmentation de la consommation de graisses et d’huiles comestibles par l’industrie des aliments et des boissons pour la préparation d’aliments raffinés et de collations, ainsi que par la boulangerie et les confiseries et l’augmentation de la demande de produits de boulangerie et d’aliments connexes peuvent soutenir la croissance du marché des huiles comestibles au cours de la période d’analyse. L’augmentation de la demande d’huiles et de graisses comestibles dans le secteur HoReCa est susceptible d’ajouter à l’expansion du marché. La préférence croissante pour les produits frits, le pain et les biscuits texturés avec des huiles comestibles devrait également stimuler le marché des huiles et des graisses comestibles au cours de la période considérée.

En outre, l’augmentation du revenu disponible par habitant et le changement de préférence de goût des clients, ainsi que l’adoption de modes de vie, peuvent donner un nouvel élan au marché des huiles et des graisses comestibles. La disponibilité de plusieurs aliments fonctionnels fabriqués à partir d’huile comestible qui peuvent contribuer à la réduction du risque de troubles coronariens et de cancer du sein peut renforcer le marché des huiles et des graisses comestibles. La montée en flèche des avantages pour la santé des graisses et des huiles comestibles, telles que les propriétés anti-inflammatoires, et l’adoption croissante d’aliments enrichis en acides gras oméga-3 comme complément alimentaire peuvent provoquer l’essor du marché. L’augmentation des ventes de soja, d’huile de graines de lin et de canola pour la consommation d’huile comestible peut également stimuler la hausse du marché. Cependant, le manque de crainte quant à la nécessité du dosage requis d’huile et de graisses comestibles est observé pour augmenter les cas d’obésité et de troubles cardiovasculaires, ce qui peut constituer une menace pour la croissance du marché.

Analyse segmentaire

L’étude de segment du marché des huiles et graisses comestibles est basée sur le type, l’application et la source.

Les segments basés sur le type de l’étude du marché mondial des huiles et graisses comestibles sont les huiles et les graisses. Le segment de l’huile est susceptible d’obtenir la plus grande part du marché des huiles et des graisses comestibles par rapport au segment des graisses. Cependant, le segment des graisses devrait générer des revenus décents pour le marché mondial au cours de l’analyse. L’utilité des huiles comestibles à différentes étapes de la cuisson, telles que la friture et la sautée, peut contribuer à la croissance du marché des huiles comestibles au cours de la période d’évaluation. La demande croissante d’huile comestible en tant que source clé de plusieurs composants nutritionnels, tels que; la vitamine E, le magnésium, le sélénium et les phytostérols peuvent stimuler l’expansion du marché mondial.

Les segments à la source du marché mondial des huiles et des graisses comestibles sont les animaux et les plantes. La préférence croissante pour les huiles comestibles extraites de légumes dans la préparation des cuisines peut soutenir le marché des huiles et des graisses comestibles dans la durée de l’évaluation. L’augmentation de la demande de produits à base de plantes peut contribuer à la croissance rapide du segment des sources végétales. Les données mrfr suggèrent que le segment des usines peut augmenter à un TCAC de 4,21 % au cours de la période de prévision.

Les segments basés sur les applications du marché des huiles et graisses comestibles sont la boulangerie et la confiserie, les tartinades et les vinaigrettes, les aliments prêts à l’emploi, les sauces et l’HORECA, entre autres. Le segment HoReCa devrait enregistrer une part décente du marché des huiles comestibles. Le segment de la boulangerie et de la confiserie devrait augmenter à un TCAC de 4,16 % au cours de la période d’évaluation. L’augmentation de l’adoption d’huiles et de graisses comestibles par les franchises de la chaîne alimentaire, les cafés, les hôtels et les restaurants peut soutenir la croissance du marché au cours de la période considérée.

Analyse régionale

Les données régionales du MRFR suggèrent que le marché nord-américain des huiles et graisses comestibles pourrait représenter 31,20 milliards de dollars d’ici 2023. Le marché de l’UE peut afficher un TCAC de 4,06% dans la durée de l’examen et le marché des huiles et des graisses comestibles de l’APAC peut augmenter à un TCAC de 4,81% d’ici 2023. La présence de plusieurs producteurs d’huile et de graisse dans les régions et l’augmentation de leur adoption par les restaurants et les hôtels peuvent favoriser la montée du marché.

Paysage concurrentiel

Cargill, Incorporated (États-Unis), Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Bunge Limited (États-Unis), Wilmar International Ltd. (Singapour), James Richardson & Sons, Limited (Canada), Associated British Foods PLC (Royaume-Uni), AAK AB (Suède), Conagra Brands, Inc. (États-Unis), United Plantations Berhad (Malaisie) et IFFCO (Émirats arabes unis) sont quelques-unes des entreprises clés du marché des huiles et graisses comestibles répertoriées par MRFR dans le récent rapport.

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

