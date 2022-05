Stratégie des concurrents du marché des protéines de soja, analyse régionale et prévisions de croissance jusqu’en 2027

Aperçu du marché

La protéine de soja est une protéine de soja qui a été séparée. Il est fabriqué à partir de soja qui a été décortiqué et dégraissé. La farine de soja, les foyers et les déconnexions sont trois types d’articles riches en protéines fabriqués à partir de soja décortiqué et dégraissé. La plupart des protéines de soja sont utilisées dans une variété d’aliments, y compris les substituts de viande, les préparations pour nourrissons, les desserts congelés, la vinaigrette et bien d’autres. La disponibilité des protéines de soja sous diverses formes et emballages a changé la dynamique du marché des protéines de soja ces dernières années.

Tendances du marché

Au cours de la période de prévision, la demande croissante de produits protéiques devrait être le principal facteur moteur du marché mondial des protéines de soja. Les produits protéiques isolés sont très demandés dans le monde entier, grâce à l’augmentation de la démographie soucieuse de leur santé. Les barres protéinées et les poudres de protéines sont devenues de plus en plus populaires à mesure que les consommateurs des pays développés sont devenus plus conscients de l’importance de la nutrition post-entraînement et du rôle global des protéines dans la construction d’un corps plus fort. Au cours de la période de prévision, le mouvement croissant de remise en forme dans les pays développés devrait être un moteur majeur pour le marché mondial des protéines de soja. Avec la sensibilisation accrue aux ingrédients protéiques de soja en tant que source compétitive de protéines dans l’alimentation animale, la demande d’ingrédients protéiques de soja dans les applications d’alimentation animale devrait augmenter.

La disponibilité croissante des barres protéinées de soja devrait être un moteur majeur pour le marché mondial des protéines de soja au cours de la période de prévision. Alors que la plupart des gens pensent que la poudre de protéines est un aliment pour les athlètes, les barres protéinées ont gagné en popularité parmi le grand public parce qu’elles peuvent être consommées immédiatement et contiennent moins de glucides que les barres de collation ordinaires. Au cours de la période de prévision, cela devrait être un moteur majeur pour le marché mondial des protéines de soja, car il permet aux acteurs du marché de se connecter avec de nouveaux clients qui ne sont pas des amateurs de fitness.

Analyse segmentaire

Les isolats de protéines de soja, les concentrés de protéines de soja, les farines de protéines de soja et d’autres font partie des différents types de protéines de soja disponibles. Les isolats de protéines de soja ont une grande part de marché car ils sont couramment utilisés dans les aliments.

La poudre, les barres, les prêts-à-boire, les capsules et les comprimés et d’autres formes de protéines de soja ont été segmentés sur le marché. La forme en poudre de protéine de soja commande la part du lion du marché.

Les aliments fonctionnels, la nutrition sportive, les additifs de viande, les confiseries et autres produits alimentaires, les produits pharmaceutiques et d’autres applications ont été segmentés sur le marché des protéines de soja. Au cours de la période de prévision, l’utilisation de protéines de soja dans la nutrition sportive augmentera à un rythme plus rapide.

Le marché des protéines de soja a été divisé en canaux de distribution, qui comprennent les supermarchés / hypermarchés, les dépanneurs, le commerce électronique et autres. Le segment des supermarchés / hypermarchés détient la plus grande part de marché, tandis que le segment du commerce électronique devrait croître à un rythme plus rapide.

Analyse régionale

Le marché mondial des protéines de soja est segmenté en Amérique, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde (ROW).

Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché, suivis de l’Asie-Pacifique. La domination de l’Amérique sur le marché mondial des protéines de soja est en grande partie due à l’augmentation de la production de soja en Amérique du Sud. Le Brésil, les États-Unis, l’Argentine et le Canada sont les principaux exportateurs de protéines de soja. La popularité croissante de l’exercice et de la forme physique dans ces pays devrait être un moteur majeur pour le marché des protéines de soja dans cette région au cours de la période de prévision, car l’augmentation de l’obésité aux États-Unis a entraîné une plus grande prise de conscience de l’importance de l’exercice et de rester en forme en général. Au cours de la période de prévision, la demande croissante de produits à base de protéines de soja en tant qu’aliment fonctionnel devrait également être un moteur majeur pour le marché des protéines de soja dans la région.

Le marché du soja en Europe est stimulé par la demande croissante de protéines de soja pour diverses applications, principalement en tant qu’aliment fonctionnel. Les consommateurs de plus de 15 ans constituent la majorité de la population végétalienne en Europe. Les avantages pour la santé associés aux régimes végétaliens sont crédités de cette tendance. On pense que les régimes végétaliens entraînent une baisse du taux de cholestérol et de la pression artérielle, un indice de masse corporelle plus faible et un risque plus faible de maladie cardiaque. En raison de cette tendance, la demande de sources de protéines végétales comme alternative aux produits d’origine animale ou de poisson devrait augmenter.

La région Asie-Pacifique connaîtra une croissance plus rapide que le reste du monde, en raison de la demande croissante de protéines de soja de haute qualité, en particulier de la part de pays en développement comme la Chine et l’Inde. L’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des ingrédients protéiques de soja dans cette région est la forte consommation de produits à base de soja.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs présentés sur le marché mondial des protéines de soja sont Archer-Daniels-Midland Co. (États-Unis), Ingredion (États-Unis), Solae (États-Unis), Dupont (États-Unis), Solbar (Israël), Cargill (États-Unis) et Gushen Biological Technology Group Co., Ltd (Chine)

