Marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel, segments de l’industrie, développement, opportunités, prévisions jusqu’en 2030

Aperçu du marché

le marché mondial des ingrédients de colorants alimentaires naturels augmentera à un TCAC élevé de 7,79% pour représenter une valeur de marché plus élevée de près de 1,9 milliard USD d’ici la fin de la période de prévision (2017-2022).

Dynamique du marché

Le marché mondial des ingrédients de colorant alimentaire naturel croît à un rythme rapide, en raison d’une sensibilisation accrue à la santé parmi les gens dans toutes les régions, ainsi que d’une augmentation du revenu personnel disponible, ce qui a entraîné une augmentation des dépenses en ingrédients de colorant alimentaire naturel, ce qui a stimulé le développement du marché. La demande de colorants alimentaires naturels est alimentée par la compréhension croissante des clients en matière de santé et de bien-être, ainsi que par un désir croissant d’utiliser des colorants naturels au lieu de colorants synthétiques. Cela peut être dû à l’augmentation de l’incidence des maladies et des préoccupations en matière de santé des consommateurs dans les économies développées et émergentes au cours des dernières années. En outre, de nombreux rapports révélant les effets négatifs des colorants alimentaires ont incité un grand nombre d’agences gouvernementales à adopter des réglementations dans le meilleur intérêt du bien-être des consommateurs. Les colorants alimentaires naturels seront plus demandés que les colorants alimentaires synthétiques, car les consommateurs recherchent des alternatives aux colorants synthétiques et leur désir de produits clean label augmente. En outre, à mesure que les consommateurs deviennent plus conscients des effets nocifs des ingrédients non synthétiques, la tendance se tourne vers les produits clean-label, ce qui stimule la croissance du marché.

Le marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel est de plus en plus utilisé dans les produits laitiers et les desserts congelés, les collations, la boulangerie et la confiserie et les produits carnés, offrant une variété d’opportunités de croissance sur le marché mondial au cours de la période de prévision.

D’autre part, certains facteurs limitent son expansion, comme la rareté des matières premières, ce qui fait grimper le coût des ingrédients colorants alimentaires naturels. En outre, la production et la disponibilité des matières premières utilisées dans les ingrédients de colorants alimentaires naturels dépendent fortement des variations saisonnières, ce qui limite la croissance du marché. Les prix des aliments naturels devraient augmenter pendant la crise de la COVID-19 en raison de l’incertitude économique. Cependant, cette augmentation de prix ne devrait durer que peu de temps. La demande de produits alimentaires naturels devrait diminuer au cours de cette période.

Analyse segmentaire

Le marché est divisé en extrait de paprika, spiruline, cartenoïdes, curcumine, chlorophylle, anthocyane et plusieurs autres types selon le type. Le dividende des carnénoïdes, qui devrait augmenter à un TCAC de 32,8%, détient la plus grande part de marché. En outre, la spiruline est en hausse et devrait croître à un taux annuel de 8,35% au cours de la période de prévision.

Le marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel a été segmenté en boulangerie et confiserie, boissons, sarriette et collations, produits carnés, produits laitiers et autres applications sur le marché mondial. Le dividende des boissons a la plus grande part de marché, car il devrait augmenter à un TCAC élevé de 6,75% au cours de la période de prévision.

Le marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel a été classé sous forme de gel, de pâte, de liquide et de poudre sur le marché mondial.

La demande mondiale d’ingrédients de colorants alimentaires naturels a été divisée en lacs et colorants en fonction de leur solubilité.

Analyse régionale

Le marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel a été segmenté en quatre régions: Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord et le reste du monde sur le marché mondial.

En raison de l’urbanisation accrue, de la croissance économique et de la population de la classe moyenne dans la région européenne au cours de la période prévue, la région européenne détient la plus grande part de marché sur ce marché.

En raison d’une augmentation du revenu personnel disponible dans la région Asie-Pacifique, la région Asie-Pacifique détient la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial des ingrédients de colorant alimentaire naturel. L’omniprésence des controverses sur la sécurité alimentaire dans la région peut être due à l’utilisation rapide de colorants alimentaires naturels dans la production de nouveaux produits.

Un autre facteur à l’origine de la croissance du marché des ingrédients de colorant alimentaire naturel dans cette région est l’inquiétude des consommateurs quant à leur bien-être. Vient ensuite la région nord-américaine, qui devrait croître à un TCAC de 6,16 % au cours de la période de prévision. Les colorants alimentaires naturels sont apparus en Amérique du Nord à la suite de réglementations strictes interdisant l’utilisation de colorants synthétiques toxiques contenant du plomb, de l’arsenic et du mercure. Les tentatives continues des marques de confiserie nord-américaines d’éliminer tous les colorants artificiels de leur portefeuille de produits continueront de profiter aux acteurs du marché.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs présentés dans natural food ingredients sont Chr. Hansen S/A (Danemark), Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Sensient Technology Corporation (États-Unis), D.D. Williamson & Co. Inc. (DDW) (États-Unis), Kalsec Inc. (États-Unis), Doehler Group (Allemagne) et FMC Corporation (États-Unis), entre autres.

