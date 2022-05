Marché de la boulangerie surgelée de spécialité, opportunités de croissance et prévisions de contraintes jusqu’en 2030

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que le marché de la boulangerie surgelée de spécialité atteindra 3 434 millions de dollars d’ici 2027. MRFR s’attend en outre à ce que la taille du marché augmente à un taux de 4,45% de 2020 à 2027.

Principaux boosters et obstacles

L’augmentation spectaculaire de la préférence pour les aliments transformés, conformément à l’inclination croissante pour les produits de boulangerie, a été favorable au marché mondial. La popularité et la consommation croissantes de la boulangerie surgelée sont le résultat de leur commodité, de la disponibilité facile des produits, de leurs faibles coûts et de leur rapidité de préparation. La croissance du marché mondial est également favorisée par la demande accrue dans les petites et grandes chaînes alimentaires et les cafés.

La pâte congelée pré-résistante est devenue une option pratique et remplace rapidement le pain frais dans divers pays. Les produits de boulangerie tels que les petits pains, les bagels et le pain sont largement disponibles en tant qu’articles prêts à décongeler, tandis que les pâtisseries et les croissants sont généralement vendus sous forme prête à cuire. La disponibilité d’une variété de produits de boulangerie surgelés en fonction de l’évolution constante des goûts et des préférences des consommateurs devrait ajouter à la valeur marchande dans une large mesure.

La croissance du marché est également soutenue par la prévalence des horaires chargés des consommateurs combinée à la montée en flèche des connaissances sur les informations nutritionnelles des différents produits alimentaires. C’est particulièrement le cas en Asie, où le marché de la boulangerie surgelée de spécialité a connu une croissance spectaculaire, compte tenu de la hausse du taux d’emploi et du nombre croissant de consommateurs pressés par le temps à la recherche de collations prêtes à manger.

Analyse segmentaire

Le type, le type de client et le canal de distribution sont les principaux segments de marché analysés dans le rapport MRFR.

Les types de produits de boulangerie surgelés de spécialité comprennent les petits pains et les pains artisanaux, les salés, la croûte de pizza, les produits de boulangerie sucrés et les produits du matin, et plus encore.

Les types de clients inclus dans le rapport sont Industriel, Homemaker et autres.

Selon le canal de distribution, les segments clés sont la restauration, les restaurants à service rapide, la vente au détail de proximité / indépendante, la grande vente au détail, etc. Les supermarchés représentent la plus grande part de plus de 55% du marché, car la majorité des consommateurs préfèrent vérifier l’authenticité des produits avant d’acheter. D’autre part, compte tenu de l’utilisation croissante d’Internet ainsi que des smartphones ainsi que de la commodité offerte par les plates-formes de commerce électronique, les canaux de distribution non basés sur les magasins se sont avérés très populaires parmi les consommateurs.

Accéder au rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/specialty-frozen-bakery-market-2746

Analyse régionale

L’Asie-Pacifique/APAC, l’Europe, l’Amérique du Nord et roW/reste du monde sont les principaux marchés pour les produits de boulangerie surgelés de spécialité dans le monde entier.

L’Europe détient la plus grande part de 34,5% sur le marché mondial, tandis que l’Allemagne est classée première dans la région. La croissance constante des secteurs du tourisme et de l’approvisionnement alimentaire en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni présente des opportunités lucratives. L’Europe compte des acteurs renommés avec une chaîne d’approvisionnement bien établie, des canaux de distribution, des gammes de produits étendues qui répondent aux goûts et aux préférences en constante évolution des consommateurs. L’innovation de produits est un domaine d’intérêt clé pour de nombreuses entreprises et le marché régional est fréquemment marqué par le lancement de nouveaux types de pâtisseries, de biscuits et de gâteaux.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide au cours des prochaines années, la demande devant considérablement augmenter en Inde et en Chine. Le marché des produits de boulangerie surgelés dans ces pays est prometteur, compte tenu de l’augmentation du revenu disponible ainsi que de la capacité d’achat de la population en plein essor. Compte tenu de la prévalence croissante des modes de vie trépidants menés par les consommateurs, les produits alimentaires pratiques ont gagné en popularité dans la région, ce qui devrait favoriser la demande de produits de boulangerie surgelés. Les bouffées, les muffins et plusieurs articles salés ont également suscité l’intérêt de la population plus jeune. La demande du marché dans la région est encore stimulée par l’industrie hôtelière florissante et l’essor du tourisme.

Analyse concurrentielle

Les participants de l’industrie présentés dans le rapport MRFR comprennent Grupo Bimbo SAB de CV (Mexique), Mantinga, UAB (Lituanie)), Vandemoortele Bakery (France), Harry-Brot GmbH (Allemagne), Germoglio Food Spa (Italie), Europastry Sa (Espagne), Lantmannen Unibake (Danemark), Flowers Foods, Inc. (États-Unis), Rich Products (États-Unis), Aryzta AG (Suisse), pour n’en nommer que quelques-uns.

Ces entreprises entreprennent fréquemment des stratégies concurrentielles telles que des innovations de produits et de nouveaux lancements, ainsi que des désinvestissements pour améliorer leur position commerciale, en augmentant leur avantage concurrentiel.

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited), 99 Hudson Street, 5Th Floor, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique

Courriel : sales@marketresearchfuture.com