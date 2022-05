Marché des ingrédients protéiques, acteurs clés, segments de l’industrie, développement, opportunités, prévisions jusqu’en 2028

Aperçu du marché

Le marché des ingrédients protéiques devrait enregistrer un TCAC de 3,87% au cours de la période de prévision (2017 à 2022).

Dynamique du marché

La demande croissante de produits alimentaires à base d’ingrédients protéiques, tels que la margarine, la charcuterie, les produits de boulangerie, les tartinades, le yogourt et les saucisses au lait, a permis au marché de gagner du terrain et de connaître une forte demande. Le marché est également en croissance en raison de la consommation croissante de ces articles par les consommateurs soucieux de leur santé et âgés. En outre, une augmentation de la production de plusieurs protéines par divers fabricants qui contiennent une large gamme d’acides aminés et remplissent des fonctions spécifiques, telles que la satiété, la récupération musculaire, la perte de poids et l’équilibre énergétique, devrait fournir au marché d’énormes opportunités de croissance. La demande accrue de fonctionnalités protéiques, une meilleure compréhension d’une alimentation équilibrée et d’aliments nutritifs, de nouvelles avancées techniques sur le marché des ingrédients protéiques, une demande accrue de produits de soins personnels et de soins de santé de qualité supérieure et une consommation accrue de sous-produits animaux stimulent la croissance du marché.

La COVID-19 devrait augmenter la demande d’ingrédients protéiques sur le marché mondial à un rythme beaucoup plus rapide. Les gens sont de plus en plus conscients de la nécessité d’améliorer leur système immunitaire afin d’éviter de s’empoisonner plus facilement, ce qui les motive à vivre un mode de vie plus sain et à avoir une alimentation équilibrée.

Analyse segmentaire

Le marché des ingrédients protéiques est classé en segments plus petits tels que la matière première, la forme et les applications afin d’analyser le marché.

Le segment des matières premières est classé en bœuf, canola, caséine, œuf, lait, pois, porc, soja, blé, lactosérum et autres. Les analystes ont étudié ces sous-segments.

Sur la base de la forme, le marché mondial est segmenté en barres, capsules et comprimés, poudre, prêt à boire et autres.

Sur la base des applications, le marché est segmenté en segments plus petits, notamment la confiserie et d’autres produits alimentaires, les aliments fonctionnels, les additifs pour la viande, les produits pharmaceutiques, la nutrition sportive et autres.

Analyse régionale

En 2020, l’Amérique du Nord a dominé l’industrie, représentant plus de 40,0% des ventes mondiales. La consommation accrue de collations, de céréales froides et de barres énergétiques stimule la demande d’ingrédients protéinés. Ces dernières années, la consommation de produits d’origine animale aux États-Unis a considérablement augmenté. Au cours des prochaines années, les protéines animales devraient augmenter encore plus dans le monde. La demande de produits aux États-Unis devrait augmenter en raison de la forte demande pour ces produits dérivés de sources animales sur le marché intérieur. Au cours de la période de prévision, le marché devrait être stimulé par les initiatives de chaîne d’approvisionnement entreprises par les entreprises de fabrication d’ingrédients pour améliorer la distribution des produits.

L’Allemagne a représenté la plus grande part des ventes dans la région européenne en 2020. L’augmentation de la population gériatrique allemande a alimenté la demande de produits nutritionnels médicaux qui aident à maintenir la masse osseuse et musculaire. Ces dernières années, cela a stimulé la demande pour ces ingrédients. En outre, le rôle des ingrédients protéiques dans le traitement de la maladie d’Alzheimer a eu un effet positif sur le marché allemand.

En raison des marchés de consommation émergents dans des pays comme la Chine et l’Inde, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance des ventes le plus élevé au cours de la période de prévision. La Chine a été l’un des plus grands producteurs de produits d’origine végétale et animale en raison de la disponibilité facile des matières premières. En Chine, les protéines de soja sont largement consommées, représentant plus de 91% du marché des protéines végétales du pays. En outre, au cours des prochaines années, la dépendance croissante à l’égard des aliments et des boissons emballés devrait stimuler la demande de produits en Corée du Sud, en Malaisie, en Indonésie, en Inde et en Chine.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial des ingrédients protéiques sont principalement Archer-Daniels-Midland Co. (États-Unis), Solae (États-Unis), Shandong Yuwang Industrial Co., Ltd (Chine), Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd (Chine), Gushen Biological Technology Group Co., Ltd (Chine), Solbar (Israël) et Nutripea (Canada). Les acteurs du marché emploient une variété de stratégies afin de répondre à la demande pour le produit tout en réduisant les coûts globaux en réduisant les coûts des matières premières et de la main-d’œuvre. Avec des systèmes de marché fragmentés et centralisés dans les pays en développement et développés, il existe un fort potentiel pour les acteurs indépendants, publics et de renommée internationale sur le marché. Pour conquérir les marchés émergents et concurrencer les acteurs nationaux, les principaux acteurs poursuivent des fusions et acquisitions. La stratégie a également aidé les entreprises à étendre leurs réseaux de distribution afin d’assurer un meilleur approvisionnement en biens dans toutes les régions.

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

