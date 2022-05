Analyse de l’étude de marché Caméras intelligentes , croissance, taille, opportunités et prévisions 2027

Synopsis du marché

Selon l’analyse de Market Research Future Reports (MRFR ), lemarché mondial des caméras intelligentes devrait enregistrer un TCAC de plus de 9,57% pour atteindre 5 926,4 millions USD d’ici la fin de 2027.

Le marché mondial de la caméra intelligente devrait croître considérablement au cours de la période de prévision de 2017 à 2023. Le développement robuste de la technologie des caméras, l’adoption croissante des systèmes d’automatisation par les industries et les maisons, l’expansion des industries des semi-conducteurs et de l’électronique ont contribué de manière significative à l’expansion du marché mondial des caméras intelligentes 2020. La demande croissante de surveillance et de sécurité, le processus d’installation facile, les spécifications développées dans les gadgets électroniques sont susceptibles de propulser le marché des caméras intelligentes au niveau mondial. Cependant, le manque de compétences techniques et le coût élevé des caméras sont les principaux facteurs entravant la croissance des caméras intelligentes mondiales. En dehors de cela, la rareté de la normalisation et la révision constante des politiques réglementaires des organismes locaux de diverses économies sur l’installation de caméras intelligentes dans des endroits sensibles sont supposées constituer un obstacle à l’expansion du marché des caméras intelligentes.

Segmentation du marché

Le marché mondial des caméras intelligentes peut être classé sur la base de l’utilisateur final, des composants, de l’application, de la technologie des capteurs, de l’intégration, de la technologie de numérisation et de la région.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en militaire et défense, espaces publics, installations de transport en commun, infrastructures d’entreprise et gouvernementales, installations commerciales et infrastructures résidentielles.

Sur la base des composants, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en technologie de communication, circuit de numérisation, capteurs, dispositif d’éclairage / LED et matériel de stockage.

Sur la base de l’application, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en lecteurs d’empreintes digitales, sécurité et surveillance, reconnaissance faciale, robotique, surveillance du trafic et vision industrielle industrielle.

Sur la base de la technologie des capteurs, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en CCD et CMOS.

Sur la base de l’intégration, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en caméras intelligentes distribuées, caméras intelligentes intégrées, caméras intelligentes monopuces et caméras intelligentes autonomes.

Sur la base de la technologie de numérisation, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en line scan et area scan.

Sur la base de la région, le marché mondial de la caméra intelligente peut être segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde(roW).

Segmentation régionale

L’analyse géographique de l’Europe, de l’Amérique du Nord, de l’Asie-Pacifique et de RoW a été effectuée. Selon l’analyse, l’APAC est susceptible de régner sur la caméra intelligente mondiale en acquérant la part de marché maximale dans la région. Les pays en développement de l’APAC, tels que Taïwan, la Chine, le Japon et la République de Corée, apportent une contribution significative au marché. Il est accrédité auprès d’un grand nombre de fournisseurs de composants électroniques, les fabricants et les semi-conducteurs améliorent le marché pour se développer de manière significative. L’Europe devrait connaître une croissance considérable du marché des caméras intelligentes en raison de la demande croissante de sécurité et de surveillance dans les lieux publics. La région nord-américaine est susceptible de s’étendre en raison de la présence de pays développés comme le Canada et les États-Unis. Il est probable qu’il se développera considérablement au cours de la période considérée.

Acteurs clés

Les acteurs les plus importants sur le marché de l’appareil photo intelligent sont Sony Corporation (Japon), Samsung Electronics Co. Ltd. (Corée du Sud), Bosch Security Systems, Inc. (Allemagne), Nikon Corporation (Japon), Canon Inc. (Japon), Flir Systems, Inc. (États-Unis), Raptor Photonics Ltd. (Royaume-Uni), Panasonic Corporation (Japon), Olympus Corporation (Japon), Watec Cameras Inc. (Japon) et Polaroid Corporation (États-Unis).

