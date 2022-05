Principales entreprises du marché du houmous, taille, part de valeur, dernière tendance, examen des principaux acteurs, perspectives commerciales et prévisions jusqu’en 2027

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) indique que le marché du houmous peut anticiper une croissance de 12,84% au cours de la période d’évaluation (entre 2020 et 2027).

Principaux facteurs et principaux obstacles

L’expansion rapide de l’industrie touristique mondiale en ligne avec le secteur hôtelier florissant, la forte influence des médias sociaux et l’énorme prévalence de la diaspora ainsi que des expatriés ont augmenté le taux de consommation de houmous. Le houmous bénéficie d’une demande massive, soutenue par la popularité croissante des aliments du Moyen-Orient, alors que l’immigration dans différentes régions continue d’augmenter. En conséquence, la préférence pour une variété de plats exotiques parmi les Européens, les Asiatiques et les Américains, en conjonction avec la volonté croissante d’explorer différentes cuisines. De plus, avec le pic du nombre de végétariens et de végétaliens à travers le monde, le houmous est considéré comme un ajout parfait à l’alimentation.

Le marché du houmous bénéficie en outre de l’essor de la mondialisation associée à l’augmentation des revenus disponibles des consommateurs et aux changements dans leurs modes de vie. D’autres stimulants de croissance sur le marché mondial pourraient être le nombre croissant d’hôtels et de restaurants à service rapide, l’introduction d’applications de restauration en ligne et la sensibilisation croissante des consommateurs à la santé. La préférence accrue pour une variété d’aliments artisanaux ainsi que le lancement fréquent de différentes saveurs peuvent améliorer la croissance de l’entreprise au cours des prochaines années.

Examen segmentaire

Les différents types de houmous comprennent le houmous classique, le houmous aux haricots blancs, le houmous edamame, le houmous à l’ail, le houmous noir et le houmous aux lentilles. Le houmous classique domine le marché mondial en tant que segment supérieur et devrait conserver sa domination tout au long de la période conjecturée. L’importance massive de divers plats du Moyen-Orient et de marques réputées telles que Moorish, Strauss et Sabra Dipping Co. vendant du houmous classique dans diverses saveurs renforcera également la valeur segmentaire. D’autre part, le rythme de croissance le plus rapide sera affiché par le segment du houmous aux lentilles entre 2020 et 2027, en réponse à la série d’avantages pour la santé que ce type offre et à l’augmentation des connaissances des consommateurs.

Le marché du houmous a des applications clés dans les desserts, la pâte et les tartinades, les sauces et les trempettes, et plus encore.

Statut régional

L’avance sur le marché mondial a été assurée par le Moyen-Orient et les États-Unis, mais étant donné qu’un houmous est un plat de base dans la région, MEA affichera une meilleure croissance. Le marché américain représente près de 34% de part totale, en raison de l’essor rapide de l’industrie du tourisme associée à l’augmentation du nombre d’hôtels et de restaurants proposant des plats du Moyen-Orient. L’impact énorme des médias sociaux sur les consommateurs, combiné à l’importance de la diaspora et des expatriés, favorise davantage la valeur marchande dans le pays.

L’une des plus performantes de l’industrie mondiale, l’Europe bénéficie principalement des vastes activités de R&D menées en permanence par les grandes marques. L’augmentation des progrès techniques en ce qui concerne les technologies de traitement et les innovations dans les orgelets d’emballage ajoutent considérablement à la taille du marché. Les plus grandes marques de la région trouvent des opportunités attrayantes dans la population croissante de personnes soucieuses de leur santé qui considèrent le houmous comme un aliment extrêmement nutritif.

Entreprises leaders

Sabra, Tribe Hummus Cedar’s Mediterranean Foods Inc., Athenos, Haliburton et Marzetti sont les principaux fabricants de houmous mis en évidence dans le rapport de recherche MRFR.

La plupart de ces entreprises mettent l’accent sur l’adoption de tactiques stratégiques efficaces telles que de nouveaux lancements, des acquisitions, des partenariats et des expansions commerciales, afin de consolider davantage leurs positions commerciales.

Mises à jour récentes

Septembre 2021

Veeba, une marque populaire dans le domaine de la transformation des aliments, connue pour ses trempettes, sauces et vinaigrettes alléchantes, a dévoilé sa dernière série de houmous biologiques dans un emballage esthétique et des saveurs excitantes en Inde.

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

