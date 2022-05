Probabilité de croissance du marché des huiles de spécialité, principaux fournisseurs et scénario futur jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Selon l’analyse de Market Research Future (MRFR), le marché mondial des huiles de spécialité devrait acquérir une valeur de marché significative, augmentant à un TCAC notable d’ici 2023.

L’augmentation de la consommation de produits de boulangerie et d’aliments transformés devrait être un facteur important du marché des huiles de spécialité en 2020. L’augmentation du niveau de vie devrait augmenter la demande d’huiles de spécialité, ce qui peut soutenir l’expansion du marché. En outre, la demande croissante d’huiles de spécialité dans le secteur des aliments et des boissons est susceptible d’augmenter le marché au cours de la période de prévision. La demande croissante d’huiles de spécialité dans l’industrie pharmaceutique est un autre facteur clé qui peut considérablement stimuler le marché. En outre, l’utilisation croissante des portails de commerce électronique pour acheter des produits pétroliers spécialisés devrait renforcer le marché au cours de la période de prévision.

Cependant, la consommation excessive d’huiles de spécialité peut augmenter le risque de thrombose, ce qui devrait entraver la croissance du marché. Au contraire, l’augmentation de la demande d’huiles de spécialité dans l’industrie cosmétique, ainsi que les facteurs susmentionnés, sont susceptibles de contrer les facteurs gênants et de stimuler le marché.

Segmentation du marché

L’analyse sectorielle du marché mondial des huiles de spécialité est effectuée par type de processus, type et application.

Les segments basés sur le type de processus du marché mondial des huiles de spécialité sont pressés à chaud, pressés à froid et autres. Parmi tous, le segment de la pression à froid devrait dominer le marché au cours de la période d’évaluation.

Les segments basés sur le type du marché mondial des huiles de spécialité sont l’huile de soja, l’huile de coton, l’huile de palme, l’huile de noix de coco, l’huile de colza et autres. Parmi tous, le segment de l’huile de palme devrait acquérir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Les segments basés sur les applications du marché mondial des huiles de spécialité sont les aliments, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les soins personnels, etc. Parmi tous, les produits alimentaires devraient dominer le marché au cours de la période considérée.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial des huiles de spécialité est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Selon l’analyse, la région APAC devrait dominer le marché mondial, suivie de l’Amérique du Nord.

La région APAC devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. L’expansion régionale peut être attribuée à l’urbanisation rapide avec une augmentation de la population. En outre, la présence de pays en développement comme l’Inde et la Chine est susceptible de renforcer le marché.

L’Amérique du Nord devrait acquérir une part de marché importante au cours de la période de prévision en raison de la croissance du secteur de la restauration rapide dans la région. On s’attend à ce que les États-Unis et le Canada apportent la contribution la plus importante en raison de la stabilité économique. En outre, l’application croissante d’huiles de spécialité dans les cosmétiques et l’industrie personnelle peut augmenter la demande pour la même chose et développer le marché dans la période à venir.

Le marché européen est susceptible de générer une valeur de marché significative au cours de la période de prévision. L’expansion du marché régional peut être attribuée aux secteurs croissants de l’aromathérapie et de la pharmacie. La France, l’Italie et l’Allemagne devraient apporter des contributions significatives qui peuvent développer le marché régional.

La région MEA devrait acquérir la part de marché la plus faible en raison de la présence d’économies sous-développées. La région est susceptible d’être à la traîne en raison du manque de sensibilisation. Cependant, le marché a une portée de croissance sur la base de marchés inexploités.

Acteurs clés

Certains des acteurs renommés du marché mondial des huiles de spécialité sont Roland Food (États-Unis), La Tourangelle (France), Agro International Ltd (Bangladesh), BST International (Turquie), Shiv sales corporation (Inde), Naturalist, LLC (Russie) et Silverline Chemical Ltd (Inde)

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

