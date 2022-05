Application du marché des enzymes brassicoles, innovations, géographie et prévisions mondiales 2027

Selon les rapports MRFR, le marché mondial des enzymes brassicoles devrait enregistrer une croissance substantielle au cours de la période prévue se terminant en 2030.

Les enzymes se réfèrent aux protéines avec une structure spéciale capable de stimuler la dégradation de divers substrats et sont utilisées dans la production de bière et de vin. L’utilisation d’enzymes offre aux brasseurs la liberté d’utiliser les matières premières de leur choix. Le marché mondial des enzymes brassicoles a enregistré une croissance substantielle au cours des dernières années. La croissance du marché est principalement tirée par la demande croissante de bière et de boissons alcoolisées à travers le monde. En outre, l’urbanisation croissante, l’augmentation du revenu disponible global, le changement des préférences des consommateurs et le goût de l’innovation continue devraient également stimuler la croissance du marché des enzymes brassicoles au cours de la période d’évaluation. D’autre part, le manque de connaissances techniques et de réglementations gouvernementales peut entraver la croissance du marché des enzymes brassicoles au cours de la période prévue.

Analyse sectorielle

Le marché mondial des enzymes de brassage a été divisé en de nombreux segments en fonction de l’application, de la forme, de la source et du type.

Sur la base du type, le marché mondial des enzymes de brassage est divisé en xylanase, protéase, bêta-glucanase, amylase et autres.

Le marché des enzymes brassicoles est divisé en plantes et microbiennes en fonction de la source.

Le marché mondial des enzymes de brassage est divisé en poudre et en formes liquides.

Le marché mondial des enzymes de brassage est divisé en vin et bière en fonction de l’application.

Obtenez un échantillon gratuit de « Brewing Enzymes Market » @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6331

Analyse régionale

Le marché mondial des enzymes brassicoles est étudié dans quatre grandes régions géographiques: Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe et reste du monde.

Le rapport MRFR suggère que la région nord-américaine assurera la première position sur le marché mondial des enzymes brassicoles au cours de l’ère de l’évaluation. La région est en outre divisée entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. La croissance du marché régional est attribuée à la présence de fabricants mondiaux de bière et à l’énorme demande de bière de la part des consommateurs nord-américains.

Le marché régional européen des enzymes brassicoles devrait enregistrer une croissance substantielle au cours de la période prévue.

Le marché des enzymes brassicoles pour la région Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période prévue. La croissance du marché régional est principalement attribuée à l’augmentation du revenu disponible par habitant. En outre, des facteurs tels que l’évolution du mode de vie des consommateurs et l’augmentation de la consommation de bière chez les jeunes devraient également avoir un impact positif sur la croissance du marché régional.

Analyse concurrentielle

Le marché mondial des enzymes brassicoles a un paysage intensément concurrentiel. Les acteurs du marché mondial mettent en œuvre diverses stratégies de croissance pour renforcer leur présence sur le marché mondial. Avec la croissance rapide de la demande à travers le monde, le marché a connu de nombreux lancements de produits, coentreprises, collaborations, etc. le marché mondial des enzymes brassicoles compte des leaders de premier plan tels que DSM Food Specialties B.V. (Pays-Bas), Novozymes A / S (Danemark), Soufflet Biotechnologies (France), E. I. Du Pont De Nemours and Co. (États-Unis), Customized Brewing Solutions (CBS) (Belgique), MillerCoors LLC. (États-Unis), Megazyme Inc. (États-Unis), Kerry Inc. (États-Unis), Merck & Co., Inc. (États-Unis), Ab Enzymes Inc. (Allemagne) et plusieurs autres.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/brewing-enzymes-market-6331

Développements récents

Février 2022 – Kerry, spécialiste mondial du goût et de la nutrition, a annoncé deux acquisitions en biotechnologie, Enmex et C-LEcta, afin d’étendre son expertise, sa technologie et ses capacités de fabrication. Le directeur des sciences et de la technologie de Kerry, le Dr Albert McQuaid, a déclaré que la fermentation de précision, la biologie synthétique et la biotechnologie transforment radicalement les industries alimentaires et pharmaceutiques dans le monde entier. L’entreprise est à la veille d’une nouvelle vague d’innovation. Il a ajouté que des développements substantiels sont en cours dans ce domaine, où les principes de l’informatique et de l’ingénierie sont utilisés pour faire face aux défis biologiques et où de nouveaux aliments et médicaments plus sains et plus durables sont produits.

Décembre 2021 – Chinova Bioworks, une entreprise de technologie alimentaire, a annoncé le lancement de l’initiative avec le collège canadien visant à développer un nouvel auxiliaire technologique pour la bière végétalienne.

Rapports connexes :

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street,5Th Floor, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique