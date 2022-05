Les perspectives du marché des engrais solubles dans l’eau mettent en évidence les principales opportunités d’ici 2027

Synopsis du marché

Selon l’analyse de Market Research Future (MRFR), le marché mondial des engrais solubles dans l’eau devrait accumuler une valeur de marché significative, en expansion à un TCAC notable au cours de la période de prévision de 2018 à 2023.

La demande croissante d’aliments nutritifs pour la population croissante devrait être un facteur important du marché mondial des engrais solubles dans l’eau en 2020. La perte croissante de récolte due à une carence en nutriments est susceptible d’améliorer l’utilisation d’engrais solubles dans l’eau, ce qui peut augmenter le marché. De plus, les engrais solubles dans l’eau sont moins contaminés, ce qui peut augmenter sa demande et faire croître le marché. Les engrais solubles dans l’eau sont facilement solubles dans l’eau, et ils sont donc préférés avec un système d’irrigation moderne, qui peut augmenter sa demande.

Au contraire, les dépenses associées aux engrais solubles dans l’eau devraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, son application à grande échelle, ainsi que les facteurs susmentionnés, devraient contrer les facteurs d’obstruction et stimuler la demande sans relâche.

Segmentation du marché

L’analyse sectorielle du marché mondial des engrais solubles dans l’eau est effectuée par type, type de produit et application.

Les segments basés sur le type du marché mondial des engrais solubles dans l’eau sont les engrais à macroéléments et les engrais à micronutriments. Le segment des engrais à macroéléments est en outre segmenté en phosphates, azotés et potassiques. Le segment des engrais à micronutriments est segmenté en calcium, magnésium, fer, oligo-éléments et autres. Le segment azoté devrait afficher une croissance significative et dominer le marché au cours de la période de prévision.

Les segments basés sur le type de culture du marché mondial des engrais solubles dans l’eau sont le gazon et les plantes ornementales, les cultures horticoles, les grandes cultures et autres, y compris les plantations et la culture hydroponique. Parmi tous les segments, on estime que le segment des cultures horticoles affiche une croissance importante au cours de la période considérée.

Les segments basés sur le type d’application du marché mondial des engrais solubles dans l’eau sont la fertigation et le foliaire. Le segment de la fertigation devrait acquérir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Sur la base de la région, le marché mondial des engrais solubles dans l’eau est segmenté en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Selon l’analyse, on estime que l’Europe domine les engrais solubles dans l’eau dans le monde en raison de la sensibilisation croissante des cultivateurs. En outre, le développement technologique croissant dans la fabrication d’engrais est susceptible d’être un autre facteur de renforcement du marché régional.

L’Amérique du Nord devrait acquérir la deuxième position au cours de la période de prévision. La région est susceptible de progresser en raison de la sensibilisation croissante des cultivateurs. Les États-Unis, le Canada et le Mexique devraient apporter la contribution la plus importante au cours de la période d’évaluation.

La région APAC devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période considérée en raison de la demande croissante d’engrais solubles dans l’eau. Des pays comme l’Inde, la Chine, le Pakistan et le Bangladesh devraient apporter la contribution la plus importante au cours de la période considérée. La région devrait progresser grâce à la mise en œuvre d’idées novatrices et au soutien du gouvernement. En outre, la région connaît une augmentation considérable de la population, ce qui devrait accroître la demande de nourriture au cours de la période à venir.

La région MEA devrait acquérir la dernière position en raison de la lenteur du développement économique. Cependant, la région peut se développer en raison de la prise de conscience croissante dans la période à venir.

Acteurs clés

Certains des acteurs établis du marché mondial des engrais solubles dans l’eau sont Agrium Inc. (Canada), Yara International ASA (Norvège), K+S Aktiengesellschaft (Allemagne), Israel Chemical Limited (Israël), Sociedad Quimica Y Minera SA (SQM) (Chili), The Mosaic Company (États-Unis), Coromandel International Limited (Inde), EuroChem Group AG (Suisse), Compo GmbH & Co (Allemagne) et Haifa Chemicals Limited (Israël)

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

