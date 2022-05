Analyse SWOT du marché des aliments médicamenteux et stratégies commerciales clés, demande et prévisions – 2027

Aperçu du marché

Les aliments médicamenteux peuvent être utilisés pour traiter des maladies ou prévenir des maladies chez les animaux. Les aliments médicamenteux sont des aliments pour animaux infusés avec des médicaments vétérinaires. C’est une méthode sûre et conviviale d’administration de médicaments approuvés aux animaux. Dans l’ensemble, les aliments médicamenteux améliorent la santé et la productivité des animaux d’élevage et préviennent l’apparition de maladies du bétail.

La valeur du marché mondial des aliments médicamenteux pour animaux était de 10,68 milliards USD en 2020. Ce marché devrait croître de 5,2% au cours de la période de prévision 2021-2026.

L’augmentation de l’incidence de l’apparition de zoonoses et de maladies d’origine alimentaire chez les animaux d’élevage présentant des risques élevés de transmission à l’homme a accru la demande d’aliments médicamenteux pour animaux afin de minimiser les épidémies. Il s’agit d’un facteur de croissance majeur pour le marché des aliments médicamenteux pour animaux. La demande croissante de viande et de produits laitiers nutritifs a également stimulé le besoin d’aliments médicamenteux.

Le coût élevé des aliments médicamenteux est un facteur limitant la croissance du marché. En outre, les réglementations gouvernementales strictes à suivre par les fabricants pour obtenir l’approbation des aliments médicamenteux entravent également la croissance du marché.

Segmentation du marché

Le marché des aliments médicamenteux a été divisé en acides aminés, enzymes, vitamines, minéraux, antibiotiques, antioxydants et probiotiques en fonction du type de produit. Le segment des enzymes devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision. Les enzymes favorisent la croissance osseuse chez les animaux et renforcent le système immunitaire. Les enzymes améliorent également la digestion des nutriments présents dans l’aliment, augmentant ainsi la qualité de la viande, des œufs ou du lait. Tous ces avantages alimentent la demande d’aliments médicamenteux à base d’enzymes.

Sur la base du bétail, le marché des aliments médicamenteux a été divisé en volailles, porcs, aquaculture et autres. Le segment de la volaille domine le marché mondial des aliments médicamenteux pour animaux et devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. En effet, la demande sans cesse croissante de produits avicoles de bonne qualité a conduit à se concentrer davantage sur la fourniture d’aliments de haute qualité aux volailles.

Sur la base de la forme, le marché des aliments médicamenteux pour animaux est divisé en concentrés, suppléments, mélanges de base et aliments prémélangés. Les suppléments représentent la plus grande part parce qu’ils contiennent des oligo-éléments qui corrigent les carences nutritionnelles des animaux. Les concentrés sont le segment qui connaît la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les raisons en sont une digestibilité élevée et moins d’encombrement des concentrés.

Perspectives régionales

Le marché mondial des aliments médicamenteux pour animaux a été divisé en Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Europe, Amérique du Sud et Moyen-Orient et Afrique.

La région Asie-Pacifique détenait la part de marché maximale en 2016-2022 et devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. Il y a de multiples raisons, telles que l’augmentation du revenu disponible et l’augmentation de la population provoquant une augmentation de la demande de produits à base de viande et de volaille, une sensibilisation accrue des agriculteurs aux aliments médicamenteux et une sensibilisation accrue à la santé chez les gens, ce qui entraîne une énorme demande de viande nutritive et d’autres produits d’origine animale.

Nouvelles de l’industrie

En 2019, Phibro Animal Health Corporation a acquis Osprey Biotechnics, ajoutant ainsi des aliments médicamenteux à sa liste de produits.

