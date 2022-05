Analyse du marché des cosmétiques halal et étude approfondie sur les tendances de taille du marché, les facteurs de croissance émergents et les prévisions régionales jusqu’en 2027

Aperçu du marché

Le marché des cosmétiques halal devrait croître à un TCAC impressionnant de 9,20% au cours de la période de prévision qui se termine en 2030, affirme Market Research Future (MRFR) dans une étude détaillée.

Dynamique du marché

Presque tous les pays du monde ont connu une augmentation significative de l’utilisation des cosmétiques. Les jeunes femmes préfèrent les cosmétiques, mais les hommes les utilisent également pour améliorer leur apparence. En conséquence, les cosmétiques ne sont plus spécifiques au genre. Au fur et à mesure que la génération progresse, les préférences pour de nombreux produits changent radicalement. Les cosmétiques sont divisés en plusieurs catégories, les cosmétiques halal étant l’un d’entre eux. Selon la loi islamique, les produits cosmétiques halal sont ceux qui ne contiennent aucun produit animal et sont entièrement dépourvus de substances d’origine animale. Ces produits ont été un excellent produit pour les végétaliens du monde entier, car ils ne contiennent aucun ingrédient d’origine animale. Les végétaliens, qui ne préfèrent pas les produits d’origine animale, sont l’un des principaux moteurs du secteur des cosmétiques halal. Les cosmétiques halal sont bien connus dans les pays musulmans du monde entier. L’expansion de la population musulmane à travers le monde alimente la croissance du secteur des cosmétiques halal. Les jeunes femmes aiment utiliser des cosmétiques halal parce qu’ils sont entièrement naturels et ne contiennent aucune graisse animale. Le fort désir des femmes musulmanes d’observer les conventions religieuses et d’utiliser des cosmétiques halal propulse le marché des cosmétiques halal vers l’avant. La majorité des pays musulmans choisissent ces produits pour les jeunes femmes qui adhèrent à l’étiquette islamique. En conséquence, l’activité des cosmétiques halal se développe dans des pays tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et d’autres.

Segmentation

Le type de produit et le canal de distribution sont les deux principaux secteurs de l’industrie cosmétique halal.

Les soins capillaires, les soins de la peau, les cosmétiques de couleur, les polyvalents et d’autres catégories composent le marché des cosmétiques halal. Parmi ces catégories, la catégorie des soins de la peau détient la plus grande part du marché des cosmétiques halal. Les cosmétiques de couleur sont le domaine de l’industrie qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de leur utilisation répandue chez les jeunes femmes du monde entier.

Le marché des cosmétiques halal est divisé en deux types: en magasin et non stocké. Les supermarchés et les hypermarchés, les dépanneurs et autres constituent la composante basée sur les magasins. La catégorie des magasins a la plus grande part de marché et a un TCAC sain au cours de la période projetée, tandis que le segment hors magasin est le segment à la croissance la plus rapide en raison de son expansion rapide.

Vue d’ensemble de la région

La demande de cosmétiques en Asie-Pacifique augmente rapidement, l’Inde et la Chine étant deux des plus grands marchés émergents du monde. La communauté musulmane de l’Inde représente environ 15% de la population, ce qui fait des cosmétiques halal une opportunité de croissance rentable. En outre, par rapport à ses voisins d’Asie du Sud-Est, la Malaisie est l’un des plus grands marchés d’exportation de produits halal.

Au cours de la période considérée, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient croître à un rythme exponentiel. Malgré la demande accrue de produits halal au Moyen-Orient, il n’existe pas de structure réglementaire complète. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, l’adoption est encore modeste, mais elle augmentera à mesure que de plus en plus de produits seront certifiés et que la sensibilisation du public augmentera. Il en va de même sur les marchés africains, bien qu’en raison de la réduction du pouvoir d’achat, les ventes en volume seront plus importantes que les produits à prix moyen à plus élevé.

Non seulement pour les ventes locales, mais aussi pour les exportations, les États-Unis et le Royaume-Uni sont des marchés clés des cosmétiques halal. Le « Made in the United States/United Kingdom/Europe » est un argument de vente puissant pour accéder aux marchés du Moyen-Orient, en particulier dans le Golfe, où les dépenses en cosmétiques sont considérables.

Dynamique concurrentielle

Les principaux acteurs clés sont PHB Ethical Beauty, MMA Bio Lab Sdn Bhd., Inika, Amara Cosmetics, Clara International, Iba Halal Care, Sampure Minerals, Wipro Unza, Wardah Cosmetics, Halal Cosmetics Company, Talent Cosmetics Ltd, One Pure, Ivy Beauty Corporation Sdn Bhd., Brataco Group of Companies, Mena Cosmetics, Paragon Technology and Innovation, Martha Tilar Group et Saaf Skincare.

