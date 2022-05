Marché des couches pour bébés: analyse détaillée du segment, des principales entreprises, des stratégies, du statut du TCAC, de la croissance et des prévisions 2027

Portée du marché

Market Research Future (MRFR) s’attend à ce que le marché des couches pour bébés atteigne un TCAC modéré de 6,20% au cours de la période de prévision, entre 2020 et 2027. D’ici la fin de 2027, la valeur de marché sera de 84,18 milliards USD, doublant par rapport à 47,32 milliards USD en 2017.

Principaux facteurs et facteurs de dissuasion

Une variété de couches pour bébés de différentes tailles et matériaux sont développées à l’aide d’un mélange d’ingrédients naturels, ce qui aide à maintenir l’hygiène et nourrit également la peau de bébé. Cela pourrait avoir un impact remarquable sur le marché mondial dans les années à venir. Le taux de natalité élevé en Russie, en Suède, en Espagne, en République tchèque et au Royaume-Uni, ainsi que dans plusieurs pays asiatiques tels que Singapour, le Japon, la Chine et l’Inde sera également favorable à l’industrie des couches pour bébés.

L’augmentation du nombre de femmes employées les a rendues financièrement solides et autonomes, ce qui les a sensibilisées aux derniers produits de haute qualité adaptés à leurs nourrissons. Cela pourrait être une raison importante pour les ventes en plein essor de couches pour bébés dans le monde entier. Un nombre croissant de parents à travers le monde optent pour des couches pour bébés biologiques car elles contiennent des ingrédients à base de plantes, tels que la camomille, l’aloès et le calendula, sans irritants pour la peau. Les couches pour bébés biologiques à prix élevé connaissent particulièrement une forte demande sur le marché, car la capacité de dépense des consommateurs continue d’augmenter.

Analyse segmentaire

L’industrie des couches pour bébés peut être catégorisée en fonction du type de produit, de la taille et du canal de distribution.

Les principaux types de produits couverts dans l’étude de l’industrie des couches pour bébés sont jetables et non jetables. Les types jetables ont gagné la première place sur le marché, car ils connaissent une demande plus élevée que leur contrepartie en tant que sensibilisation à l’environnement continue d’augmenter parmi les consommateurs.

En termes de taille, l’industrie des couches pour bébés s’adresse aux couches moyennes, grandes, petites et extra-petites, et extra-grandes. Les couches pour bébés de taille moyenne pourraient connaître l’expansion la plus rapide au cours des prochaines années.

Les segments clés, en fonction du canal de distribution, sont basés sur des magasins et non basés sur des magasins. Les canaux de distribution en magasin sur le marché sont les dépanneurs, les supermarchés et les hypermarchés, et plus encore.

Étude régionale

Le marché des couches pour bébés fait d’énormes progrès en Amérique du Nord, en particulier aux États-Unis, grâce aux sites Web en ligne très populaires qui vendent une variété de produits à prix réduit. La dernière tendance des produits biologiques pour bébés dans les magasins spécialisés au Canada et aux États-Unis améliore également la taille du marché dans la région. Des revenus disponibles importants, une sensibilisation croissante aux dernières couches pour bébés, une forte préférence pour les articles hygiéniques et la disponibilité de diverses couches pour bébés de différentes tailles et pour les bébés de différents groupes d’âge ajoutent également à la valeur du marché.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours des prochaines années, compte tenu de l’essor des ventes de couches pour bébés parmi la population urbaine en plein essor. L’amélioration des prouesses d’achat des consommateurs dans les pays émergents tels que la Thaïlande, la Malaisie, le Japon, l’Inde et la Chine, l’essor de l’industrie du commerce électronique profite davantage à l’industrie de l’APAC. Les plateformes en ligne de la région ont pris une ampleur notable au fil des ans, car elles offrent une large gamme de produits à des prix raisonnables. Le taux de natalité important, la tendance émergente des familles de travailleurs à double emploi et la montée en flèche du taux d’emploi chez les femmes favorisent également l’industrie régionale.

Entreprises réputées

Les principaux développeurs et distributeurs de couches pour bébés dans l’industrie mondiale sont Ontex Group NV Kimberly-Clark, KAO Corporation, Unicharm Corporation, Procter & Gamble, Bumkins, Hengan International Group Company Limited, Essity Aktiebolag, Domtar Corporation, First Quality Enterprises Inc., et bien d’autres.

Développements récents

Octobre 2021

Dabur India Ltd, société de soins de santé ayurvédique et naturel de renom, fera son entrée sur le marché en pleine expansion des couches pour bébés, en élargissant sa gamme de soins pour bébés. Les couches de Dabur Baby Super Pants devraient être dévoilées sur la populaire plate-forme de commerce électronique Flipkart en Inde.

