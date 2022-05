Marché des boissons fermentées: revenus prévus, tendances, entreprises clés et aperçu du marché de la croissance

Le marché mondial des boissons fermentées devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché

Le marché est en croissance en raison de la demande accrue de boissons fermentées chez les particuliers fortunés (HNWI), en particulier dans les pays développés. La préférence des consommateurs pour une bonne hydratation a été un facteur important dans la croissance du marché des boissons fermentées. La sensibilisation accrue des consommateurs à leur santé a entraîné une augmentation de la demande de boissons fermentées. De plus, la demande mondiale de produits laitiers de culture continue de croître. Cette demande est alimentée par le développement de nouveaux produits, l’amélioration du goût et de la diversité, et un soutien marketing robuste, qui devraient tous alimenter la croissance future des tendances du marché des boissons fermentées. La popularité croissante du véganisme et la préférence des gens pour les régimes à base de plantes devraient stimuler la demande du marché pour les boissons fermentées. Les préoccupations en matière de santé devraient augmenter en fréquence à mesure que la population mondiale augmente. Cela augmentera la demande de boissons fermentées. En outre, l’augmentation des innovations et le lancement de produits nouvellement améliorés par des acteurs émergents et établis de l’industrie stimuleraient l’analyse du marché des boissons fermentées au cours de l’année de prévision.

Les boissons gazeuses naturelles posent un défi aux boissons alcoolisées fermentées. Le marché des boissons alcoolisées fermentées se développe en raison de l’augmentation des revenus disponibles et de l’évolution des modes de vie, mais à mesure que le mode de vie opulent s’est développé, le désir de bière et de vin de haute qualité s’est développé. Cela aura un effet sur l’industrie des boissons fermentées. Le coût élevé des boissons fonctionnelles haut de gamme, ainsi que le faible pouvoir d’achat des clients dans les pays en développement, peuvent représenter un défi important pour les perspectives du marché des boissons fermentées dans les années à venir. Le risque associé à la consommation de boissons énergisantes et l’absence d’un substitut sain devraient freiner l’expansion du marché des boissons fermentées au cours de la période de prévision.

Obtenez un échantillon gratuit de « Marché des boissons fermentées » @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/6792

Analyse segmentaire

Le marché mondial des boissons fermentées est divisé par source, type et application.

Selon la source, le marché mondial des boissons fermentées est divisé en catégories suivantes: fruits, légumes, céréales, lait et autres.

Le marché mondial des boissons fermentées a été divisé en boissons alcoolisées et non alcoolisées.

Le marché mondial des boissons fermentées a été divisé par canal de distribution en magasin et hors magasin.

Vue d’ensemble de la région

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché des boissons fermentées au cours de la période de prévision. La domination de la région peut être attribuée à un certain nombre de facteurs, notamment la présence de nombreux acteurs du marché, une population croissante de particuliers fortunés et un appétit accru des consommateurs pour les boissons alcoolisées fermentées. La prise de conscience croissante des consommateurs européens en matière de santé devrait fournir à l’Europe une part importante de l’activité dans les années à venir.

L’Asie-Pacifique, d’autre part, devrait se développer au rythme le plus rapide en raison de l’évolution des modes de vie et de la croissance démographique de la région. Les connaissances et l’intérêt accrus pour une alimentation saine, les améliorations technologiques, l’impact médiatique et la demande des clients stimulent tous le marché des boissons fermentées en Asie-Pacifique. La popularité croissante des boissons fermentées en Chine et en Inde devrait étendre l’industrie dans la région. En Chine, la demande accrue de produits laitiers fermentés tels que le kéfir Liberte devrait alimenter la croissance du marché au cours des prochaines années. Les innovations des chaînes de vente au détail, telles que les nouvelles formules, aident à la différenciation des marques et des produits connectés.

Parcourir les détails complets du rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/fermented-drinks-market-6792

Dynamique concurrentielle

Le marché des boissons fermentées est fragmenté et dominé par quelques grandes entreprises. L’industrie des boissons fermentées a récemment connu une augmentation de la concurrence en raison de la croissance des petites entreprises et des entreprises régionales. Le développement de nouveaux produits pour diversifier la gamme de produits et s’étendre à des marchés auparavant inexploités a entraîné une augmentation de l’industrie mondiale des boissons fermentées. Les principales entreprises concentrent leurs efforts sur le développement de produits uniques, hypocaloriques et à base d’ingrédients naturels qui sont également délicieux. Les efforts de R&D ont été considérables afin de développer des biens qui répondent à des besoins spécifiques. Les principaux acteurs clés du marché mondial des boissons fermentées sont Döhler (Allemagne), Sula Vineyards Pvt. Ltd (Inde), Caldwell Bio Fermentation Canada Inc. (Canada), KeVita, Inc. (Californie), Lifeway Foods, Inc. (États-Unis), Nestlé S.A. (Suisse), PepsiCo Inc. (États-Unis), Heineken (Pays-Bas), The Kefir Company (Nouvelle-Zélande), Yakult Honsha Co., Ltd. (Japon), Puna Noni Naturals (États-Unis), The Coca Cola Company (États-Unis) et le Groupe Danone (France).

Rapports connexes :

REMARQUE: Notre équipe de chercheurs étudie Covid19 et son impact sur divers secteurs verticaux de l’industrie et, partout où cela est nécessaire, nous examinerons les empreintes Covid19 pour une meilleure analyse du marché et des industries. Contactez cordialement pour plus de détails.

Contactez-nous:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited),

99 Hudson Street,5Th Floor, New York, New York 10013, États-Unis d’Amérique