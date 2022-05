Marché des concentrés de jus: analyse détaillée du segment, des principales entreprises, des stratégies, du statut du TCAC, de la croissance et des prévisions pour 2030 | Ingredion Incorporated, Archer Daniels Midland Company, Sudzucker AG, Louis Dreyfus Company

Marché des concentrés de jus – Vue d’ensemble

La demande de concentrés de jus a augmenté rapidement en raison de la commodité offerte par leur utilisation dans un large éventail d’applications. Des rapports qui évaluent l’industrie des aliments, des boissons et de la nutrition ont été mis à disposition par Market Research Future qui crée des rapports sur plusieurs secteurs verticaux de l’industrie qui examinent la croissance et les perspectives du marché. Le marché devrait atteindre un TCAC prometteur au cours de la période de prévision.

L’utilisation de concentrés de jus dans les produits laitiers et les desserts congelés, les boissons aux fruits, les aliments pour bébés et la crème glacée devrait stimuler positivement le développement du marché des concentrés de jus. En outre, la popularité croissante des boissons non alcoolisées et des produits à base de fruits devrait encourager le marché des concentrés de jus dans le monde entier. En outre, le niveau croissant de critiques pour les boissons gazeuses a augmenté la part de marché du marché des concentrés de jus dans les années à venir.

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché des concentrés de jus a été réalisée sur la base du processus, du type, de la forme et de la région. En fonction du type, le marché des concentrés de jus est segmenté en légumes, fruits et mélangés. Sur la base de la forme, le marché des concentrés de jus a été segmenté en liquide et congelé. Sur la base de l’application, le marché des concentrés de jus a été segmenté en boulangerie et confiserie, boissons, soupes et sauces, produits laitiers et desserts congelés et autres. Le marché des concentrés de jus a été segmenté par région en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Analyse régionale détaillée

L’évaluation régionale du marché des concentrés de jus comprend des régions telles que l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique et le reste du monde. À l’échelle mondiale, la région nord-américaine devrait régir le marché des concentrés de jus en raison de la prise de conscience croissante de l’importance de la consommation de fruits et légumes dans leur alimentation quotidienne. Dans la région européenne, la popularité des ingrédients naturels et sains augmente, ce qui contribue à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché introduisent une variété de produits avec diverses combinaisons de fruits, de légumes et d’autres ingrédients, ce qui augmente les ventes de concentrés de jus dans la région. En outre, le marché asie-pacifique des concentrés de jus devrait être la région à la croissance la plus rapide en raison de la mise en œuvre des habitudes alimentaires mondiales ainsi que de l’intensification du revenu disponible par habitant. Le pouvoir d’achat accru et les préoccupations croissantes en matière de santé chez les clients de la région contribuent au développement du marché des concentrés de jus dans la région Asie-Pacifique.

Analyse concurrentielle

Une augmentation considérable du nombre d’investisseurs sur le marché devrait créer un scénario avantageux pour la progression du marché au cours de la période de prévision. Les progrès du marché devraient prendre de l’ampleur dans les années à venir, principalement en raison de la présence de politiques gouvernementales favorables. Le redressement de la croissance du marché devrait activer de nouvelles opportunités d’expansion du marché. Les améliorations dans diverses économies nationales devraient motiver le développement du marché au cours de la période à venir. L’accessibilité à des occasions tactiques clés menant à une stabilisation conséquente de l’inflation devrait créer des possibilités prometteuses d’expansion au cours des prochaines années. Dans les années à venir, l’influence exercée par des niveaux de revenu relativement élevés dans les pays du monde entier et les gains potentiels observés pour certaines des devises du monde devraient renforcer l’évolution du marché au cours de la période de prévision.

Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Ingredion Incorporated (États-Unis), AGRANA Investment Corp (Autriche), Sudzucker AG (Allemagne), SunOpta, Inc. (Canada), SVZ International B.V. (Pays-Bas), Diana Naturals (France) et Doehler Group (Allemagne), entre autres, sont quelques-uns des principaux acteurs du marché mondial des concentrés de jus.

