Principaux acteurs du marché des oligo-éléments chélatés, analyse et prévision des informations sur les produits et la production – 2027

Market Research Future (MRFR) estime que le marché des oligo-éléments chélatés enregistrerait un taux de croissance important de 2020 à 2027 (période d’examen). MRFR s’attend à ce que l’accent accru mis sur la santé animale et le secteur florissant de l’élevage soient des facteurs majeurs contribuant à la forte croissance du marché.

Le taux de consommation élevé de différents produits carnés pourrait accélérer la croissance du marché des oligo-éléments chélatés dans les années à venir. De plus, la demande croissante ainsi que la consommation d’aliments naturels pour animaux solubles dans l’eau, associées à la prise de conscience croissante des effets toxiques des oligo-éléments inorganiques contenant plusieurs contaminants métalliques, pourraient encore augmenter les ventes d’oligo-éléments chélatés.

La taille de l’industrie mondiale est encore renforcée par l’augmentation du cheptel organisé ainsi que par l’utilisation accrue de méthodes de nutrition de précision, en particulier dans les pays en développement.

La majorité des entreprises de premier plan s’efforcent de favoriser leur clientèle en adoptant des stratégies commerciales, notamment des partenariats, des acquisitions, des accords, des fusions, l’expansion de la capacité de production, des collaborations, des lancements de produits et bien d’autres.

L’industrie des oligo-éléments chélatés a été divisée en ce qui concerne le type, la forme, le type de chélate, ainsi que le bétail.

Les différents types d’oligo-éléments chélatés sont le fer, le zinc, le cuivre, le cobalt, etc. Le zinc pourrait connaître une croissance substantielle dans les années à venir, en tant que segment de tête. Ce type d’oligo-élément chélaté connaît une demande massive en raison de sa biodisponibilité élevée ainsi que de son absorption. Son utilisation répandue peut également être attribuée à sa capacité à favoriser la croissance des animaux dans les premières phases, à améliorer la santé animale et à prévenir le stress chez les animaux.

Diverses formes sous lesquelles le marché des oligo-éléments chélatés est disponible dans le monde entier comprennent liquide et sec. La forme sèche bénéficie d’une demande considérable sur le marché car elle peut se maintenir dans des conditions météorologiques extrêmes et avoir une stabilité significative. En outre, le facteur d’hygiène élevé associé à la forme sèche aide à les stocker plus longtemps.

Selon le type de chélate, les principaux segments sont les complexes polysaccharidiques, les protéinates, les acides aminés et autres.

En ce qui concerne le bétail, les principaux segments pris en compte dans l’analyse MRFR sont les porcs, les ruminants, l’aquaculture, la volaille et autres. Le segment de la volaille prend la tête et continuera de connaître une tendance à la hausse au cours des prochaines années.

L’Europe prend le dessus sur les autres régions détenant la plus grande part du marché mondial. En tant que premier consommateur d’oligo-éléments chélatés destinés à l’industrie de l’alimentation animale, l’Europe se concentre principalement sur l’amélioration de la santé animale. Les oligo-éléments chélatés dans la région sont largement disponibles et rentables, tandis que les politiques favorables renforcent encore la demande du marché. La prévalence des réglementations relatives à l’utilisation des oligo-éléments chélatés, avec un fort accent sur l’hygiène et la qualité, a un impact positif sur le marché européen.

L’Asie-Pacifique est en passe de devenir l’un des marchés les plus bancables à l’avenir, compte tenu de la demande croissante de bétail et de produits d’origine animale. En conséquence, la majorité des éleveurs utilisent progressivement des aliments intégrés à des oligo-éléments chélatés, dans le but d’améliorer la santé animale et leur taux de fertilité. De plus, une base solide d’entreprises renommées de minéraux traces chélatés dans la région et leurs efforts agressifs pour créer une plus grande notoriété de la marque via des stratégies telles que l’expansion de la capacité de production, les partenariats et les acquisitions signifieront une croissance rapide des affaires au cours des deux prochaines années.

BASF SE (Allemagne), Archer Daniels Midland Company (États-Unis), Bluestar Adisseo (Chine), Cargill, Incorporated (États-Unis), Kemin Industries (États-Unis), Alltech (États-Unis), DLG Group (Danemark), Nutreco N.V. (Pays-Bas), Koninklijke DSM N.V. (Pays-Bas) et InVivo NSA (France) sont les riches développeurs d’oligo-éléments chélatés sur le marché mondial.

