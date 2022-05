Pompe d’injection de carburant automobile Taille du marché, part, croissance potentielle de la demande, des acteurs clés et prévisions jusqu’en 2030 | Continental AG (Allemagne), Denso Corporation (Japon), Hitachi Ltd (Japon)

Aperçu du marché

MRFR estime en outre que l’augmentation notable des ventes de véhicules, en raison d’une meilleure efficacité énergétique et d’un faible contrôle des émissions, devrait motiver le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile. En fait, la croissance importante du secteur automobile asiatique et européen et les progrès technologiques dans la pompe à injection de carburant automobile traditionnelle créeront une opportunité remarquable pour le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile à l’avenir. Market Research Future, dans sa dernière étude, a clairement résumé que le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile en 2020 pourrait afficher une stabilité beaucoup plus grande entre 2017 et 2023. Au cours de ces années, la potentialité du marché pourrait s’élever à ~ 7,14% CAGR, avec une valorisation boursière élevée.

Ce pourrait être la grande réussite du marché d’observer l’avenir au milieu de la pandémie de COVID 19 à travers le monde. Les pompes d’injection de carburant automobiles exécutent une fonction intégrale dans les moteurs et améliorent son efficacité et permettent un fonctionnement fluide du véhicule. La pompe d’injection de carburant dans les véhicules fonctionne avec compétence, transmettant les performances du moteur au moteur du véhicule. Le marché des pompes à injection de carburant automobile est principalement influencé par des facteurs de croissance certains. Certains d’entre eux augmentent les ventes de véhicules neufs, les faibles émissions et l’efficacité énergétique accrue, les progrès technologiques, les réglementations gouvernementales strictes sur la réduction des émissions des véhicules et les économies émergentes.Le principal moteur du marché mondial des pompes à injection de carburant pour automobiles est la croissance rapide de la population, qui a entraîné une forte demande de véhicules haut de gamme et non haut de gamme, dans toutes les principales économies en développement. Les facteurs macroéconomiques, tels que l’urbanisation croissante et les activités industrielles, associés à l’amélioration du mode de vie et à l’augmentation de la demande de luxe et de confort dans les véhicules dans de nombreux pays, augmentent encore les ventes de la pompe à injection de carburant automobile.

Obtenez un exemple gratuit de brochure PDF @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/4936

Principaux acteurs clés

Continental AG (Allemagne)

Denso Corporation (Japon)

Delphi Automotive (Royaume-Uni)

Robert Bosch (Allemagne)

Hitachi Ltd (Japon)

Infineon Technologies (Allemagne)

Groupe Schaeffler (Allemagne)

Johnson Electric (Hong Kong)

Mitsubishi Electric (Japon)

Valeo (France)

MAHLE GmbH (Allemagne)

Cummins, Inc (États-Unis).

Marché, par application

Système d’injection directe

Système d’injection de carburant multipoint

Marché, par pression

Basse pression

Haute pression

Marché par type de véhicule

Voitures particulières

Véhicules utilitaires légers

Véhicules utilitaires lourds

Marché par type

Pompe d’injection de carburant à rampe commune

Pompe d’injection de carburant rotative

Marché, par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

Reste du monde (emprise)

Pilotes et tendances du marché

Le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile s’est intensifié en mettant l’accent sur le contrôle des émissions et l’efficacité énergétique. Les constructeurs de l’industrie automobile se sont maintenant concentrés sur l’apprentissage de la technologie pour une meilleure efficacité énergétique et un faible contrôle des émissions. Les pompes d’injection de carburant automobiles remplissent une fonction essentielle dans les moteurs et améliorent leur capacité et permettent un bon fonctionnement du véhicule. En raison de ces facteurs, le marché mondial du marché de la pompe à injection de carburant automobile gagne en traction au maximum au cours de la période de prévision.

La pompe d’injection de carburant dans les véhicules est connue pour son efficacité et transmet les performances du moteur au moteur du véhicule. Le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile est principalement influencé par des facteurs de croissance tels que les faibles émissions et une efficacité énergétique accrue, la montée en puissance du marché des véhicules neufs, les réglementations gouvernementales strictes sur la réduction des émissions des véhicules, les progrès technologiques et les économies émergentes.

D’un autre côté, un obstacle important à la croissance du marché pourrait être la pénétration croissante des véhicules électriques. Avec cela, la demande croissante de véhicules à moteur à essence et l’augmentation du revenu disponible pourraient créer d’importantes opportunités de marché pour l’avenir.

En outre, l’expansion de l’utilisation du carburant à l’éthanol dans le secteur automobile est très susceptible d’augmenter la demande de pompe d’injection de carburant automobile. Tous les facteurs d’influence vitaux mentionnés ci-dessus devraient fortement pousser le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile au cours de la période de prévision.

Au contraire, l’un des facteurs restrictifs, tels que la pénétration croissante des véhicules électriques, pourrait limiter la croissance du marché mondial des pompes à injection de carburant automobile au cours de la période d’évaluation.

Géologiquement, le marché mondial des pompes à injection de carburant automobile a couvert les régions importantes d’Amérique du Nord, d’Europe, d’Asie-Pacifique et du reste du monde.

Parmi ces régions, la région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en raison de facteurs moteurs tels que l’augmentation du revenu disponible, une réglementation stricte sur les émissions des véhicules et l’augmentation de l’immatriculation des véhicules neufs. Au cours des dernières années, l’APAC a vendu le plus grand nombre de véhicules, auquel des pays tels que le Japon, la Chine et l’Indonésie contribuent largement. En outre, la demande croissante de véhicules de tourisme est devenue un facteur déterminant pour la région APAC.

L’Amérique du Nord est la deuxième région en termes de génération de revenus. L’Europe occupe la troisième place régionale.

Parcourez le rapport d’étude de marché approfondi @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/automotive-fuel-injection-pump-market-4936

Parcourir plus de rapport

Marché du système de contrôle de suspension avancé

Marché des pneus avancés

Marché des pneus tout temps

Marché des VTT amphibies

Marché des produits d’entretien automobile

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à nos rapports de recherche cuits (CRR), rapports de recherche mi-cuits (HCRR), rapports de recherche bruts (3R), recherche en alimentation continue (CFR ) et Services d’études de marché et de conseil. L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir à nos clients des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale. Nos études de marché par composants, applications, logistique et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux permettent à nos clients de voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact

Avenir de l’étude de marché

99, rue Hudson, 5e étage

New York, New York 10013

les États-Unis d’Amérique

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com