Chiffre d’affaires du marché du groupe d’instruments numériques automobiles, facteurs de croissance, tendances, entreprises clés, prévisions jusqu’en 2030 | Nippon Seiki Company Ltd. (Japon), ID4Motion (Pays-Bas), Yazaki Corporation (Japon)

Analyse de marché

Le marché du tableau de bord numérique automobile devrait se développer à un TCAC de 20 % entre 2017 et 2023, selon la nouvelle analyse Market Research Future (MRFR). Le tableau de bord automobile, en termes simples, sont des appareils qui affichent des informations critiques sur l’état d’une voiture.

Divers facteurs alimentent la demande pour le marché des combinés d’instruments numériques automobiles . Ces facteurs, tels que révélés par la nouvelle analyse MRFR, comprennent l’augmentation des ventes de voitures haut de gamme, le développement d’un affichage graphique de qualité supérieure, la pénétration croissante des dispositifs de sécurité embarqués, le développement rapide de l’industrie automobile, l’intégration croissante de composants numérisés dans les véhicules, la chute du numérique les coûts de fabrication des systèmes et de l’électronique, les avancées technologiques constantes dans les technologies automobiles, l’évolution du mode de vie des consommateurs et la tendance croissante du cluster numérisé et hybride.

Au contraire, une forte baisse de la production et des ventes automobiles, le coût élevé des produits, la menace de cyber-attaques provenant de sources externes et l’épidémie de COVID-19 en cours pourraient limiter le marché mondial du groupe d’instruments numériques automobiles Aperçus au cours de la période de prévision .

Joueurs clés

Les principaux concurrents présentés dans le rapport Insights du marché mondial des combinés d’instruments numériques pour l’automobile incluent Nippon Seiki Company Ltd. (Japon), ID4Motion (Pays-Bas), Yazaki Corporation (Japon), Luxoft (Suisse), Mitsubishi Electric Corporation (Japon), Alpine Electronics, Inc. .(Japon), Sharp Corporation (Japon), Denso Corporation (Japon), Magneti Marelli SpA (Italie), Delphi Technologies (Royaume-Uni), Panasonic (Japon), IAC Group (Luxembourg), Visteon Corporation (États-Unis), Nippon Seiki ( Japon), Robert Bosch GmbH (Allemagne), Nvidia Corporation (États-Unis) et Continental AG (Allemagne).

Segmentation du marché

Le marché mondial du tableau de bord numérique automobile Insights a été divisé en fonction du type de carburant utilisé pour la voiture, de la taille de l’affichage, du type de véhicule et du type d’affichage.

Par type de carburant utilisé pour la voiture, le marché Insights du groupe d’instruments numériques automobiles est segmenté en HEV, PHEV, BEV, diesel et essence.

Par taille d’affichage, le marché des combinés d’instruments numériques automobiles Insights est segmenté en plus de 12 pouces, 9-11 pouces et 5-8 pouces. Parmi ceux-ci, le segment des écrans de 9 à 11 pouces dominera le marché au cours de la période de prévision.

Par type de véhicule, le marché du tableau de bord numérique automobile Insights est segmenté en véhicule utilitaire et véhicule de tourisme. Parmi ceux-ci, le type de véhicule de tourisme occupera une part importante du marché au cours de la période de prévision.

Par type d’affichage, le marché Insights du groupe d’instruments numériques automobiles est segmenté en TFT-LCD, LCD et OLED. Parmi ceux-ci, le type d’affichage TFT-LCD occupera la plus grande part du marché au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

Par région, le marché mondial des clusters d’instruments numériques automobiles Insights couvre les opportunités de croissance et les tendances récentes en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique (APAC) et dans le reste du monde (RoW). Parmi ceux-ci, l’Amérique du Nord se taillera la part du lion sur le marché au cours de la période de prévision. La préférence pour les voitures personnelles par rapport aux transports en commun, une expérience de conduite confortable et une demande croissante au Canada et aux États-Unis contribuent à la croissance du marché mondial des tableaux de bord numériques pour l’automobile dans la région.

Le marché du groupe d’instruments numériques automobiles Insights en Europe devrait détenir la deuxième plus grande part au cours de la période de prévision. Le penchant pour la haute technologie à haute puissance, la demande de voitures équipées de l’automatisation et de l’électronique la plus récente, l’augmentation des ventes de voitures électriques et haut de gamme, l’augmentation de la production de voitures haut de gamme et de luxe et la présence des meilleurs équipementiers s’ajoutent à la Croissance des perspectives du marché mondial des groupes d’instruments numériques automobiles dans la région.

Le marché Insights du groupe d’instruments numériques automobiles dans la région APAC devrait croître à un rythme rapide au cours de la période de prévision. Le Japon étant la plaque tournante traditionnelle de l’automobile, la présence d’économies en croissance comme la Chine et l’Inde et la préférence pour les petites voitures à hautes performances et à faible coût contribuent à la croissance du marché mondial des tableaux de bord numériques automobiles dans la région.

Le marché des grappes d’instruments numériques automobiles Insights in the RoW devrait connaître une croissance solide au cours de la période de prévision.

