Marché des débitmètres intelligents 2027 par acteurs clés mondiaux, tendances, taille du marché, croissance et prévisions

Aperçu du marché :

La demande de débitmètre intelligent augmente afin d’améliorer la norme d’étalonnage du débit et de réduire les incertitudes, car il peut mesurer le débit d’un gaz ou d’un liquide lors de sa transmission à travers un tuyau. Le débitmètre intelligent est en demande pour l’environnement industriel en raison des divers avantages, y compris la précision, la précision, la fiabilité, la stabilité. Cependant, le coût initial élevé du débitmètre intelligent est susceptible de freiner la croissance du marché.

Market Research Future (MRFR) a publié un rapport de recherche qui suppose une augmentation du marché mondial des débitmètres intelligents avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 5% entre 2016 et 2027. En analysant la structure du marché, ce rapport évalue le potentiel de croissance future et observe les stratégies des principaux acteurs de ce marché. Il suit également les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les fusions et acquisitions, les développements de nouveaux produits, les développements de nouveaux produits (R & D) sur le marché.

Acteurs clés

Les principaux acteurs du marché des débitmètres intelligents sont ABB Ltd. (États-Unis), Sierra Instruments Inc. (États-Unis), Nidec Corporation (États-Unis), Honeywell International Inc. (États-Unis), Endress + Hauser AG (Suisse), General Electric Company (États-Unis), Azbil Corporation (Japon), Krohne Messtechnik GmbH (Allemagne), Siemens AG (Allemagne), Yokogawa Electric Corporation (Japon) et American Industrial Partners (États-Unis), entre autres.

Segments:

Le marché mondial des débitmètres intelligents a été segmenté sur la base du type, du protocole de communication et des secteurs verticaux. Le type comprend Calorimetric, Multiphase Turbine, Vortex, Électromagnétique, Doppler, Ultrasons, Thermique et Coriolis entre autres. Le protocole de communication a été identifié comme HART, Profibus et Modbus, entre autres. Les secteurs verticaux comprennent les produits chimiques, les aliments et les boissons de production d’énergie, le pétrole et le gaz, les métaux et les mines, les pâtes et papiers, les produits pharmaceutiques, entre autres.

Analyse d’étude de marché:

L’analyse future de l’étude de marché montre que le marché des débitmètres intelligents connaît une croissance rapide et qu’au cours de la période de prévision, il devrait croître à un TCAC d’environ 5%. La demande croissante d’appareils de mesure de débit très précis et précis stimule le marché des débitmètres intelligents, tandis que le coût initial élevé des débitmètres intelligents est l’un des facteurs de restriction du marché.

Dernières nouvelles de l’industrie

La société de technologie itron Inc. a lancé le compteur de gaz Itron Intelis qui peut transformer le réseau de distribution de gaz du mécanisme de distribution de gaz à sens unique en un réseau d’énergie interactif fournissant du gaz de manière plus sûre et plus efficace. 20 JUIN 2020

Rachio a lancé Wireless Flow Meter qui est un compagnon de son contrôleur de gicleurs intelligent qui offre une connectivité Wi-Fi. Le compteur peut alerter les utilisateurs des fuites détectées et arrêter le débit d’eau. 24 JUIN 2020

Public visé

Fabricant d’équipement d’origine (OEM)

Fabricant et fournisseurs de produits

Fournisseurs de débitmètres

Fournisseurs

Organismes de recherche

Consultants en technologie

