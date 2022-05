Rapport sur le marché des sièges ventilés 2022 – Dans le monde entier | Taille de l’industrie, part, tendances, croissance de l’entreprise, principaux fabricants, utilisateurs finaux et prévisions jusqu’en 2030

Aperçu de la croissance de l’industrie des sièges ventilés :

On estime que le marché des sièges ventilés connaîtra un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

On estime que la demande supplémentaire notée pour les modules complémentaires dans les automobiles stimulera le marché des sièges ventilés en 2022. Les rapports sur les composants automobiles sont rédigés par Market Research Future, qui inclut les possibilités d’avancement du marché. On estime qu’un TCAC de 5,3 % portera le marché à 11 milliards USD d’ici 2027.

On estime que l’augmentation de l’électrification des véhicules motivera la part de marché des sièges ventilés dans la période à venir. On estime que la popularité des véhicules électriques prendra de l’ampleur au cours de la période à venir, ce qui stimulera positivement le marché des sièges ventilés au cours de la prochaine période de prévision.

Analyse compétitive

On estime cependant que les blocages commerciaux ralentiront l’élan que pourrait atteindre le marché. On estime que les entreprises du marché se concentrent uniquement sur la remise sur les rails de leur croissance afin de maximiser les opportunités qui peuvent se présenter. On estime que le renforcement des canaux de distribution placera davantage le marché au bon endroit pour l’avenir. L’accent mis sur les stratégies de marketing devrait diminuer en raison de l’accent mis sur l’optimisation des coûts. On estime que les progrès du concurrent sur le marché seront renforcés par les innovations entreprises pour améliorer l’offre de produits de base au cours de la période à venir. On estime que le marché est dynamisé par les incitations offertes par les gouvernements et les initiatives prises pour stimuler le marché mondial.

Les principaux concurrents sur le marché des sièges ventilés sont Adient plc (États-Unis), Magna International Inc. (Canada), Dura Automotive Systems (États-Unis), Brose Fahrzeugteile GmbH &Co., (Allemagne), Toyota Boshoku Corporation (Japon), Gentherm (États-Unis), EbmPapst Group (Allemagne), TS Tech Co., Ltd (Japon), Faurecia SA (France), Lear Corporation (USNHK Spring CO. Ltd (Japon) et Continental AG (Allemagne).

Analyse segmentaire

L’évaluation segmentaire du marché des sièges ventilés est réalisée en fonction du canal de vente, de la propulsion, du type de véhicule et de la région. Sur la base des types de véhicules, le marché des sièges ventilés est segmenté en véhicules utilitaires légers, voitures particulières et véhicules utilitaires lourds. Sur la base de la propulsion, l’industrie des sièges ventilés est segmentée en véhicules électriques (EV) et moteurs à combustion interne (ICE). Le segment des véhicules électriques est encore segmenté en EV plug-in, EV à batterie et EV hybride. Sur la base du canal de vente, le marché des sièges ventilés a été segmenté en marché secondaire et OEM. En fonction des régions, le marché des sièges ventilés est segmenté en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans le reste des régions.

Analyse régionale détaillée

L’enquête régionale sur le marché des sièges ventilés comprend des régions telles que l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord et le reste des régions. On estime que le marché de l’Asie-Pacifique est en tête du marché des sièges ventiléstout au long de la période de prévision en raison de la croissance de l’industrie des sièges ventilés pour automobiles en Chine, en Thaïlande, en Indonésie et au Japon. En outre, l’amélioration des installations de fabrication et les transactions pour les voitures de luxe devraient améliorer la demande de sièges ventilés dans cette région. En outre, la croissance du revenu disponible par habitant en Australie, en Chine et en Inde, l’accent mis sur la diminution des émissions et la croissance démographique menant au développement s’ajoutent au progrès du marché. La région nord-américaine devrait se développer à un rythme extraordinaire tout au long de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules indépendants et semi-autonomes aux États-Unis et au Canada. En outre, le nouveau secteur du commerce électronique et le déploiement croissant de sièges avant ventilés dans les véhicules utilitaires tels que les tracteurs, les poids lourds,

