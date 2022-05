Marché du LAN optique passif 2020 – En identifiant les segments de marché clés prêts pour une forte croissance à l’avenir 2027

Le laN optique passif peut remplacer les méthodes traditionnelles de câblage en contenant plusieurs niveaux de routeurs et de commutateurs. Il peut être utilisé pour économiser les ressources du bâtiment et fournir des vitesses à large bande aux utilisateurs finaux. Le rapport de Market Research Future (MRFR) sur le rapport sur le marché lan optique passif révèle l’évolution de la fibre optique et l’évolution des exigences commerciales des entreprises. Le rapport se concentre sur les estimations de la production et de la chaîne de valeur du marché au cours de la période de prévision (2020-2027) tout en évaluant l’impact de la pandémie de COVID-19.

Portée du marché

Le marché mondial du LAN optique passif peut atteindre 50 milliards de dollars d’ici 2027. Il peut afficher un TCAC de 19% au cours de la période de prévision. L’utilisation d’un séparateur optique pour réduire les factures d’énergie peut stimuler la demande sur le marché. Sa popularité parmi les propriétaires de petites entreprises et les ménages peut favoriser le marché. Les entreprises se plient à la demande de technologies durables et les réseaux locaux optiques passifs correspondent parfaitement à la facture.

La dépendance croissante au cloud pour le stockage des actifs et des ressources, associée à la modernisation des centres de données , peut stimuler considérablement la demande du marché. Le déploiement de la 5G et l’adoption de l’Internet des objets en raison de vitesses de bande passante plus élevées peuvent bien se porter sur le marché. En outre, l’avantage du POL par rapport au cuivre en raison de son utilisation dans les grands campus et du fait d’être un fournisseur de services réseau peut générer une demande constante au cours de la période de prévision.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché en raison des restrictions imposées aux entreprises et aux organisations. La surabondance de l’offre et de la demande associée à la flambée des prix des matières premières peut entraver le marché.

Mais les coûts d’installation élevés et la courte portée de la technologie peuvent entraver la croissance du marché.

Segmentation

Par composant, le marché a été segmenté en amplificateur, répartiteur de puissance, câbles optiques, connecteurs, coupleur et récepteur d’extrémité.

Par type, il est divisé en réseaux optiques passifs compatibles gigaoctet et EPON. Le type EPON peut commander une énorme part de marché en raison de l’utilisation des paquets Ethernet qui est couramment utilisé dans le LAN.

Par application, il est segmenté en câble hybride fibre-coaxial, réseau optique synchrone, chargeur de boucle et hiérarchie numérique synchrone.

Par utilisateur final, le marché s’adresse à BFSI, à l’éducation, à la fabrication, aux soins de santé, au gouvernement et autres.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique (APAC), l’Amérique du Sud, l’Europe et le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) sont les principales régions analysées pour mesurer la croissance du marché mondial du LAN optique passif.

L’APAC devrait détenir une part importante du marché en raison du passage de grandes économies telles que l’Inde et la Chine aux câbles à fibre optique. La numérisation des services, les initiatives numériques et l’énorme demande d’appareils pris en charge par Internet peuvent être de bon augure pour le marché des réseaux locaux optiques passifs. L’accélération rapide du trafic de données et les moyens de contrôler les factures d’énergie peuvent faciliter la demande du marché au cours de la période d’évaluation.

L’Amérique du Nord a pris la deuxième position sur le marché mondial en raison de lourds investissements dans POL couplés à une inclination vers les technologies vertes. L’énorme demande de technologies économes en énergie et les investissements dans la cybersécurité peuvent stimuler la demande de RÉSEAU LOCAL optique passif.

L’Europe sera lucrative pour le marché grâce à l’encouragement des gouvernements par le biais d’initiatives ainsi que de partenariats public-privé pour fournir des vitesses Internet de base dans les lieux publics. Le développement d’un écosystème d’acteurs, de produits et de services de l’industrie pour faire connaître pon peut être de bon augure pour le marché.

Portée concurrentielle

Huawei Technologies Co. Ltd., Tellabs Inc., ZTE Corporation, Verizon Communications Inc., Zhone Technologies Inc., Alcatel Lucent SA, ADTRAN Inc., Ericsson Inc., 3M Company et TE Connectivity Ltd. sont des acteurs notables du marché mondial des RÉSEAUX locaux optiques passifs.

Le marché est très intense et fragmenté avec des acteurs clés qui lancent de nouveaux produits pour rester pertinents face à la demande croissante des clients.

