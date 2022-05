Rapport d’étude de marché sur les circuits intégrés audio – Prévisions mondiales jusqu’en 2030

Marché mondial des circuits intégrés audio – Aperçu

Le marché mondial des circuits intégrés audio croît rapidement, témoin de la demande croissante dans les applications des utilisateurs finaux. En outre, les utilisations croissantes des circuits intégrés audio dans les applications audio automobile, audio professionnelle, maison intelligente et appareils intelligents et portables justifient la croissance du marché. La demande de génération de voix fiable dans les systèmes audio automobiles joue un rôle majeur dans le développement du marché, en maintenant la sécurité des occupants des véhicules et des piétons.

En conséquence, la croissance stimulée dans les industries de l’automobile et de l’électronique grand public intensifie la demande sur le marché. Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial des circuits intégrés audio est sur le point de créer une valorisation de 17,52 milliards USD d’ici 2025, avec une croissance de 16,1 CAGR tout au long de la période de prévision (2019 – 2025).

Principaux acteurs :

Les principaux acteurs du marché mondial des circuits intégrés audio incluent STMicroelectronics, Texas Instruments, Analog Devices Inc, That Corporation, Maxim Integrated, Cirrus Logic, Infineon, AMS AG, Microchip, NXP Semiconductor, New Japan Radio (NJR), ON Semiconductor, ROHM Semiconductor, Renesas Electronics et Tempo Semiconductor, entre autres.

Le marché était évalué à 6,31 milliards USD en 2018. Au cours des dernières années, la prolifération croissante du système avancé d’assistance à la conduite (ADAS) et d’autres systèmes de sécurité conçus pour informer les conducteurs de véhicules sur le fonctionnement et l’environnement environnant incite les constructeurs automobiles à développer des systèmes audio efficaces qui utiliser la voix et les effets sonores pour émettre des avertissements et des alertes.

La miniaturisation des composants, parallèlement aux développements rapides des appareils connectés et de la technologie IoT, a facilité l’intégration des circuits intégrés audio dans de nombreuses applications industrielles. Ces composants de taille compacte offrent également une plus grande assistance pour transformer les conceptions analogiques en numériques et offrent une flexibilité améliorée avec une efficacité plus élevée pour l’électronique grand public et les appareils portables.

La miniaturisation des composants qui a augmenté la demande de puissance intégrée pour les processeurs et sous-systèmes spécifiques aux applications stimule les ventes du marché. À l’inverse, le coût élevé requis pour la conception complexe de circuits intégrés audio est le facteur clé qui devrait entraver la croissance du marché. Néanmoins, le besoin croissant de solutions hautes performances à faible consommation d’énergie et à haute densité de puissance soutiendrait la croissance du marché tout au long de la période d’évaluation.

Marché mondial des circuits intégrés audio – Segments

Le rapport est segmenté en trois dynamiques ;

Par type : amplificateurs audio (pilotes et récepteurs de ligne audio, circuit intégré de contrôle du volume, amplificateur de haut-parleur, autres), DSP audio, convertisseurs audio (DAC audio, ADC audio, autres), processeurs audio, préamplificateurs de microphone, et autres.

Par application : audio automobile, audio professionnel, maison intelligente, appareils intelligents et portables, et autres.

Par Régions : Amériques, Europe, APAC et Reste-du-Monde.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial des circuits intégrés audio. La plus grande part de marché est attribuée aux progrès technologiques croissants et à la demande croissante d’appareils électroniques grand public tels que les ordinateurs, les smartphones et autres. En outre, l’adoption croissante des circuits intégrés audio dans les industries de l’automobile et de l’électronique grand public stimule la croissance du marché. De plus, la forte présence de fabricants de circuits intégrés audio notables, tels que Texas Instruments et Analog Devices, joue un rôle crucial dans le développement du marché.

L’adoption et la mise en œuvre croissantes des circuits intégrés audio dans les secteurs verticaux de l’industrie augmentent la taille du marché des circuits intégrés audio. Les États-Unis détiennent la part clé du marché régional en raison de la croissance rapide de leur marché des circuits intégrés audio. De plus, la prolifération de l’industrie automobile dans la région alimente la demande de circuits intégrés audio. Le marché nord-américain des circuits intégrés audio devrait conserver sa domination tout au long de la période estimée.

L’Europe occupe la deuxième place sur le marché mondial des circuits intégrés audio. La croissance du marché est tirée par la présence de l’industrie automobile et électronique bien établie dans la région. De plus, l’augmentation des investissements des sociétés d’amplificateurs audio, de DSP et de convertisseurs justifie la demande du marché. L’innovation dans le segment des TIC joue un rôle important dans la croissance du marché.

En outre, des investissements substantiels en R&D par les acteurs existants de l’industrie pour stimuler les développements de produits et de technologies alimentent la croissance du marché régional. Simultanément, des investissements substantiels par des équipementiers automobiles notables pour intégrer des appareils intelligents et portables influencent la croissance du marché régional. On estime que le marché européen des circuits intégrés audio créera une poche de revenus substantielle au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique détient une part importante du marché mondial des circuits intégrés audio. Des facteurs tels que les mises à niveau technologiques croissantes et l’adoption de circuits intégrés audio dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique grand public favorisent la croissance du marché régional. De plus, les progrès croissants des technologies de télédétection et l’industrie automobile en plein essor dans la région propulsent les ventes sur le marché.

En outre, la stimulation de la demande du secteur automobile dans la région alimente la croissance du marché. De plus, l’augmentation des activités de R&D et la croissance économique rapide de la région alimentent la croissance du marché. Le marché des circuits intégrés audio APAC devrait croître à un rythme significatif au cours de la période d’évaluation.

Industrie/ Innovation/ Actualités connexes

23 juillet 2020 —– Lapis Semiconductor Co. Ltd. (Japon), l’un des principaux fabricants de composants semi-conducteurs, a lancé les circuits intégrés de synthèse vocale automobile et la série ML2253x, optimisés pour les notifications audibles et les effets sonores dans ADAS et AVAS (Acoustic Vehicle système d’alerte).

Le nouveau produit de LAPIS Semiconductor améliore la qualité en détectant les défauts audio à l’aide d’une fonction d’anomalie de lecture et facilite la configuration du système tout en simplifiant la conception principale du logiciel MCU. Cela simplifie la détection des anomalies de lecture telles que les sauts, contribuant à une amélioration supplémentaire de la qualité des systèmes de sortie audio automobiles.

