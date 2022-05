Marché des cas de transfert 2022, revenus, aperçu des activités, taux de croissance, analyse SWOT d’ici 2030

Goûtez aux données du marché et aux informations sur le marché présentées à travers plus de 40 tableaux et chiffres de données de marché répartis sur 80 numéros de pages du rapport de projet. Profitez de la table des matières détaillée et du synopsis du marché sur « Rapport d’étude de marché mondial sur les cas de transfert – Période de prévision.

Le marché mondial des boîtes de transfert a connu une croissance significative ces derniers temps. La production croissante de véhicules à travers le monde peut être considérée comme un moteur clé du marché. L’augmentation rapide de la demande d’efficacité énergétique élevée parmi les clients et les réglementations gouvernementales strictes régissant l’industrie automobile, la mise en œuvre croissante de réglementations environnementales et l’adoption croissante de technologies automobiles avancées telles que l’injection directe d’essence et la transmission automatique contribuent au taux de croissance élevé du marché des boîtes de transfert. .

Avec presque tous les grands fabricants adoptant des technologies de pointe afin de suivre le rythme des principaux fabricants de l’industrie automobile, le marché des boîtes de transfert est sur le point de connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision. De plus, des normes réglementaires strictes, en particulier en Europe, ont alimenté la croissance du marché. Les fabricants de boîtes de transfert se font concurrence pour développer des systèmes économes en carburant sans compromettre les performances des véhicules.

Fournisseurs clés –

UNIVANCE, GKN, Powertrain Industries, American Axle & Manufacturing et ZF Friedrichshafen sont les principaux concurrents du marché

Marché mondial des boîtes de transfert

L’augmentation des investissements dans l’industrie automobile à travers le monde offre une perspective positive à divers fabricants opérant dans l’industrie automobile. L’augmentation des ventes de véhicules du segment hybride équipés de la traction intégrale et la pénétration récente de la traction intégrale dans les berlines haut de gamme devraient alimenter le marché des boîtes de transfert. Les normes d’émissions strictes stimulent également le marché des boîtes de transfert.

Cependant, le coût élevé des systèmes de boîte de transfert est le principal obstacle à la croissance du marché.

Les principaux acteurs du marché mondial des boîtes de transfert sont CARDONE, BorgWarner, Dorman, Magna International, Powertrain Industries, UNIVANCE, American Axle & Manufacturing, GKN et ZF Friedrichshafen. En 2016, ces entreprises représentaient une part de % du marché mondial.

Analyse des études de marché

Le marché des systèmes de boîtes de transfert devrait croître avec une augmentation de la demande pour l’automobile, principalement aux États-Unis et dans la région européenne. Il y a une immense demande de véhicules utilitaires aux États-Unis. Avec l’augmentation de la demande de véhicules utilitaires, il y a une augmentation de la demande pour le marché des systèmes de boîtes de transfert. La forte demande de véhicules économes en carburant dans cette région, associée à de lourds investissements dans le développement technologique, devrait stimuler la demande sur le marché des boîtes de transfert dans cette région. La croissance de la région européenne est également tirée par la présence de grands constructeurs automobiles qui se concentrent principalement sur la satisfaction de la demande croissante de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires. En raison de tous ces facteurs, la croissance des régions devrait croître à un rythme rapide.

En raison de la présence de pays tels que la Chine et l’Inde, entre autres, la domination de l’APAC devient évidente dans la valeur marchande mondiale des systèmes de cas de transfert. La croissance agressive du marché automobile asiatique devrait stimuler la demande sur le marché des boîtes de transfert dans cette région. Le marché a connu une croissance rapide au cours des deux dernières années en raison de la hausse des ventes de voitures particulières, des économies émergentes, du déplacement des acteurs mondiaux et des progrès technologiques qui donnent une impulsion indispensable au marché des systèmes de boîte de transfert. La hausse effrénée de la production de véhicules dans la région Asie-Pacifique devrait également être le principal contributeur à la croissance du marché des boîtes de transfert.

