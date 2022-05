Marché du recyclage des batteries Li-ion | Analyse de la consommation, marques, croissance de la production d’ici 2030

Le marché mondial des batteries au lithium-ion est tiré par le grand potentiel des véhicules rechargeables et des véhicules hybrides. Les initiatives gouvernementales pour les infrastructures électriques et les incitations pour encourager les clients à acheter des véhicules électriques et hybrides peuvent stimuler la croissance du marché. Les avantages des véhicules électriques tels que la faible utilisation des déchets d’huile, les faibles niveaux d’émission et les faibles coûts d’entretien des moteurs peuvent être de bon augure pour le marché.

De plus, la baisse des prix des batteries Li-ion due aux coûts abordables d’emballage et d’assemblage des batteries peut convaincre les clients et stimuler la croissance du marché. Les développements des fabricants de batteries pour augmenter l’efficacité et la longue durée peuvent être de bon augure pour le marché.

Mais les préoccupations de sécurité liées au transport des batteries peuvent entraver la croissance du marché.

Obtenez un exemple de PDF GRATUIT @

https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/10583

Le marché mondial des batteries lithium-ion devrait afficher un TCAC de 16 % de 2022 à 2030, selon Market Research Future (MRFR) dans son rapport. Le rapport du MRFR sur le marché des batteries lithium-ion se concentre sur la nécessité d’un développement rapide pour accélérer les projets en attente et se concentre sur la durabilité pour la période de prévision. La pandémie de COVID-19 et ses implications sont explorées en profondeur sur le marché.

Analyse compétitive

Panasonic Sanyo (Japon), Li-Tec Battery GmbH (Allemagne), Beijing Pride Power (BPP) (Chine), Sony Corporation (Japon), TDK Corporation (Japon), LG Chem. (Corée du Sud), Johnson Controls, Inc. (États-Unis), BYD (Chine), A123 Systems (États-Unis), Saft Groupe SA (France), Toshiba Corporation (Japon), SK Energy (Corée du Sud), Automotive Energy Supply Corporation ( AESC) (Japon), SAMSUNG SDI Co., Ltd. (Corée du Sud), Toshiba (Japon), BAK Group (Chine), GS Yuasa (Japon), Valence Technology, Inc. (États-Unis) et Hitachi Chemical Co. Ltd. (Japon) sont des acteurs clés sur le marché mondial des batteries lithium-ion. Les lancements de produits et les acquisitions sont les principales stratégies poursuivies par les acteurs pour acquérir la première position sur le marché.

Nouvelles de l’industrie

KULR Technology Group, Inc. a signé un accord avec Heritage Battery Recycling pour lui fournir une mallette sûre pour le transport des batteries Li-ion.

Rapport Acheter maintenant avec l’analyse de l’industrie @

https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=10583

Analyse d’impact COVID-19

La pandémie de COVID-19 a affecté le marché des batteries lithium-ion en raison de perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. La dépendance vis-à-vis de la Chine pour l’approvisionnement primaire en matériaux pour la production de batteries a coûté cher aux fabricants. Le développement de technologies de stockage et de récupération d’énergie, associé à une recherche continue, a conduit le gouvernement à soutenir la production nationale de batteries Li-ion. L’énorme potentiel des véhicules électriques et des appareils intelligents peut stimuler considérablement la demande.

Analyse de segmentation

Capacité de puissance de 10 000 mAh à 60 000 mAh pour régner en maître

Le segment 10000mAh-60000mAh peut représenter la plus grande part de marché grâce aux applications dans la défense, les véhicules électriques, les camions hybrides, les réseaux intelligents, les véhicules guidés automatisés, les systèmes de télécommunication et autres.

Consumer Electronics Vertical sera le plus grand utilisateur final

L’industrie de l’électronique grand public est le plus grand fournisseur de batteries Li-ion en raison de l’énorme demande de produits portables et efficaces. La longue durée de vie des batteries, la haute densité et la baisse des prix des batteries peuvent attirer les clients de l’industrie.

Renseignez-vous pour une remise @

https://www.marketresearchfuture.com/check-discount/10583

Analyse régionale

L’APAC dominera la demande du marché mondial des batteries lithium-ion jusqu’en 2027

L’Asie-Pacifique (APAC) devrait occuper une part énorme du marché jusqu’à la fin de la période de prévision. Ceci est attribué aux centres de recherche et développement des fabricants de batteries de la région ainsi qu’à la consommation de produits électroniques grand public. L’efficacité des batteries et un solide réseau de distribution dans la région sont de bon augure pour le marché des batteries lithium-ion dans la région. De plus, les plans d’électrification dans les zones rurales ainsi que la préférence des véhicules électriques par rapport aux véhicules à essence peuvent être opportuns pour les leaders du marché.