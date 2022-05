Reconnaissance vocale et vocale en champ lointain) Tendances et opportunités du marché par prévision 2020 à 2027

Analyse de marché

Market Research Future (MRFR) prévoit que l’industrie mondiale de la reconnaissance vocale en champ lointain atteindra 3 005,14 millions USD à un TCAC de 24,56% de 2020 à 2027 (période de prévision).

Forte demande de haut-parleurs intelligents basés sur la commande vocale

La demande croissante de haut-parleurs intelligents basés sur la commande vocale, ainsi que l’importance croissante de la technologie pour les communications vocales, qui vise à permettre aux appareils intelligents de reconnaître la parole humaine lointaine, stimulent la croissance du marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain. La mise en œuvre de l’innovation dans une variété de situations, telles que les appareils ménagers intelligents, la transcription de réunions et la navigation à bord, ainsi que l’utilisation de microphones pour recueillir des signaux vocaux pour la reconnaissance vocale en champ lointain, ont toutes un impact sur le marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain.

Percées techniques dans les microphones à champ lointain basés sur l’apprentissage profond

L’influence accrue des composants matériels frontaux sur la précision de la reconnaissance vocale et vocale, ainsi que les progrès technologiques dans les microphones à champ lointain basés sur l’apprentissage profond, sont les principales raisons de la croissance du marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain.

Préoccupations croissantes en matière de protection de la vie privée et manque d’exactitude

La menace croissante à la vie privée posée par les appareils domestiques intelligents à commande vocale, ainsi que le manque de précision des systèmes de reconnaissance vocale et vocale en champ lointain dans un environnement bruyant et difficile, devraient entraver la croissance du marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/7964

Acteurs clés

Les principaux acteurs de l’industrie de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain sont Synaptics Inc. (États-Unis), Texas Instruments Inc. (États-Unis), Qualcomm Inc. (États-Unis), Sensory Inc. (États-Unis), STMicroelectronics NV (Suisse), Harman International Industries, Inc. (États-Unis), Andrea Electronics Corporation (États-Unis), Cirrus Logic Inc. (États-Unis), Microsemi Corporation (États-Unis), DSP Group, Inc. (États-Unis), Knowles Corporation (États-Unis), Meeami Technologies, Inc. (États-Unis), Alango Technologies Ltd (Israël), Fortemedia, Inc. (États-Unis) et VOCAL Technologies, Ltd (États-Unis).

Segmentation du marché

Par composant, les microphones pour dominer le marché mondial

Pour réduire l’impact du bruit et de la réverbération de l’environnement environnant, les systèmes de reconnaissance vocale et vocale en champ lointain utilisent plusieurs microphones en forme de réseau linéaire ou circulaire. Le développement d’algorithmes entraînables basés sur l’apprentissage profond pour les microphones à champ lointain au cours des dernières années a considérablement réduit les limites de la distorsion du signal et de la perte d’informations. L’apprentissage automatique, les réseaux de neurones et les microphones de formation de faisceau ont amélioré le traitement de la voix frontale. Le haut-parleur intelligent de Google a été à l’avant-garde de l’intégration de microphones basés sur l’apprentissage profond. Google a utilisé des microphones basés sur l’apprentissage profond pour réduire le nombre de microphones dans son haut-parleur intelligent à deux par appareil, tandis qu’Amazon utilise sept microphones dans un seul haut-parleur intelligent.

Par applications, smart speaker est défini pour être le plus grand contributeur

En 2018, le segment des applications de haut-parleurs intelligents a dominé le marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain. Au cours des dernières années, l’essor des haut-parleurs intelligents intégrés à assistance virtuelle en Amérique du Nord et en Europe a contribué à une plus grande part de la verticale des haut-parleurs intelligents. En outre, le marché croissant des haut-parleurs intelligents parmi les clients de la classe moyenne dans les pays en développement est susceptible d’offrir des opportunités potentielles considérables pour le marché dans le segment des applications de haut-parleurs intelligents. Par exemple, Amazon a vendu plus de 100 millions d’assistants intelligents Alexa en 2018.

Analyse régionale

L’Amérique du Nord dominera le marché mondial

L’Amérique du Nord devrait avoir la plus grande part de marché et le TCAC le plus élevé sur le marché de la reconnaissance vocale et vocale en champ lointain de 2019 à 2024, attribuée à la forte concentration d’acteurs du marché de la région, à la grande disponibilité d’une expertise technique compétente et à l’expansion rapide des appareils intelligents tels que les haut-parleurs intelligents. En outre, les utilisateurs finaux de la région sont désireux d’investir dans de nouvelles technologies, ce qui encourage les acteurs du marché à développer une technologie de reconnaissance vocale sur le terrain.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/far-field-speech-and-voice-recognition-market-7964

* Si vous avez des exigences particulières, veuillez nous le faire savoir et nous vous offrirons le rapport comme vous le souhaitez.

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com