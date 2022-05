Demande mondiale, ventes, consommation et prévisions du marché de l’affichage dynamique de 2020 à 2027

Selon Market Research Future (MRFR), la taille du marché mondial de l’affichage dynamique devrait croître à 26,3 milliards USD avec un TCAC de 6% de 2016 à 2022. L’étude identifie et explore les effets de l’épidémie de COVID-19 sur le marché mondial des systèmes d’affichage dynamique, y compris les opportunités et les défis possibles, les moteurs et les risques. L’affichage dynamique peut être appelé affichage électronique. La signalisation est un design ou un ensemble de signes et de symboles utilisés pour le marketing. Les panneaux numériques utilisent des technologies telles que l’écran LCD, les LED et la projection pour afficher du contenu tel que des images numériques, des vidéos, des médias en streaming et des informations. L’affichage dynamique peut être trouvé dans les espaces publics, les systèmes de transport, les musées, les stades, les magasins de détail, les hôtels, les restaurants et autres pour fournir des itinéraires, des expositions, du marketing et de la publicité extérieure.

Dynamique du marché

Le rapport montre que l’affichage dynamique offre des avantages tels que l’absence de gaspillage de papier, l’engagement avec les publics, le dépassement des limites spatiales, le contrôle dynamique du contenu et la rentabilité, le contenu ciblé, l’affichage dynamique interactif et autres. Ces nombreux avantages stimulent le marché. L’étude montre que la demande croissante d’affichage dynamique dans les secteurs public et commercial, ainsi que sa rentabilité et son retour sur investissement garanti, stimulent la croissance du marché de l’affichage dynamique. L’étude montre qu’il y a une augmentation de la demande d’infrastructure d’affichage dynamique en magasin pour la valeur de la marque et la technologie numérique croissante. Néanmoins, le manque d’expertise technique et les coûts initiaux élevés et le manque de normalisation sont des facteurs clés qui entravent la croissance du marché de l’affichage dynamique.

Acteurs clés

Les acteurs notables du marché mondial de l’affichage dynamique sont Cisco System Inc. (États-Unis), Hewlett-Packard Company (États-Unis), Samsung Corporation (Corée du Sud), NEC Display Solutions Ltd (Corée du Sud), Bright Sign LLC (États-Unis), Panasonic Corporation (Japon), 3M Co. (États-Unis), LG Display Co. Ltd. (Corée du Sud), Ad flow Networks (Canada) et Omni Vex Corporation (Canada), entre autres.

Segmentation du marché

Le marché mondial de l’affichage dynamique a été segmenté en fonction du type de produit, du type de technologie, du type de composant et du type d’application.

Par type de produit, le marché mondial de l’affichage dynamique a été segmenté en kiosques, panneaux d’affichage, panneaux d’affichage, tableaux de menu et autres.

Par type de technologie, le marché mondial de l’affichage dynamique a été segmenté en LCD, LED, OLED et projection frontale.

Par type de composant, le marché mondial de l’affichage dynamique a été segmenté en matériel, logiciel et service.

Par application, le marché mondial de l’affichage dynamique a été segmenté en divertissement, transport, vente au détail, soins de santé, banque, éducation, gouvernement et autres.

Analyse régionale

L’analyse régionale du marché mondial de l’affichage dynamique est à l’étude pour des régions telles que l’Asie-Pacifique, les Amériques, l’Europe et le reste du monde.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché avec la part de marché la plus élevée en raison de l’existence d’un vaste réseau appartenant à l’organisation dans la région. L’étude montre que la région Asie-Pacifique devrait afficher une croissance positive du marché de l’affichage dynamique au cours de la période de prévision. Les pays d’Asie-Pacifique comme la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont une part raisonnable du marché mondial.

