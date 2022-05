Paysage du marché de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI ), chaîne d’approvisionnement aux prévisions 2020 à 2030

Selon Market Research Future (MRFR), le marché mondial du VDI devrait atteindre 25 496,3 millions USD à un TCAC de 16,1% de 2018 à 2025 (période de prévision). Le rapport propose une analyse rigoureuse et fiable de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI).

L’infrastructure de bureau virtuel (VDI) est une technologie qui héberge virtuellement des systèmes d’exploitation de bureau sur un serveur centralisé et est gérée via un centre de données. La technologie VDI est souvent appelée informatique basée sur serveur. Cette technologie permet à l’utilisateur d’utiliser un bureau et d’interagir avec le système d’exploitation de n’importe où. Il existe une variété d’acteurs clés sur le marché de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI), tels que Microsoft Corporation, VMware Inc. et d’autres. Lors de l’utilisation du VDI, deux approches peuvent être suivies par l’utilisateur : persistant et non persistant. L’approche VDI persistante fournit à l’utilisateur des images de bureau qui peuvent être personnalisées et enregistrées pour une utilisation ultérieure, comme les postes de travail physiques, tandis que le VDI non persistant offre un environnement de bureau normal qui revient à son stade initial une fois que l’utilisateur se déconnecte du système.

Dynamique du marché

Le marché de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) devrait augmenter en raison de l’adoption généralisée de Bring Your Own Device (BYOD), de la pénétration accrue de la technologie de l’Internet des objets (IoT), de la pénétration accrue des smartphones, de l’augmentation de la main-d’œuvre mobile, de la demande accrue d’infrastructure de bureau virtuel basée sur le cloud, etc.

Le marché de l’infrastructure de bureau virtuel (VDI) subit des perturbations importantes avec l’évolution des tendances de virtualisation des postes de travail dans les secteurs verticaux de l’industrie. Cela a stimulé la demande de télétravail et de mobilité de la main-d’œuvre, créant de nouvelles opportunités pour l’expansion du marché des technologies VDI. Une augmentation du nombre d’employés travaillant à distance devrait également stimuler la demande de solutions de virtualisation des postes de travail afin d’offrir une flexibilité sur le lieu de travail.

De plus, les services de bureau virtuel prennent rapidement de l’ampleur dans le contexte de la pandémie de COVID-19 en cours, car la plupart des entreprises ont eu recours à des politiques de travail à distance et dépendent fortement de l’environnement de virtualisation des postes de travail pour assurer la continuité des activités. Il a été rapporté que le pourcentage de travailleurs à distance aux États-Unis est passé de 30% en mars 2020 à près de 50% en avril 2020 et a culminé à 70% en mai 2020. Cela a contribué à une forte demande de solutions de virtualisation des postes de travail dans le monde entier.

Analyse concurrentielle

Les principaux acteurs du marché mondial de l’infrastructure de bureau virtuel sont, Huawei Technologies Co., Ltd (Chine), Hewlett Packard Enterprise Company (États-Unis), VMware, Inc. (États-Unis), Citrix Systems, Inc (États-Unis), NComputing, Inc. (États-Unis), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), RedHat, Inc (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Oracle Corporation (États-Unis), Evolve IP LLC. (États-Unis), Amazon Web Services (États-Unis) et Parallels International GmbH (Allemagne).

Analyse segmentaire

Le marché de l’infrastructure de bureau virtuel a été segmenté en fonction des composants, de la plate-forme, de l’application et de la région.

Sur la base de l’application, le marché de l’infrastructure de bureau virtuel a été segmenté en informatique et télécommunications, médias et divertissement, éducation, soins de santé, BFSI, gouvernement, vente au détail et fabrication. Le segment BFSI devrait avoir la plus grande part de marché et le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

En fonction du type, le marché de l’infrastructure de bureau virtuel a été segmenté en VDI sur site et basé sur le cloud. Le segment VDI basé sur le cloud devrait avoir la plus grande part de marché et le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Analyse régionale

L’analyse régionale du marché des appareils en tant que service a été menée pour l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni, l’Asie-Pacifique (APAC) et le reste du monde.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial du VDI. L’Amérique du Nord a été segmentée en États-Unis, au Canada et au Mexique. La croissance de la technologie cloud dans tous les secteurs de la région devrait alimenter la croissance du marché. Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché sur le marché nord-américain des infrastructures de bureau virtuel.

L’Europe représentait la deuxième plus grande part de marché sur le marché mondial des infrastructures de bureau virtuel. Le marché européen a été segmenté en Royaume-Uni, en Allemagne, en France et dans le reste de l’Europe. L’adoption rapide des politiques BYOD et la pénétration croissante des smartphones dans la région ont entraîné la croissance du marché de l’infrastructure de bureau virtuel dans la région. Le Royaume-Uni devrait avoir la plus grande part de marché de la région.

