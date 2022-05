Attractivité du marché de la communication en champ proche, compétitivité et prévisions 2020 à 2027

Marché mondial des communications en champ proche – Vue d’ensemble

NFC Market est une norme de connectivité sans fil à courte portée qui utilise l’induction de champ magnétique pour permettre la communication entre les appareils lorsqu’ils sont touchés ensemble ou amenés à quelques centimètres les uns des autres. Les entreprises et les particuliers bénéficient de la technologie de communication en champ proche. En intégrant des cartes de crédit, des billets de métro et des coupons papier dans un seul appareil, un client peut monter à bord d’un train, payer ses courses, échanger des coupons ou des points de fidélité en magasin, et même échanger des informations de contact avec la vague d’un smartphone. Des temps de transaction plus rapides signifient moins d’attente en ligne et des clients plus heureux.

En raison de l’adoption croissante de la technologie de communication en champ proche dans les smartphones et les appareils similaires, le marché de la communication en champ proche connaît une croissance rapide. En raison de sa facilité d’utilisation et de sa précision, la demande de communication en champ proche a augmenté dans un passé récent.

NFC offre une meilleure collaboration dans les environnements d’entreprise en assurant un partage rapide et sécurisé des documents, des fichiers et des données confidentielles. En cas de paiement, les détails de la carte du consommateur sont stockés sur le téléphone mobile dans un élément sécurisé. Cela prend la forme d’un module d’identité d’abonné, de puces sécurisées ou d’une carte numérique sécurisée et le fait que le cryptage matériel ne peut être utilisé qu’à proximité du point de vente Near Field Communication Market , l’un des paiements les plus sécurisés. Cette fonctionnalité agit comme un facteur d’attraction majeur pour attirer de nouveaux clients et utilisateurs de la technologie NFC et des appareils compatibles avec la technologie. En raison de ces facteurs, la croissance du marché NFC devrait avoir un impact positif au cours de la période de prévision.

Obtenir un exemple de rapport @ https://www.marketresearchfuture.com/sample_request/1590

Marché mondial des communications en champ proche – Analyse concurrentielle

Le marché de la communication en champ proche semble être très concurrentiel. Pour maintenir leur position sur le marché et stimuler la croissance du marché, diverses organisations internationales dynamiques et diversifiées, des organisations nationales et de nouveaux entrants forment un paysage concurrentiel. Les leaders du marché innovent continuellement et recherchent de plus en plus l’expansion du marché par le biais de diverses fusions et acquisitions stratégiques, de l’innovation, de l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement et d’un portefeuille de produits rentables. Les grands acteurs investissent dans la R&D interne et, surtout, dans l’acquisition d’autres entreprises.

Acheter maintenant: https://www.marketresearchfuture.com/checkout?currency=one_user-USD&report_id=1590

Marché mondial de la communication en champ proche – Segmentation

Le marché de la communication en champ proche peut être segmenté en 4 dynamiques clés pour la commodité du rapport et une meilleure compréhension;

Segmentation par appareil: Comprend les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les ordinateurs, entre autres.

Segmentation par type: Comprend les non-auxiliaires et auxiliaires.

Segmentation par application: Comprend BFSI, Transpiration, Échange de données, Soins de santé, entre autres

Segmentation par région: Comprend les régions géographiques – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.

Marché mondial de la communication en champ proche – Analyse régionale

L’Amérique du Nord domine le marché mondial de la communication en champ proche avec la plus grande part de marché et représente donc des montants astronomiques et devrait croître par rapport à ses précédents records de croissance d’ici 2022. Actuellement, l’Asie-Pacifique est la région à la croissance la plus rapide, contribuant à une grande partie du chiffre d’affaires total sur le marché des communications en champ proche. L’adoption de la technologie NFC dans les smartphones a augmenté dans des régions telles que l’Australie, le Japon, la Corée du Sud et la Chine. La forte demande de smartphones et la croissance de l’industrie de l’électronique grand public alimentent le marché. La prolifération croissante de la sécurité dans l’industrie BFSI stimule également le marché de la NFC.

Obtenir le rapport complet @ https://www.marketresearchfuture.com/reports/global-near-field-communication-market-1590

À propos de Market Research Future :

Market Research Future (MRFR) a créé une niche dans le monde des études de marché. Il est compté parmi les meilleures sociétés d’études de marché qui offrent des rapports d’études de marché bien documentés et mis à jour et des informations aux entreprises de toutes tailles. Ce qui nous distingue, c’est notre équipe ultra-réactive qui offre un travail de qualité en gardant les clients à l’abri des défis et des opportunités potentiels sur divers marchés. Notre équipe est habile dans son espace et écoute patiemment chaque client.

La meilleure partie est qu’ils connaissent leur travail sur le bout des doigts et possèdent l’expertise nécessaire pour guider le client dans la bonne direction et obtenir des résultats dans un délai serré. Nous sommes une solution unique pour tous vos besoins de recherche de données. Notre équipe ne croit pas à l’approche « taille unique » pour créer un rapport détaillé et concis. Nous gérons 13 secteurs verticaux de l’industrie, notamment les soins de santé, les produits chimiques et les matériaux, les technologies de l’information et des communications, les semi-conducteurs et l’électronique, l’énergie et l’énergie, l’alimentation, les boissons et la nutrition, l’automobile, la consommation et la vente au détail, l’aérospatiale et la défense, l’automatisation et l’équipement industriels, l’emballage et le transport, la construction et l’agriculture. Avec notre approche unique pour chaque rapport de marché, nous visons à atteindre le zénith de l’intelligence d’affaires qualitative et des études de marché syndiquées.

Notre Forte

Forte orientation vers l’industrie

Méthodologie robuste

Des solutions sur mesure

Recherche disruptive

Rapports détaillés de pointe

Prix compétitifs

Chercheurs experts du domaine

Livraison en temps opportun

Approche novatrice

Méthodologie de recherche avancée et transparente

Couvrir les dernières tendances et innovations

À propos de Market Research Future :

Chez Market Research Future (MRFR), nous permettons à nos clients de démêler la complexité de diverses industries grâce à notre rapport de recherche cuit (CRR), nos rapports de recherche à moitié cuits (HCRR), nos rapports de recherche crus (3R), notre recherche sur l’alimentation continue (CFR) et nos services d’études de marché et de conseil.

L’équipe MRFR a pour objectif suprême de fournir des services d’études de marché et de renseignement de qualité optimale à nos clients. Nos études de marché par produits, services, technologies, applications, utilisateurs finaux et acteurs du marché pour les segments de marché mondiaux, régionaux et nationaux, permettent à nos clients d’en voir plus, d’en savoir plus et d’en faire plus, ce qui aide à répondre à toutes leurs questions les plus importantes.

Contact:

Market Research Future (qui fait partie de Wantstats Research and Media Private Limited)

99, rue Hudson, 5e étage

New York, NY 10013

États-Unis d’Amérique

+1 628 258 0071 (États-Unis)

+44 2035 002 764 (Royaume-Uni)

Courriel : sales@marketresearchfuture.com

Site Web : https://www.marketresearchfuture.com